Pewnie myślisz sobie: „Po co mi to?”. Zaufaj nam — spodoba Ci się to! Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zsynchronizować oświetlenie z programami telewizyjnymi, filmami lub grami na konsolę.

Czego potrzebujesz

- Mostek Philips Hue

- Światła Philips Hue White and color ambiance

- Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box lub aplikacja Philips Hue Sync TV*

- Aplikacja Philips Hue

* Urządzenie sync box może być używane z dowolnym telewizorem umożliwiającym podłączanie za pośrednictwem złącza HDMI urządzeń takich jak dekoder, urządzenie do przesyłania strumieniowego lub konsola do gier. Aplikacja Sync TV jest kompatybilna z niektórymi telewizorami Samsung.

