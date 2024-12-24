Zestawy startowe inteligentnego oświetlenia LED

Te zestawy startowe, wyposażone w mostek Philips Hue, światła i inteligentne akcesoria, zawierają wszystko, czego potrzebujesz do skonfigurowania inteligentnego systemu oświetlenia.
Wyprzedaż
Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge
Białe światło ciepłe do zimnego
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
787 zł
629,6 zł
Ekskluzywne
White ambiance
Zestaw startowy: 4 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania
Do 1100 lumenów
Światło białe od ciepłego po chłodne
Mostek Hue w zestawie
Regulator przyciemniania w zestawie
769 zł
White and color ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie
919 zł
White and color ambiance
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie
729 zł
White and color ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100)
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Różne sposoby sterowania światłem
Mostek Hue Bridge w zestawie
830 zł
Value pack
White ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Białe światło ciepłe do zimnego
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie
629 zł
Value pack
White
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100)
Do 1055 lm*
Delikatne światło białe
Prosta konfiguracja
Mostek Hue Bridge w zestawie
389 zł
White ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Białe światło ciepłe do zimnego
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie
629 zł
Value pack
White
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1100 lm*
Ciepłe, białe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie
489 zł
White ambiance
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Białe światło ciepłe do zimnego
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie
555 zł
White
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Ciepłe, białe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Mostek Hue Bridge w zestawie
489 zł
Value pack
White
Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Łagodna biel
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
439 zł
Przewodnik po zestawach startowych inteligentnego oświetlenia LED
Dlaczego warto zaopatrzyć się w zestaw startowy oświetlenia LED?
Jak korzystać z zestawu startowego inteligentnego oświetlenia?
Jaki zestaw startowy oświetlenia LED kupić?
Czym jest inteligentny oświetleniowy zestaw startowy?
Jak skonfigurować inteligentne oświetlenie LED?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.