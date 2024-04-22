Pomoc

Jeśli zastanawiasz się: „Jak zacząć korzystać z [tu wstaw nazwę swojego fantastycznego produktu Philips Hue]?”, mamy dla Ciebie gotowe zestawienie wszystkich elementów, których będziesz potrzebować na dobry początek. 

Cieszyć się wygodą, jaką dają różne sposoby sterowania światłem

Uzyskać fajne efekty świetlne

Znaleźć oświetlenie zewnętrzne

Skonfigurować system bezpieczeństwa

Znaleźć oświetlenie, które pomoże mi zasnąć i obudzić się w przyjemny sposób

Synchronizować światła z TV

Synchronizować światła z muzyką

Synchronizować światła z komputerem

Wygodna kontrola Philips Hue

Cieszyć się wygodą, jaką dają różne sposoby sterowania światłem

Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zautomatyzować oświetlenie, używać czujników ruchu i przełączników oraz sterować oświetleniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji.

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Dowolne światło Philips Hue
- Aplikacja Philips Hue
- Czujnik ruchu Philips Hue (opcjonalnie)
- Regulator przyciemniania Philips Hue (opcjonalnie)

Czy mogę wygodnie kontrolować system bez mostka?

Polecamy...

Flash Sale -25%
Mostek

Hue

Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu

289,00 zł

Flash Sale -25%
Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Hue

Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Automatyzacja oświetlenia
Montaż w dowolnym miejscu

219,00 zł

Flash Sale -25%
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Hue

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania

109,00 zł

Flash Sale -25%
Wtyczka Smart plug

Hue

Wtyczka Smart plug
Dodaj dowolne światło do systemu Hue
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

169,00 zł

Flash Sale -25%
Przełącznik Hue Tap dial switch

Hue

Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania

249,00 zł

Flash Sale -25%
Przycisk Hue Smart button

Hue

Przycisk Hue Smart button
Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
Dopasowanie oświetlenia do pory dnia
Możliwość personalizacji ustawień
Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie

109,00 zł

Interesujące efekty świetlne, jakie zapewnia Philips Hue

Chcę...

Uzyskać fajne efekty świetlne

Spraw, aby Twój dom wyglądał jak post na Instagramie. Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia możesz ustawiać sceny, animować światła i używać efektów. Możesz nawet użyć swojego inteligentnego akcesorium, aby ustawić aranżację, która uwzględni te ustawienia!

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Aplikacja Philips Hue
- Regulator przyciemniania Philips Hue lub przełącznik Tap dial switch (opcjonalnie)

Czy mogę uzyskać fajne efekty świetlne bez mostka?

Polecamy...

Flash Sale -25%
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100)

Hue White and color ambiance

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100)
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Różne sposoby sterowania światłem
Mostek Hue Bridge w zestawie

830,00 zł

Flash Sale -25%
Girlanda LED Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda LED Festavia
Stwórz kolorowy gradient
250 inteligentnych kolorowych diod LED
20-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

1059,00 zł

Flash Sale -25%
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)

Hue White and color ambiance

Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
Wbudowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

769,00 zł

Flash Sale -25%
Lampa podłogowa Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient
Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1689,00 zł

Oświetlenie zewnętrzne Philips Hue

Chcę...

Znaleźć oświetlenie zewnętrzne

Ahh, ta wspaniała przyroda. Spraw, aby Twój ogród, weranda lub patio zabłysły. Dzięki Philips Hue masz możliwość zainstalowania inteligentnego oświetlenia na zewnątrz domu, niezależnie od tego, czy podłączysz światła bezpośrednio do sieci zasilającej, czy też użyjesz rozwiązań niskonapięciowych, by móc dowolnie rozmieścić produkty oświetleniowe w swojej przestrzeni. Porównaj lampy zewnętrzne

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue Bridge
- Dowolna lampa zewnętrzna Philips Hue
- Aplikacja Philips Hue

Czy mogę zainstalować oświetlenie zewnętrzne nie mając mostka?

Polecamy...

