Produkty do inteligentnego domu

Przejrzyj całą kolekcję produktów inteligentnego domu marki Philips Hue! Udekoruj swój dom — wewnątrz i na zewnątrz — inteligentnymi oprawami oświetleniowymi, lampami i żarówkami, a także inteligentnymi kamerami i czujnikami bezpieczeństwa.
White and color ambiance
Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
579 zł
Hue
Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu
289 zł
Nowość
White and color ambiance
Lampa Hue Play do podświetlenia ściany
Technologia ColorCast
1035 lumenów
Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
Matowy czarny
1 579 zł
Hue
Szyna Perifo 1,5 m
1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
439 zł
Hue
Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej
1 399 zł
White and color ambiance
Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
1 689 zł
Ekskluzywne
Perifo zestaw podstawowy prosty sufitowy (2 punkty, 1 listwa świetlna)
271.5 cm
Przeznaczony do sufitów
Zawiera wszystko, czego potrzebujesz
3 394 zł
Hue
Szyna Perifo 1 m
1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
339 zł
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
1 689 zł
Ekskluzywne
White and color ambiance
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo
29 W
95 cm na szynie
Do 2050 lumenów
Doskonałe rozwiązanie do dużych przestrzeni
969 zł
White and color ambiance
Lampa sufitowa Datura mała
Rozproszone podświetlenie
Mocne światło przednie
⌀38,4 cm
Do 3300 lumenów
1 359 zł
White and color ambiance
Cylindryczna oprawa wisząca Perifo
5,2 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Opcja podnoszenia i obniżania przewodu
729 zł
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.