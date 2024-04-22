Jeśli zastanawiasz się: „Jak zacząć korzystać z [tu wstaw nazwę swojego fantastycznego produktu Philips Hue]?”, mamy dla Ciebie gotowe zestawienie wszystkich elementów, których będziesz potrzebować na dobry początek.
Czego potrzebujesz
Chcę...
Cieszyć się wygodą, jaką dają różne sposoby sterowania światłem
Uzyskać fajne efekty świetlne
Znaleźć oświetlenie zewnętrzne
Skonfigurować system bezpieczeństwa
Znaleźć oświetlenie, które pomoże mi zasnąć i obudzić się w przyjemny sposób
Synchronizować światła z TV
Synchronizować światła z muzyką
Synchronizować światła z komputerem
Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zautomatyzować oświetlenie, używać czujników ruchu i przełączników oraz sterować oświetleniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji.
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Dowolne światło Philips Hue
- Aplikacja Philips Hue
- Czujnik ruchu Philips Hue (opcjonalnie)
- Regulator przyciemniania Philips Hue (opcjonalnie)
Czy mogę wygodnie kontrolować system bez mostka?
Czy mogę wygodnie kontrolować system bez mostka?
Polecamy...
Hue
Mostek
289,00 zł
Hue
Czujnik ruchu Hue Motion sensor
219,00 zł
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
109,00 zł
Hue
Wtyczka Smart plug
169,00 zł
Hue
Przełącznik Hue Tap dial switch
249,00 zł
Hue
Przycisk Hue Smart button
109,00 zł
Chcę...
Uzyskać fajne efekty świetlne
Spraw, aby Twój dom wyglądał jak post na Instagramie. Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia możesz ustawiać sceny, animować światła i używać efektów. Możesz nawet użyć swojego inteligentnego akcesorium, aby ustawić aranżację, która uwzględni te ustawienia!
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Aplikacja Philips Hue
- Regulator przyciemniania Philips Hue lub przełącznik Tap dial switch (opcjonalnie)
Czy mogę uzyskać fajne efekty świetlne bez mostka?
Czy mogę uzyskać fajne efekty świetlne bez mostka?
Polecamy...
Hue White and color ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100)
830,00 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda LED Festavia
1059,00 zł
Hue White and color ambiance
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
1689,00 zł
Chcę...
Znaleźć oświetlenie zewnętrzne
Ahh, ta wspaniała przyroda. Spraw, aby Twój ogród, weranda lub patio zabłysły. Dzięki Philips Hue masz możliwość zainstalowania inteligentnego oświetlenia na zewnątrz domu, niezależnie od tego, czy podłączysz światła bezpośrednio do sieci zasilającej, czy też użyjesz rozwiązań niskonapięciowych, by móc dowolnie rozmieścić produkty oświetleniowe w swojej przestrzeni. Porównaj lampy zewnętrzne
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue Bridge
- Dowolna lampa zewnętrzna Philips Hue
- Aplikacja Philips Hue
Czy mogę zainstalować oświetlenie zewnętrzne nie mając mostka?
Czy mogę zainstalować oświetlenie zewnętrzne nie mając mostka?
Polecamy...
Hue White and color ambiance
Zewnętrzny reflektor Lily
1689,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne
679,00 zł
Hue White and color ambiance
Mały kinkiet zewnętrzny Resonate
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzna lampa stojąca Calla
629,00 zł
Hue White and color ambiance
Kinkiet zewnętrzny Appear
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Kinkiet zewnętrzny Impress (niskonapięciowy)
769,00 zł
Chcę...
Skonfigurować system bezpieczeństwa
Uzyskaj kompleksowy system bezpieczeństwa domu. Dzięki tej konfiguracji będziesz mógł monitorować swój dom w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych urządzeń zabezpieczających, takich jak kamery i czujniki.
Czego możesz użyć
- Mostek Philips Hue
- Dowolne światło Philips Hue
- Kamera Philips Hue Secure
- Czujnik kontaktu Philips Hue Secure
- Czujnik ruchu Philips Hue
Jak stworzyć konfigurację Philips Hue Secure?
Jak stworzyć konfigurację Philips Hue Secure?
Polecamy...
Hue
Zestaw startowy Secure z czujnikami kontaktowymi
1449,00 zł
869,40 zł
Hue
Czujnik ruchu Hue Motion sensor
219,00 zł
Hue
Zestaw startowy Secure z kamerą
1579,00 zł
Hue
Czujnik kontaktu Secure
339,00 zł
Hue
Mostek
289,00 zł
Hue
Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
1399,00 zł
Hue
Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
769,00 zł
Chcę...
Znaleźć oświetlenie, które pomoże mi zasnąć i obudzić się w przyjemny sposób
Inteligentne oświetlenie dla lepszego samopoczucia. Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł tworzyć automatykę budzenia i zasypiania oraz korzystać ze sceny Światło naturalne.
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Oświetlenie Philips Hue White ambiance lub White and color ambiance
- Aplikacja Philips Hue
Czy mogę uzyskać oświetlenie do zasypiania i budzenia nie mając mostka?
