Pomoc
zestawy startowe oświetlenia LED

Zestawy startowe inteligentnego oświetlenia LED

Te zestawy startowe, wyposażone w mostek Philips Hue, światła i inteligentne akcesoria, zawierają wszystko, czego potrzebujesz do skonfigurowania inteligentnego systemu oświetlenia.

Produktów: 16
Wszystkie produkty Zestawy startowe (16) Żarówki (88) Taśmy LED (24) Bezpieczeństwo (32)
E27

E27

(13)

Miękkie ciepło-białe

Miękkie ciepło-białe

(4)

Białe ciepłe do chłodnego

Białe ciepłe do chłodnego

(3)

Światło kolorowe

Światło kolorowe

(6)

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge

Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge
Białe światło ciepłe do zimnego
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów

787 zł

629,6 zł

Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 4 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania

White ambiance

Zestaw startowy: 4 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania
Do 1100 lumenów
Światło białe od ciepłego po chłodne
Mostek Hue w zestawie
Regulator przyciemniania w zestawie

769 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

White and color ambiance

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie

919 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

White and color ambiance

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie

729 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100)

White and color ambiance

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100)
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Różne sposoby sterowania światłem
Mostek Hue Bridge w zestawie

830 zł

Value pack
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

White ambiance

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Białe światło ciepłe do zimnego
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie

629 zł

Value pack
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100)

White

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100)
Do 1055 lm*
Delikatne światło białe
Prosta konfiguracja
Mostek Hue Bridge w zestawie

389 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

White ambiance

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Białe światło ciepłe do zimnego
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie

629 zł

Value pack
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

White

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1100 lm*
Ciepłe, białe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Inteligentny przycisk w zestawie

489 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

White ambiance

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Białe światło ciepłe do zimnego
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie

555 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

White

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Do 1055 lm*
Ciepłe, białe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Mostek Hue Bridge w zestawie

489 zł

Value pack
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button

White

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (1100) + przycisk Hue Smart button
Do 1055 lm*
Łagodna biel
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

439 zł

1-12 z 16

Przewodnik po zestawach startowych inteligentnego oświetlenia LED

Dlaczego warto zaopatrzyć się w zestaw startowy oświetlenia LED?

Jak korzystać z zestawu startowego inteligentnego oświetlenia?

Jaki zestaw startowy oświetlenia LED kupić?

Czym jest inteligentny oświetleniowy zestaw startowy?

Jak skonfigurować inteligentne oświetlenie LED?

Dowiedz się na temat zestawów startowych inteligentnego oświetlenia LED

zestawy startowe oświetlenia LED i inteligentnego oświetlenia

Wyjaśnienie inteligentnego oświetlenia

Zanim zamontujesz swój pierwszy inteligentny oświetleniowy zestaw startowy, zapoznaj się z podstawami inteligentnego oświetlenia i jego działaniem.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay