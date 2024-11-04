Hue Bridge łączy się z routerem, aby stworzyć sieć Zigbee. Po instalacji światła komunikują się z mostkiem Hue Bridge i między sobą.

Każde światło stanowi wzmacniacz sygnału, co oznacza, że można rozszerzyć sieć poprzez dodawanie kolejnych świateł. Utworzony w ten sposób system nosi nazwę sieci mesh.

