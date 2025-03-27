Pomoc
Oświetlenie kuchni

Oświetlenie kuchni

Dodaj szczyptę inteligencji do oświetlenia swojej kuchni! Bez względu na Twój gust, Philips Hue pomoże Ci wprowadzić trochę więcej smaku (i koloru) do Twojej kuchni.

Kup oświetlenie do kuchni
Nowoczesna kuchnia z jasnym białym oświetleniem

Oświetlenie kuchni: dzień i noc

Inteligentne oświetlenie kuchenne sprawia, że gotowanie jest łatwiejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej! Użyj jasnych tonów, aby skupić się na tworzeniu potrawy, i delikatniejszych, ciepłych tonów podczas cieszenia się posiłkiem.

Najlepsze oświetlenie kuchni do codziennego gotowania

Black Friday 2= -30%
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Hue White and color ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji

769,00 zł

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Hue White and color ambiance

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Zasilacz w zestawie
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

270,00 zł

Chwilowy brak towaru

Duża lampa sufitowa Enrave

Hue White ambiance

Duża lampa sufitowa Enrave

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1249,00 zł

Black Friday 2= -30%
Oprawa wisząca Ensis

Hue White and color ambiance

Oprawa wisząca Ensis

Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

2309,00 zł

Black Friday 2= -30%
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Hue White ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji

338,00 zł

Inteligentny reflektor punktowy GU10

Hue White and color ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji

319,00 zł

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Do 1521 lm*
Białe i kolorowe światło
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

389,00 zł

Chwilowy brak towaru

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

Hue White

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

Do 1055 lm*
Ciepłe, białe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Mostek Hue Bridge w zestawie

489,00 zł

Chwilowy brak towaru

Tuba LED Play gradient

Hue White and color ambiance

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

969,00 zł

Chwilowy brak towaru

Tuba LED Play gradient

Hue White and color ambiance

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Łączy białe i kolorowe światło
Zawiera zasilacz
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

969,00 zł

Na wyczerpaniu

Kup wszystkie produkty oświetleniowe do kuchni
Nowoczesna kuchnia oświetlona światłami szynowymi

Oświetlenie kuchni dostosowane do nastroju

Inteligentne oświetlenie kuchenne sprawi, że serce Twojego domu będzie gotowe na każdą sytuację. Jasne białe światło pomaga w przygotowaniu posiłku, a łagodniejsze odcienie zmieniają kuchnię w idealną przestrzeń rozrywkową.

Najlepsze oświetlenie kuchni do stworzenia nastroju

Ekskluzywne
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

Hue White and color ambiance

Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

29 W
95 cm na szynie
Do 2050 lumenów
Doskonałe rozwiązanie do dużych przestrzeni

969,00 zł

Szyna Perifo 1 m

Hue

Szyna Perifo 1 m

1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED

339,00 zł

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Hue White and color ambiance

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni

579,00 zł

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Hue White and color ambiance

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Zasilacz w zestawie
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

270,00 zł

Chwilowy brak towaru

Black Friday 2= -30%
Play gradient lightstrip - 75 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip - 75 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

1209,00 zł

Chwilowy brak towaru

Lampa wisząca Flourish

Hue White and color ambiance

Lampa wisząca Flourish

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

2019,00 zł

Na wyczerpaniu

Black Friday 2= -30%
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przełącznik ściemniacza w zestawie

919,00 zł

Chwilowy brak towaru

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Do 1521 lm*
Białe i kolorowe światło
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

389,00 zł

Chwilowy brak towaru

Tuba LED Play gradient

Hue White and color ambiance

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

969,00 zł

Chwilowy brak towaru

Tuba LED Play gradient

Hue White and color ambiance

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Łączy białe i kolorowe światło
Zawiera zasilacz
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

969,00 zł

Na wyczerpaniu

Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr

Hue White and color ambiance

Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr

Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

90,00 zł

Chwilowy brak towaru

Kup wszystkie produkty oświetleniowe do kuchni
image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Inspiracje oświetleniowe

Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się swoimi własnymi pomysłami na Instagramie z hashtagiem #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Przewodnik po inteligentnym oświetleniu kuchennym

Jaka barwa światła jest najlepsza do kuchni?

Jak rozjaśnić ciemną kuchnię?

Jakie jest najlepsze oświetlenie wyspy kuchennej?

Więcej pomysłów na inteligentne oświetlenie kuchni

6 pomysłów na oświetlenie kuchni

6 pomysłów na oświetlenie kuchni

Najlepsze pomysły na oświetlenie kuchni od ekspertów z Hue. Rozjaśnij wszystkie obszary w swojej kuchni, aby łatwiej było Ci gotować, dekorować, odpoczywać i spędzać miło czas z bliskimi.

Odkryj więcej pomysłów na oświetlenie kuchni
Przewodnik po kuchennym oświetleniu podtynkowym

Przewodnik po kuchennym oświetleniu podtynkowym

Oświetlenie podtynkowe pasuje do wszystkich rodzajów kuchni. Jeśli szukasz inspiracji, przeczytaj nasz przewodnik, który pomoże Ci najlepiej wykorzystać ten rodzaj oświetlenia w Twojej kuchni.

Poznaj więcej wskazówek dotyczących oświetlenia podtynkowego do kuchni

Odkryj oświetlenie do innych pomieszczeń

Oświetlenie salonu

Oświetlenie do sypialni

Oświetlenie łazienkowe

Oświetlenie jadalni

Oświetlenie biura domowego

Oświetlenie podwórkowe i inteligentne oświetlenie ganku
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay