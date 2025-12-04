Pomoc
Para świętuje Boże Narodzenie w salonie, korzystając z oświetlenia świątecznego Philips Hue i lampek choinkowych, które wypełniają przestrzeń odcieniami czerwieni i bieli inteligentnego światła.

Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

White and color ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

White ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 10 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Hue

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient

Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient

Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

White and color ambiance

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Do 1600 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda LED Festavia

White and color ambiance

Girlanda LED Festavia

Stwórz kolorowy gradient
250 inteligentnych kolorowych diod LED
20-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
Spędź Święta z Hue!

Świętuj, odpoczywaj i ciesz się spokojem w tym wyjątkowym czasie.

Choinka owinięta lampkami choinkowymi Philips Hue wypełnia salon inteligentnym światłem w ciepłych odcieniach.

Świętuj na swój sposób

Rodzinne spotkania, świąteczna zabawa czy spokojny wieczór — inteligentne oświetlenie stworzy nastrój dokładnie taki, jakiego potrzebujesz. Jeśli masz ochotę, możesz zsynchronizować światła z muzyką, korzystając z aplikacji Hue. Potrzebujesz złapać oddech? Odpocznij po świątecznej kolacji lub imprezie przy przyjemnym, nastrojowym oświetleniu.
Para dekoruje swój salon i choinkę świątecznymi lampkami oraz lampkami choinkowymi Philips Hue.

Dekoruj światłem

Spędź święta w magicznej atmosferze z inteligentnym oświetleniem Hue! Z łatwością stworzysz magiczny, świąteczny klimat w każdym pomieszczeniu, a z naszym oświetleniem zewnętrznym – zamienisz ogród w zimową krainę czarów. Niech cały Twój dom – w środku i na zewnątrz – nabierze blasku!

Zewnętrzna część domu oświetlona zewnętrznymi lampkami świątecznymi Philips Hue, które zalewają wejście inteligentnym światłem w ciepłych odcieniach

Zapewnij sobie spokój

Niezależnie od tego, czy odwiedzasz rodzinę, robisz zakupy, czy też szukasz chwili dla siebie — inteligentne oświetlenie Hue pomoże Ci cieszyć się spokojem nawet poza domem. Ustaw timery i korzystaj z automatyzacji, aby symulować obecność za pomocą oświetlenia, gdy nie ma Cię w domu. Możesz też sterować oświetleniem z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji Hue!

Wszystko o Świątecznej promocji

Na czym polega Świąteczna promocja?

Jakie produkty będą dostępne w ramach wyprzedaży inteligentnego oświetlenia świątecznego?

Jak mogę wykorzystać inteligentne oświetlenie w okresie świątecznym?

Regulamin

  • Promocja obowiązuje od 8 do 22 grudnia 2025 roku.
  • Wybierz dowolne dwa lub więcej produktów objętych Świąteczną promocją i zyskaj 30% zniżki na całe zamówienie. Do żadnych produktów w koszyku, które nie są objęte promocją, nie zostanie naliczona żadna zniżka.
  • Podczas finalizacji zakupu zniżka zostaje automatycznie naliczona na produkty objęte świąteczną wyprzedażą.
  • Rabat obowiązuje wyłącznie na produkty objęte promocją wyprzedaży świątecznej 2025.
  • W przypadku zwrotu części zamówienia, o ile jest to możliwe, proporcjonalna wartość zniżki zostanie odjęta od kwoty zwrotu.  
  • Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. 
  • Promocja ta nie może być łączona z żadną inną ofertą w sklepie Philips Hue. 
  • Ceny i/lub asortyment produktów objętych promocją mogą ulec zmianie; oferta promocyjna może też zawierać błędy w pisowni, druku i składzie tekstu.
  • Organizatorem jest Signify Poland. Signify zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego regulaminu poprzez jego ponowną publikację.
