Jak działa system Hue

Zobacz, jak zaawansowany, lecz jednocześnie łatwy w konfiguracji i obsłudze jest system inteligentnego domu Hue.

Inteligentne światła komunikują się

Wszystko „inteligentne” powinno umożliwiać odbieranie poleceń. Inteligentne światła Hue wykorzystują do komunikacji technologię Zigbee lub Bluetooth, w zależności od tego, czy w systemie zastosowano mostek Hue.

Technologia Zigbee z inteligentnym oświetleniem

Z Mostkiem

Zigbee

Hue Bridge łączy się z routerem, aby stworzyć sieć Zigbee. Po instalacji światła komunikują się z mostkiem Hue Bridge i między sobą. 

Każde światło stanowi wzmacniacz sygnału, co oznacza, że można rozszerzyć sieć poprzez dodawanie kolejnych świateł. Utworzony w ten sposób system nosi nazwę sieci mesh.

Dlaczego mostek musi być podłączony do routera?

Czy światła Hue spowalniają moje Wi-Fi?

Czy moje światła będą nadal działać, gdy mój internet będzie wyłączony? 

Technologia Bluetooth z inteligentnym oświetleniem

Bez mostka Hue

Bluetooth

W tej konfiguracji nie zastosowano mostka Hue, dlatego więc do sterowania światłami używasz bezpośrednio urządzenia mobilnego.

Gdy Twoje urządzenie się porusza, sieć porusza się wraz z nim. Dlatego istnieje ograniczenie w zakresie odległości od świateł.

Porównanie metod połączenia przez Hue Bridge i Bluetooth

Czy mogę zacząć od Bluetooth i dodać mostek Hue później?

Skąd mam wiedzieć, które lampy Hue obsługują technologię Bluetooth?

Aplikacja Philips Hue do sterowania inteligentnymi światłami LED

Inteligentne sterowanie z poziomu aplikacji

Aplikacja Hue to Twoje centrum dowodzenia. Asystent konfiguracji przygotuje Twój system: dotknij, aby natychmiast sterować światłami, tworzyć automatyzacje i nie tylko.

Informacje na temat światła LED

Wyjątkowy wygląd i inteligentne działanie. Nasze światła są badane i projektowane w naszej siedzibie w Holandii.

 

 

Żarówka LED w kolorze białym

Biały

Temperatura barwowa: 2700 K

Delikatne, białe światło przyjazne dla oczu. 

Żarówka LED White Ambiance

Hue White ambiance

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Wszystkie odcienie białego światła, od ciepłego pomarańczu po chłodny błękit.

Żarówka LED Hue White and Color Ambiance

Hue White and Color Ambiance

Temperatura barwowa: 2200–6500 K 
+16 milionów kolorów 

Wszystkie odcienie światła białego plus pełna paleta kolorów.

 

 

Gradient

Gradient

Temperatura barwowa: 2200–6500 K +16 milionów kolorów  

Określane jako RGBWWIC, co oznacza, że mogą emitować jednocześnie wiele kolorów światła. 

Czym różni się Hue? Światła gradientowe Hue są kontrolowane za pomocą grup diod LED, a nie indywidualnie, dzięki czemu zawsze uzyskujesz równomierne, stopniowe przejście kolorów.

Czy światła Hue są RGB/RGBWW/RGBWWIC?

Zaprojektowane przez ekspertów

Nasz zespół projektantów oświetlenia wyobraża sobie, rozwija, a następnie udoskonala każdą scenę w aplikacji Hue.

Zdefiniuj paletę

Kolor światła koreluje z nastrojem sceny. Na przykład niebieski jest spokojny, natomiast fiolet tworzy bardziej "inspirującą" atmosferę.

Zintensyfikuj emocje

Nasycenie, określane również jako intensywność, kontroluje poziom emocji. Silnie nasycone kolory tworzą bardzo energetyczne środowisko. 

Dopracuj nastrój

Im jaśniejsza scena, tym bardziej wydaje się energetyczna. Sceny z przyciemnionym światłem wydają się bardziej przytulne, zwłaszcza gdy źródła światła znajdują się przy podłożu.

Zrównoważ atmosferę

Nawet jeśli scena jest kolorowa, dodajemy białego światła, aby złagodzić jej tony lub uczynić ją bardziej funkcjonalną.

Jak działa Hue Sync?

Istnieje kilka sposobów synchronizacji świateł — Hue Sync Box, aplikacja Hue, aplikacja komputerowa Hue Sync lub aplikacja Hue Sync TV — wszystkie wykorzystują opatentowany algorytm synchronizacji.

Zsynchronizuj Hue Sync Box z telewizorem

Wideo

Oblicza kolor i jasność światła na podstawie całego ekranu. Automatycznie wykrywa i wyklucza czarne paski.

Zsynchronizuj Hue Sync Box z komputerem

Gra

Oblicza kolor i jasność światła na podstawie całego ekranu. Automatycznie wykrywa i wyklucza elementy ekspozycji Heads-up (HUD).

Zsynchronizuj Hue Sync Box z muzyką

Muzyka

Wykonuje cyfrowe przetwarzanie i analizę sygnałów audio w czasie rzeczywistym, generując uzupełniające się poziomy barwy i jasności światła.

 

 

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

