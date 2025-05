Ożyw otoczenie swojego domu za pomocą światła

Inteligentne oświetlenie Philips Hue jest przeznaczone dla całego domu - można korzystać z niego zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz - na tarasie, ogrodzie czy na podwórku. Oferujemy dwa rodzaje lamp zewnętrznych: podłączane do standardowego napięcia sieciowego (do domowej sieci elektrycznej) i niskonapięciowe, które wystarczy podłączyć do dowolnego gniazdka zewnętrznego. Kolekcja niskonapięciowego oświetlenia ogrodowego daje większą elastyczność w projektowaniu i ucieszenie punktów świetlnych YES, gdzie są najbardziej przydatne. Bez względu na wybraną opcję Philips Hue pozwoli Ci cieszyć się wygodą, bezpieczeństwem i wyjątkowym nastrojowym światłem, dopasowanym do Twoich potrzeb.