Flash Sale -25%
Zewnętrzny reflektor Lily

Hue White and color ambiance

Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

1689,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – rozszerzenie systemu (bez zasilacza)
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

769,00 zł

Flash Sale -25%
Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne

Hue White and color ambiance

Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne
Taśma LED 1 × 2 m
Białe i kolorowe światło
Zasilacz w zestawie
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*

679,00 zł

Flash Sale -25%
Mały kinkiet zewnętrzny Resonate

Hue White and color ambiance

Mały kinkiet zewnętrzny Resonate
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

769,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Hue White and color ambiance

Zewnętrzna lampa stojąca Calla
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

629,00 zł

Na wyczerpaniu

Flash Sale -25%
Kinkiet zewnętrzny Appear

Hue White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Appear
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

769,00 zł

Flash Sale -25%
Kinkiet zewnętrzny Impress (niskonapięciowy)

Hue White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Impress (niskonapięciowy)
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
240 x 120 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie

769,00 zł

Na wyczerpaniu

System bezpieczeństwa Philips Hue

Chcę...

Skonfigurować system bezpieczeństwa

Uzyskaj kompleksowy system bezpieczeństwa domu. Dzięki tej konfiguracji będziesz mógł monitorować swój dom w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych urządzeń zabezpieczających, takich jak kamery i czujniki.

Czego możesz użyć
- Mostek Philips Hue
- Dowolne światło Philips Hue
- Kamera Philips Hue Secure
- Czujnik kontaktu Philips Hue Secure
- Czujnik ruchu Philips Hue

Jak stworzyć konfigurację Philips Hue Secure?

Polecamy...

Do 40% rabatu
Zestaw startowy Secure z czujnikami kontaktowymi

Hue

Zestaw startowy Secure z czujnikami kontaktowymi
Do 1055 lm*
Światło białe i kolorowe
Czujniki kontaktowe w zestawie
Mostek w zestawie

1449,00 zł

869,40 zł

Flash Sale -25%
Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Hue

Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Automatyzacja oświetlenia
Montaż w dowolnym miejscu

219,00 zł

Flash Sale -25%
Zestaw startowy Secure z kamerą

Hue

Zestaw startowy Secure z kamerą
Do 1055 lm*
Światło białe i kolorowe
W zestawie kamera i czujniki
Mostek w zestawie

1579,00 zł

Na wyczerpaniu

Flash Sale -25%
Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach

339,00 zł

Flash Sale -25%
Mostek

Hue

Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu

289,00 zł

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Hue

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej

1399,00 zł

Flash Sale -25%
Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko

Hue

Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
Stojak w zestawie

769,00 zł

Oświetlenie Philips Hue, które pomoże Ci zasnąć i obudzić się w przyjemny sposób

Chcę...

Znaleźć oświetlenie, które pomoże mi zasnąć i obudzić się w przyjemny sposób

Inteligentne oświetlenie dla lepszego samopoczucia. Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł tworzyć automatykę budzenia i zasypiania oraz korzystać ze sceny Światło naturalne.

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Oświetlenie Philips Hue White ambiance lub White and color ambiance
- Aplikacja Philips Hue

Czy mogę uzyskać oświetlenie do zasypiania i budzenia nie mając mostka?

Polecamy...

Flash Sale -25%
Inteligentna żarówka E14 kulka

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka E14 kulka
Białe i kolorowe światło
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

319,00 zł

Flash Sale -25%
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

Hue White and color ambiance

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie

729,00 zł

Flash Sale -25%
Przenośne światło akcentujące Go

Hue White and color ambiance

Przenośne światło akcentujące Go
Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

439,00 zł

Flash Sale -25%
Lampa stołowa Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampa stołowa Signe gradient
Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1159,00 zł

Z Philips Hue możesz synchronizować światła z telewizorem

Chcę...

Synchronizować światła z TV

Pewnie myślisz sobie: „Po co mi to?”. Zaufaj nam — spodoba Ci się to! Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zsynchronizować oświetlenie z programami telewizyjnymi, filmami lub grami na konsolę. 

