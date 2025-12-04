Dekoruj, świętuj, odpoczywaj i ciesz się spokojem z inteligentnym oświetleniem
Spędź Święta z Hue!
Świętuj, odpoczywaj i ciesz się spokojem w tym wyjątkowym czasie.
Świętuj na swój sposób
Rodzinne spotkania, świąteczna zabawa czy spokojny wieczór — inteligentne oświetlenie stworzy nastrój dokładnie taki, jakiego potrzebujesz. Jeśli masz ochotę, możesz zsynchronizować światła z muzyką, korzystając z aplikacji Hue. Potrzebujesz złapać oddech? Odpocznij po świątecznej kolacji lub imprezie przy przyjemnym, nastrojowym oświetleniu.
Dekoruj światłem
Spędź święta w magicznej atmosferze z inteligentnym oświetleniem Hue! Z łatwością stworzysz magiczny, świąteczny klimat w każdym pomieszczeniu, a z naszym oświetleniem zewnętrznym – zamienisz ogród w zimową krainę czarów. Niech cały Twój dom – w środku i na zewnątrz – nabierze blasku!
Zapewnij sobie spokój
Niezależnie od tego, czy odwiedzasz rodzinę, robisz zakupy, czy też szukasz chwili dla siebie — inteligentne oświetlenie Hue pomoże Ci cieszyć się spokojem nawet poza domem. Ustaw timery i korzystaj z automatyzacji, aby symulować obecność za pomocą oświetlenia, gdy nie ma Cię w domu. Możesz też sterować oświetleniem z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji Hue!
Wszystko o Świątecznej promocji
Regulamin
- Promocja obowiązuje od 8 do 22 grudnia 2025 roku.
- Wybierz dowolne dwa lub więcej produktów objętych Świąteczną promocją i zyskaj 30% zniżki na całe zamówienie. Do żadnych produktów w koszyku, które nie są objęte promocją, nie zostanie naliczona żadna zniżka.
- Podczas finalizacji zakupu zniżka zostaje automatycznie naliczona na produkty objęte świąteczną wyprzedażą.
- Rabat obowiązuje wyłącznie na produkty objęte promocją wyprzedaży świątecznej 2025.
- W przypadku zwrotu części zamówienia, o ile jest to możliwe, proporcjonalna wartość zniżki zostanie odjęta od kwoty zwrotu.
- Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
- Promocja ta nie może być łączona z żadną inną ofertą w sklepie Philips Hue.
- Ceny i/lub asortyment produktów objętych promocją mogą ulec zmianie; oferta promocyjna może też zawierać błędy w pisowni, druku i składzie tekstu.
- Organizatorem jest Signify Poland. Signify zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego regulaminu poprzez jego ponowną publikację.