Technologia LED

Dlaczego inteligentne oświetlenie to LED? Kilka powodów:

1. Światła LED nie nagrzewają się, jak inne rodzaje świateł, ponieważ ciepło mogłoby uszkodzić chip, który decyduje o ich inteligencji.

2. Diody LED mają już wewnętrzną elektronikę, więc łatwo jest dołączyć inteligentny chip.

3. Mogą generować światło w milionach kolorów.

4. Stanowią obecny standard w oświetleniu domów, częściowo ze względu na efektywność energetyczną diod LED.

No więc, jeden skrót mamy już za sobą. Istnieje jeszcze kilka innych skrótów, np. RGB, IC, WW... odnoszą się one do kolorów diod LED.

Czy wiesz? Signify, firma stojąca za oświetleniem Philips Hue, oferuje także rozwiązania Color Kinetics przeznaczone do „dynamicznych systemów oświetlenia architektonicznego” (to znaczy do wymyślnego, profesjonalnego oświetlenia hal sportowo-widowiskowych i na przykład do pokazów świetlnych). Jednym z najważniejszych obszarów ich badań jest kolor — oznacza to, że mamy dostęp do najlepszych rozwiązań w zakresie oświetlenia kolorowego.