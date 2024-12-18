Pomoc
Produkty do inteligentnego domu

Przejrzyj całą kolekcję produktów inteligentnego domu marki Philips Hue! Udekoruj swój dom — wewnątrz i na zewnątrz — inteligentnymi oprawami oświetleniowymi, lampami i żarówkami, a także inteligentnymi kamerami i czujnikami bezpieczeństwa.

Produktów: 654
Miękkie ciepło-białe

Białe ciepłe do chłodnego

Światło kolorowe

Gradient

Antracytowy

Czarny

Aluminium

Stal nierdzewna

Miedziany

Biały

Srebrny

Dąb

Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

White and color ambiance

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni

579 zł

Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Mostek

Hue

Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu

289 zł

Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa Hue Play do podświetlenia ściany

White and color ambiance

Lampa Hue Play do podświetlenia ściany
Technologia ColorCast
1035 lumenów
Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
Matowy czarny

1 579 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1,5 m

Hue

Szyna Perifo 1,5 m
1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED

439 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Hue

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej

1 399 zł

Stwórz zestaw startowy
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny reflektor Lily

White and color ambiance

Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

1 689 zł

Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Perifo zestaw podstawowy prosty sufitowy (2 punkty, 1 listwa świetlna)

Perifo zestaw podstawowy prosty sufitowy (2 punkty, 1 listwa świetlna)
271.5 cm
Przeznaczony do sufitów
Zawiera wszystko, czego potrzebujesz

3 394 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1 m

Hue

Szyna Perifo 1 m
1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED

339 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue

1 689 zł

Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

White and color ambiance

Liniowa taśma oświetleniowa Perifo
29 W
95 cm na szynie
Do 2050 lumenów
Doskonałe rozwiązanie do dużych przestrzeni

969 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Datura mała

White and color ambiance

Lampa sufitowa Datura mała
Rozproszone podświetlenie
Mocne światło przednie
⌀38,4 cm
Do 3300 lumenów

1 359 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

White and color ambiance

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo
5,2 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Opcja podnoszenia i obniżania przewodu

729 zł

1-12 z 654

Przewodnik po produktach inteligentnego domu

Czym są produkty inteligentnego domu?

Jakie produkty inteligentnego domu współpracują z Google Home?

Jakie produkty inteligentnego domu współpracują z Alexą?

Jakie inteligentne urządzenia domowe do oświetlenia mamy w ofercie?

Jakie inne rodzaje produktów do inteligentnego domu oferujemy?

Dowiedz się więcej o produktach do inteligentnego domu

Inteligentne oświetlenie i inteligentne produkty do domu

Czym jest inteligentne oświetlenie?

Jeśli nadal zastanawiasz się, co naprawdę potrafią inteligentne żarówki, zacznij od naszego przewodnika po inteligentnym oświetleniu.
Inteligentne produkty zabezpieczające dom

Co to jest oświetlenie Security?

Skuteczne oświetlenie bezpieczeństwa nie jest już kwestią montażu kilku jasnych świateł tu i tam.

inteligentna automatyzacja domu

Inteligentna automatyzacja domu

Pozwól, aby oświetlenie Philips Hue , czujniki, kamery monitorujące i aplikacja Hue współpracowały ze sobą, aby zapewnić Ci spokój ducha, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

