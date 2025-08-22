Inteligentne oświetlenie to bardziej zaawansowany sposób na oświetlenie Twojego domu.
Czym jest inteligentne oświetlenie?
Jak działają inteligentne światła?
Inteligentne światła mają w sobie chip, dzięki któremu mogą komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami. Każde światło można połączyć z aplikacją, asystentem inteligentnego domu lub innym inteligentnym akcesorium, dzięki czemu możesz zautomatyzować oświetlenie, zmienić jego kolor lub zdalnie nim sterować.
Czym więc różnią się od zwykłych świateł? Zwykłe światła można tylko włączać i wyłączać. Można je przyciemniać, ale tylko za pomocą przewodowego przełącznika.
Inteligentna technologia oświetleniowa
Istnieje wiele technologii, które mogą sprawić, że oświetlenie stanie się inteligentne. Najpopularniejsze są Zigbee, Bluetooth i Wi-Fi.
Światła Zigbee
Zigbee to rodzaj protokołu łączności bezprzewodowej, który umożliwia „komunikację” między urządzeniami mobilnymi. Jest to powszechna technologia w inteligentnych domach, ponieważ jest bardzo bezpieczna, energooszczędna (inteligentne przełączniki nie rozładowują baterii!) i działa nawet wtedy, gdy nie ma połączenia Wi-Fi.
Światła Wi-Fi
Wi-Fi to popularna technologia w inteligentnym oświetleniu, ponieważ jest znana wszystkim. Światła komunikują się ze sobą za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. Korzystanie z tej technologii ma jednak swoje wady: sieć Wi-Fi może zostać przeciążona, oświetlenie nie działa, gdy router jest wyłączony, a zasięg jest ograniczony sygnałem Wi-Fi.
Oświetlenie Bluetooth
Bluetooth to technologia łączności bezprzewodowej wykorzystująca sygnały RF do przesyłania danych. To proste, nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu i jest dostępne dla niemal każdego. Jednak technologia Bluetooth pozwala na zapisanie tylko ograniczonej ilości danych na urządzeniu i można z niej korzystać jedynie na krótkich dystansach.
Wymaga koncentratora
Steruj światłem z dowolnego miejsca
Nie spowalnia Wi-Fi*
Działa nawet przy niedostępnej sieci Wi-Fi**
Steruj światłami za pomocą aplikacji
Automatyzuj światła
Ustawiaj timery
Synchronizuj światła z telewizorem, muzyką i grami
Kontrola głosowa
Dodaj i dostosuj dowolne inteligentne akcesorium
Dodaj oświetlenie zewnętrzne
*Zigbee i Wi-Fi wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), ale Zigbee nie wykorzystuje przepustowości Wi-Fi do sterowania oświetleniem.
** Światłami można sterować za pomocą inteligentnych przełączników i automatyzacji, ale nie za pomocą aplikacji ani zdalnie.
Czym jest inteligentny hub?
Inteligentne oświetlenie Zigbee staje się naprawdę inteligentne, gdy połączy się z inteligentną centralą, która tworzy między nimi superszybką sieć Zigbee i łączy je z internetem.
Po nawiązaniu sygnału oświetlenie tworzy sieć mesh. Dlatego możesz dodać światła w dowolnym miejscu domu, a wszystkie będą „po prostu działać” — ponieważ każde światło jest wzmacniaczem, który rozszerza i wzmacnia sieć Zigbee.
W systemie Philips Hue znajdują się dwa mostki: Bridge i Bridge Pro.
Technologia LED
Dlaczego inteligentne oświetlenie to LED? Kilka powodów:
1. Światła LED nie nagrzewają się, jak inne rodzaje świateł, ponieważ ciepło mogłoby uszkodzić chip, który decyduje o ich inteligencji.
2. Diody LED mają już wewnętrzną elektronikę, więc łatwo jest dołączyć inteligentny chip.
3. Mogą generować światło w milionach kolorów.
4. Stanowią obecny standard w oświetleniu domów, częściowo ze względu na efektywność energetyczną diod LED.
No więc, jeden skrót mamy już za sobą. Istnieje jeszcze kilka innych skrótów, np. RGB, IC, WW... odnoszą się one do kolorów diod LED.
Czy wiesz? Signify, firma stojąca za oświetleniem Philips Hue, oferuje także rozwiązania Color Kinetics przeznaczone do „dynamicznych systemów oświetlenia architektonicznego” (to znaczy do wymyślnego, profesjonalnego oświetlenia hal sportowo-widowiskowych i na przykład do pokazów świetlnych). Jednym z najważniejszych obszarów ich badań jest kolor — oznacza to, że mamy dostęp do najlepszych rozwiązań w zakresie oświetlenia kolorowego.
Światła RGB
Oznacza „czerwony, zielony, niebieski”.
