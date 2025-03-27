Dodaj szczyptę inteligencji do oświetlenia swojej kuchni! Bez względu na Twój gust, Philips Hue pomoże Ci wprowadzić trochę więcej smaku (i koloru) do Twojej kuchni.
Oświetlenie kuchni: dzień i noc
Inteligentne oświetlenie kuchenne sprawia, że gotowanie jest łatwiejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej! Użyj jasnych tonów, aby skupić się na tworzeniu potrawy, i delikatniejszych, ciepłych tonów podczas cieszenia się posiłkiem.
Najlepsze oświetlenie kuchni do codziennego gotowania
Hue White and color ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
270,00 zł
Hue White ambiance
Duża lampa sufitowa Enrave
1249,00 zł
Hue White and color ambiance
Oprawa wisząca Ensis
2309,00 zł
Hue White ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
338,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10
319,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600
389,00 zł
Hue White
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
489,00 zł
Oświetlenie kuchni dostosowane do nastroju
Inteligentne oświetlenie kuchenne sprawi, że serce Twojego domu będzie gotowe na każdą sytuację. Jasne białe światło pomaga w przygotowaniu posiłku, a łagodniejsze odcienie zmieniają kuchnię w idealną przestrzeń rozrywkową.
Najlepsze oświetlenie kuchni do stworzenia nastroju
Hue White and color ambiance
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo
969,00 zł
Hue
Szyna Perifo 1 m
339,00 zł
Hue White and color ambiance
Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
579,00 zł
Hue White and color ambiance
Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
270,00 zł
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip - 75 inch
1209,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa wisząca Flourish
2019,00 zł
Hue White and color ambiance
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
919,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600
389,00 zł
Hue White and color ambiance
Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr
90,00 zł
Inspiracje oświetleniowe
Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się swoimi własnymi pomysłami na Instagramie z hashtagiem #philipshue
Przewodnik po inteligentnym oświetleniu kuchennym
Jaka barwa światła jest najlepsza do kuchni?
Jak rozjaśnić ciemną kuchnię?
Jakie jest najlepsze oświetlenie wyspy kuchennej?
Więcej pomysłów na inteligentne oświetlenie kuchni
6 pomysłów na oświetlenie kuchni
Najlepsze pomysły na oświetlenie kuchni od ekspertów z Hue. Rozjaśnij wszystkie obszary w swojej kuchni, aby łatwiej było Ci gotować, dekorować, odpoczywać i spędzać miło czas z bliskimi.
Przewodnik po kuchennym oświetleniu podtynkowym
Oświetlenie podtynkowe pasuje do wszystkich rodzajów kuchni. Jeśli szukasz inspiracji, przeczytaj nasz przewodnik, który pomoże Ci najlepiej wykorzystać ten rodzaj oświetlenia w Twojej kuchni.