Czy mogę uzyskać oświetlenie do zasypiania i budzenia nie mając mostka?
Polecamy...
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka E14 kulka
319,00 zł
Hue White and color ambiance
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
729,00 zł
Hue White and color ambiance
Przenośne światło akcentujące Go
439,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa stołowa Signe gradient
1159,00 zł
Chcę...
Synchronizować światła z TV
Pewnie myślisz sobie: „Po co mi to?”. Zaufaj nam — spodoba Ci się to! Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zsynchronizować oświetlenie z programami telewizyjnymi, filmami lub grami na konsolę.
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box lub aplikacja Philips Hue Sync TV*
- Aplikacja Philips Hue
* Urządzenie sync box może być używane z dowolnym telewizorem umożliwiającym podłączanie za pośrednictwem złącza HDMI urządzeń takich jak dekoder, urządzenie do przesyłania strumieniowego lub konsola do gier. Aplikacja Sync TV jest kompatybilna z niektórymi telewizorami Samsung.
Czy mogę synchronizować oświetlenie z telewizorem, nie mając mostka Hue Bridge?
Czy mogę synchronizować oświetlenie z telewizorem, nie mając mostka Hue Bridge?
Polecamy...
TAŚMY LED
Taśma LED Play gradient PC
969,00 zł
581,40 zł
Hue White and color ambiance
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
1059,00 zł
Chcę...
Synchronizować światła z muzyką
Spraw, aby Twoje światła poruszały się w rytm muzyki. Dzięki tej inteligentnej konfiguracji oświetlenia będziesz mógł zsynchronizować światła z muzyką.
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opcjonalnie)*
- Aplikacja Philips Hue
*Jeśli masz konto Spotify, możesz synchronizować muzykę bezpośrednio z aplikacji Philips Hue. Jeśli chcesz synchronizować muzykę za pośrednictwem innego serwisu, możesz skorzystać z urządzenia Philips Hue Play HDMI sync box.
Czy mogę zsynchronizować światła z muzyką bez mostka?
Czy mogę zsynchronizować światła z muzyką bez mostka?
Polecamy...
Hue White and color ambiance
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100)
645,00 zł
Hue White and color ambiance
Przenośne światło akcentujące Go
439,00 zł
Hue White and color ambiance
Przenośna lampa stołowa Hue Go
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa stołowa Signe gradient
1059,00 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda Festavia
579,00 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda LED Festavia
1059,00 zł
Chcę...
Synchronizuj światła z komputerem
Gracze załapią w lot, jakie możliwości daje taka technologia. Dzięki inteligentnej konfiguracji oświetlenia możesz synchronizować światło z dowolną zawartością wyświetlaną na ekranie komputera.
Czego potrzebujesz
- Mostek Philips Hue
- Światła Philips Hue White and color ambiance
- Aplikacja Philips Hue Sync na komputer
- Aplikacja Philips Hue
Czy mogę zsynchronizować światła z komputerem bez mostka?
Czy mogę zsynchronizować światła z komputerem bez mostka?
Polecamy...
TAŚMY LED
Taśma LED Play gradient PC
969,00 zł
581,40 zł
TAŚMY LED
Taśma LED Play gradient PC
819,00 zł
491,40 zł
Hue White and color ambiance
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Jedna podłużna lampa Play
389,00 zł
Pytania i odpowiedzi
Dlaczego niektóre konfiguracje wymagają mostka Philips Hue?
Dlaczego niektóre konfiguracje wymagają mostka Philips Hue?
Co mam zrobić ze zwykłymi przełącznikami?
Co mam zrobić ze zwykłymi przełącznikami?
Co się stanie, jeśli ktoś wyłączy włącznik światła?
Co się stanie, jeśli ktoś wyłączy włącznik światła?
Czy mogę zacząć od Bluetooth i dodać mostek później?
Czy mogę zacząć od Bluetooth i dodać mostek później?
A co z lampami ze zintegrowanymi źródłami światła, które nie są inteligentne?
A co z lampami ze zintegrowanymi źródłami światła, które nie są inteligentne?
Czy zawsze muszę używać aplikacji do sterowania oświetleniem?
Czy zawsze muszę używać aplikacji do sterowania oświetleniem?
Jaka jest różnica między inteligentnym hub'em a mostkiem?
Jaka jest różnica między inteligentnym hub'em a mostkiem?
W jakim miejscu w domu najlepiej zacząć z Philips Hue?
W jakim miejscu w domu najlepiej zacząć z Philips Hue?
Czy trzeba być wyjątkowym entuzjastą technologii, aby korzystać z inteligentnych świateł?
Czy trzeba być wyjątkowym entuzjastą technologii, aby korzystać z inteligentnych świateł?
Co, jeśli mam w domu fizyczny regulator przyciemniania zamiast włącznika światła?
Co, jeśli mam w domu fizyczny regulator przyciemniania zamiast włącznika światła?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.