Zapewnij sobie spokój

Niezależnie od tego, czy odwiedzasz rodzinę, robisz zakupy, czy też szukasz chwili dla siebie — inteligentne oświetlenie Hue pomoże Ci cieszyć się spokojem nawet poza domem. Ustaw timery i korzystaj z automatyzacji, aby symulować obecność za pomocą oświetlenia, gdy nie ma Cię w domu. Możesz też sterować oświetleniem z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji Hue!