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box lub aplikacja Philips Hue Sync TV*
- Aplikacja Philips Hue

* Urządzenie sync box może być używane z dowolnym telewizorem umożliwiającym podłączanie za pośrednictwem złącza HDMI urządzeń takich jak dekoder, urządzenie do przesyłania strumieniowego lub konsola do gier. Aplikacja Sync TV jest kompatybilna z niektórymi telewizorami Samsung.

Czy mogę synchronizować oświetlenie z telewizorem, nie mając mostka Hue Bridge?

Polecamy...

Do 40% rabatu
Taśma LED Play gradient PC

TAŚMY LED

Taśma LED Play gradient PC
Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie

969,00 zł

581,40 zł

Flash Sale -25%
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Hue White and color ambiance

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 65" do 70"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

1059,00 zł

Z Philips Hue możesz synchronizować światła z muzyką

Chcę...

Synchronizować światła z muzyką

Spraw, aby Twoje światła poruszały się w rytm muzyki. Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zsynchronizować światła z muzyką.

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opcjonalnie)*
- Aplikacja Philips Hue

*Jeśli masz konto Spotify, możesz synchronizować muzykę bezpośrednio z aplikacji Philips Hue. Jeśli chcesz synchronizować muzykę za pośrednictwem innego serwisu, możesz skorzystać z urządzenia Philips Hue Play HDMI sync box. 

Czy mogę zsynchronizować światła z muzyką bez mostka?

Polecamy...

Flash Sale -25%
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100)

Hue White and color ambiance

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100)
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentne sterowanie

645,00 zł

Flash Sale -25%
Przenośne światło akcentujące Go

Hue White and color ambiance

Przenośne światło akcentujące Go
Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

439,00 zł

Flash Sale -25%
Przenośna lampa stołowa Hue Go

Hue White and color ambiance

Przenośna lampa stołowa Hue Go
Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
Sterowanie za pomocą Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

769,00 zł

Flash Sale -25%
Lampa stołowa Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampa stołowa Signe gradient
Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1059,00 zł

Flash Sale -25%
Girlanda Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda Festavia
Stwórz kolorowy gradient
100 inteligentnych kolorowych diod LED
8-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

579,00 zł

Flash Sale -25%
Girlanda LED Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda LED Festavia
Stwórz kolorowy gradient
250 inteligentnych kolorowych diod LED
20-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

1059,00 zł

Z Philips Hue możesz synchronizować światła z komputerem

Chcę...

Synchronizuj światła z komputerem

Gracze załapią w lot, jakie możliwości daje taka technologia. Dzięki inteligentnej konfiguracji oświetlenia możesz synchronizować światło z dowolną zawartością wyświetlaną na ekranie komputera.

Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Aplikacja Philips Hue Sync na komputer
- Aplikacja Philips Hue

Czy mogę zsynchronizować światła z komputerem bez mostka?

Polecamy...

Do 40% rabatu
Taśma LED Play gradient PC

TAŚMY LED

Taśma LED Play gradient PC
Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie

969,00 zł

581,40 zł

Do 40% rabatu
Taśma LED Play gradient PC

TAŚMY LED

Taśma LED Play gradient PC
Do monitorów 32–34 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge

819,00 zł

491,40 zł

Flash Sale -25%
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)

Hue White and color ambiance

Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
Wbudowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

769,00 zł

Flash Sale -25%
Jedna podłużna lampa Play

Hue White and color ambiance

Jedna podłużna lampa Play
Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

389,00 zł

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego niektóre konfiguracje wymagają mostka Philips Hue?

Co mam zrobić ze zwykłymi przełącznikami?

Co się stanie, jeśli ktoś wyłączy włącznik światła? 

Czy mogę zacząć od Bluetooth i dodać mostek później?

A co z lampami ze zintegrowanymi źródłami światła, które nie są inteligentne? 

Czy zawsze muszę używać aplikacji do sterowania oświetleniem?

Jaka jest różnica między inteligentnym hub'em a mostkiem?

W jakim miejscu w domu najlepiej zacząć z Philips Hue?

Czy trzeba być wyjątkowym entuzjastą technologii, aby korzystać z inteligentnych świateł?

Co, jeśli mam w domu fizyczny regulator przyciemniania zamiast włącznika światła?

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