Oświetlenie RGB łączy czerwone, zielone i niebieskie diody LED (podstawowe kolory światła), tworząc szeroką gamę kolorów — ponad 16 milionów, mówiąc precyzyjnie. Oświetlenie RGB nie zawiera białych diod LED, ale nadal może wytworzyć odcień bieli poprzez zmieszanie czerwonego, zielonego i niebieskiego. Tego typu światła mogą świecić tylko jednym jednolitym kolorem na raz.
Światła RGBIC
Oznacza „czerwony, zielony, niebieski” i „niezależny sterownik”.
Możesz także zobaczyć „niezależne sterowanie” lub „niezależny chip”, ale wszystkie one oznaczają to samo: możesz sterować różnymi diodami LED indywidualnie, dzięki czemu wyświetlają one wiele kolorów jednocześnie.
Światła RGBA
Oznacza „czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy”.
Światła RGBA wykorzystują kolor bursztynowy oprócz czerwonego, zielonego i niebieskiego, dzięki czemu mogą wyświetlać szerszy zakres światła żółtego, w tym pomarańczowego i złotego.
Światła RGBW
Oznacza „czerwony, zielony, niebieski, ciepły biały”.
Oświetlenie RGBW (czasami myląco nazywane oświetleniem RGBWW) charakteryzuje się również ciepłą bielą, która obejmuje tysiące dodatkowych odcieni światła białego. W ten sposób można uzyskać zakres białego światła, od barwy ciepłej do chłodnej.
Światła RGBWW
Oznacza „czerwony, zielony, niebieski, jasny biały, ciepły biały”.
Dzięki dwóm różnym białym diodom LED światło może dawać jeszcze bogatsze kolory. W tę technologię wyposażona jest większość kolorowych lamp Philips Hue.
Światła RGBWWIC
Oznacza „czerwony, zielony, niebieski, zimny biały, ciepły biały” i „niezależny kontroler”.
Tę technologię wykorzystuje większość lamp gradientowych Philips Hue. Możesz uzyskać wszystkie kolory światła, jakich chcesz, i ustawić wiele kolorów jednocześnie. Dzięki naszym światłom gradientowym możesz sterować całymi grupami diod LED, a nie tylko pojedynczymi diodami LED na raz — pozwala to na tworzenie płynnych połączeń kolorów.
Dlaczego potrzebujesz inteligentnego oświetlenia?
Korzyści z inteligentnego oświetlenia nie kończą się na zdalnym sterowaniu światłem.
Wygoda
Światła, które robią to, czego chcesz i kiedy chcesz. Przechodzisz obok, a światła się zapalają. Pora snu? Światła przyciemniają się automatycznie. Masz zajęte ręce? Powiedz swojemu asystentowi inteligentnego domu, co ma zrobić. Inteligentne oświetlenie nie jest po prostu inteligentne — ono sprawia, że życie staje się odrobinę łatwiejsze.
Kontrola głosowa
Jedną z najbardziej pożądanych funkcji inteligentnego oświetlenia jest kontrola głosowa, które pozwala regulować oświetlenie za pomocą polecenia. „Alexa, włącz światło”. „Siri, zrób przytulną atmosferę w salonie”.
Automatyzacje
Zaplanuj włączanie i wyłączanie oświetlenia o określonych porach i przy określonych ustawieniach. Ponadto specjalne automatyzacje, takie jak „Pobudka” i „Idź spać”, zapewniają jeszcze bardziej zaawansowaną funkcjonalność.
Łatwe przyciemnianie światła
Tradycyjne żarówki wymagają specjalnego Hue dimmer switch, który podłącza się do domowej instalacji elektrycznej. Inteligentne oświetlenie ma wbudowaną funkcję ściemniania — możesz to zrobić natychmiast za pomocą aplikacji, inteligentnych przełączników, a nawet swojego głosu.
Oświetlenie przestrzenne
Zsynchronizuj oświetlenie z telewizorem lub komputerem i obserwuj, jak światła tańczą, migają, przyciemniają się, rozjaśniają i zmieniają kolor wraz z zawartością na ekranie.
Uzyskaj fajne efekty świetlne
Spraw, by Twoje światła błyszczały, imitując kominek lub migocząc jak gwiazdy. Możesz nawet ustawić, aby światła zmieniały kolory.
Połącz się z innymi urządzeniami
Dzięki protokołom komunikacyjnym takim jak Matter stworzenie w pełni inteligentnego domu stało się proste. Możesz używać inteligentnego systemu oświetlenia z innymi urządzeniami podłączonymi do sieci, takimi jak kamery, głośniki, termostaty i asystenci domowi.
Polecamy…
Hue
Mostek Pro
409,99 zł
Hue White and color ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 + Dimmer switch + Bridge Pro
899,99 zł
Pytania i odpowiedzi
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.