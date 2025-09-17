Inteligentne oświetlenie wykracza poza zwykłą żarówkę — Philips Hue jest dostępny we wszystkich kształtach i rozmiarach, łącznie z oprawami typu downlight.
Przewodnik po inteligentnym oświetleniu podtynkowym LED
Można używać oświetlenia podtynkowego w korytarzu?
Można używać oświetlenia podtynkowego w korytarzu?
Czy można używać oświetlenia podtynkowego LED w kuchni?
Czy można używać oświetlenia podtynkowego LED w kuchni?
Co to jest oświetlenie z puszką podtynkową?
Co to jest oświetlenie z puszką podtynkową?
Czym jest inteligentne oświetlenie wpuszczane LED?
Czym jest inteligentne oświetlenie wpuszczane LED?
Jakich inteligentnych żarówek można używać do oświetlenia podtynkowego?
Jakich inteligentnych żarówek można używać do oświetlenia podtynkowego?
Czy można sterować oświetleniem podtynkowym LED za pomocą głosu?
Czy można sterować oświetleniem podtynkowym LED za pomocą głosu?
Więcej o inteligentnym oświetleniu podtynkowym LED
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.