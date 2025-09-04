1. Zakres zastosowania:

a. Niniejsze warunki dodatkowe dotyczące oferty Hue Secure („Warunki dotyczące oferty Hue Secure”) mają zastosowanie do korzystania z Produktów Philips Hue Secure, Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure, jak opisano poniżej.

b. Aby móc korzystać z Produktów Philips Hue Secure, Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure, Użytkownik musi zaakceptować Zasady korzystania z oferty Hue obejmujące niniejsze Warunki dotyczące oferty Hue Secure („Umowa dotycząca oferty Hue Secure”), stanowiące prawną umowę zawartą między nami a Użytkownikiem, regulującą korzystanie przez niego z Produktów Philips Hue Secure, Produktów Hue Secure i Usług Philips Hue Secure. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami dotyczącymi oferty Hue Secure a Zasadami korzystania z oferty Hue nadrzędne znaczenie mają niniejsze Warunki dotyczące oferty Hue Secure. Umowa dotycząca oferty Hue Secure zawiera warunki i wymagania mające zastosowanie do Użytkownika i jego Autoryzowanych użytkowników, a Użytkownik jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

2. Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure:

a. Produkty Philips Hue Secure, Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure obejmują:

markowe urządzenia Philips Hue Secure i Hue Secure oraz takie produkty Philips Hue i produkty Hue oznaczone przez nas na opakowaniu lub w materiałach marketingowych jako przeznaczone do użytku z Usługami Hue Secure („ Produkty Hue Secure ”) oraz

”) oraz przeznaczone do takiego użytku funkcje oferowane w ramach Bezpłatnego dostępu (o którym mowa w punkcie 5 poniżej), subskrypcji Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium, a także (w zależności od wybranego planu) obejmują m.in. funkcje osi czasu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w domu lub poza nim, możliwość uzbrajania/rozbrajania systemu alarmowego w domu, powiadomienia push na urządzeniach mobilnych o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem (jeśli zostały skonfigurowane), oglądanie na żywo obrazu wideo z kamer Philips Hue Secure lub Hue Secure oraz możliwość odtwarzania nagrań z wykrytych zdarzeń. Ponadto Użytkownik jako Właściciel (lub Autoryzowany użytkownik) może zmodyfikować definicję zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, tak aby np. wykluczyć z nich określone obszary widoku kamery Philips Hue Secure lub Hue Secure. Niektóre funkcje (w tym zwiększona ilość miejsca na nagrania wideo) są dostępne tylko z dodatkowym płatnym planem usług Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium. Wszystkie te funkcje są dostępne za pośrednictwem aplikacji Hue. Funkcje dostępne dla Użytkownika stosownie do wybranego przez niego Bezpłatnego dostępu bądź subskrypcji Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium są łącznie określane jako „Usługi Hue Secure”. Usługi Hue Secure są dostępne wyłącznie w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

b. Użytkownik może korzystać z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Umowie dotyczącej oferty Hue Secure.

3. Zasady korzystania:

a. Wymagane produkty: Do korzystania z Usług Hue Secure potrzebne są kompatybilne z nimi Produkty Hue Secure, które należy nabyć osobno i sparować z aplikacją Hue i kontem użytkownika Hue. Użytkownik rozumie i akceptuje to, że Usługi Hue Secure będą działać tylko z Produktami Hue Secure i że nie są one przeznaczone do użytku z żadnymi innymi produktami. Jeżeli Użytkownik nie jest już uprawniony do korzystania z Produktów Hue Secure (np. z powodu sprzedaży), ma obowiązek natychmiast anulować sparowanie takich Produktów Hue Secure.

b. Instalacja i Obsługa:

Obowiązkiem Użytkownika jest:

o uzyskanie, skonfigurowanie i utrzymanie wymagań technicznych i innych w ścisłej zgodności z instrukcjami i specyfikacjami udostępnionymi przez nas Użytkownikowi;

o zainstalowanie, przetestowanie i obsługa Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi odnośnymi ostrzeżeniami, przestrogami i instrukcjami udostępnionymi przez nas Użytkownikowi, a także obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami, kodeksami i standardami oraz

o wymiana baterii lub ładowanie akumulatorów Produktów Hue Secure odpowiednio do potrzeb.

Wymagania systemowe i sprzętowe : Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure wymagają posiadania konta użytkownika Hue, dostępności w domu Użytkownika działającej sieci Wi-Fi wraz z niezawodnym dostępem do Internetu o wystarczającej przepustowości oraz urządzenia mobilnego z aplikacją Hue. Do korzystania z niektórych lub wszystkich Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure mogą być również potrzebne inne (wskazane przez nas) urządzenia, takie jak Philips Hue Bridge. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że posiada wszystkie wymagane elementy systemu i urządzenia oraz że są one kompatybilne i odpowiednio skonfigurowane. Możemy aktywować łączność Bluetooth na urządzeniu mobilnym Użytkownika — bez wcześniejszego powiadomienia, ale z zastrzeżeniem ustawień urządzenia Użytkownika — aby zapewnić prawidłowe działanie Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure oraz włączyć niektóre funkcje.

: Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure wymagają posiadania konta użytkownika Hue, dostępności w domu Użytkownika działającej sieci Wi-Fi wraz z niezawodnym dostępem do Internetu o wystarczającej przepustowości oraz urządzenia mobilnego z aplikacją Hue. Do korzystania z niektórych lub wszystkich Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure mogą być również potrzebne inne (wskazane przez nas) urządzenia, takie jak Philips Hue Bridge. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że posiada wszystkie wymagane elementy systemu i urządzenia oraz że są one kompatybilne i odpowiednio skonfigurowane. Możemy aktywować łączność Bluetooth na urządzeniu mobilnym Użytkownika — bez wcześniejszego powiadomienia, ale z zastrzeżeniem ustawień urządzenia Użytkownika — aby zapewnić prawidłowe działanie Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure oraz włączyć niektóre funkcje. Nie monitorujemy Produktów Hue Secure Użytkownika i nie odpowiadamy na żadne informacje ani zdarzenia otrzymane w czasie korzystania przez Użytkownika z Usług Hue Secure. Podejmowanie takich działań, w tym przekazywanie komunikatów o zdarzeniach wyznaczonym osobom kontaktowym, leży w wyłącznej gestii Użytkownika (lub jego Autoryzowanego użytkownika). Ponadto określenie odpowiedniej reakcji na poszczególne informacje i zdarzenia otrzymywane przez niego podczas korzystania z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure jest obowiązkiem Użytkownika i Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi pełną odpowiedzialność za reakcję swoją i wyznaczonych osób kontaktowych. Jeżeli reakcja Użytkownika na informacje i zdarzenia otrzymane podczas korzystania z Usług Hue Secure niesie za sobą koszty, Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich pokrycie. Jeśli podczas korzystania z Usług Hue Secure Użytkownik otrzyma powiadomienie o jakimkolwiek zagrożeniu życia/bezpieczeństwa, ryzyku uszkodzenia mienia, pożarze, powodzi, włamaniu, rabunku, problemach medycznych lub innych sytuacjach awaryjnych, powinien natychmiast skontaktować się z policją, strażą pożarną lub odpowiednimi służbami ratowniczymi, jako że nie świadczymy żadnych usług monitorowania ani reagowania kryzysowego.

Jeśli Produkty Hue Secure Użytkownika nie są prawidłowo zainstalowane lub którykolwiek z ich czujników znajduje się poza zasięgiem wykrywania lub jest zasłonięty ścianami, meblami, przedmiotami osobistymi lub innymi obiektami, mogą wystąpić fałszywe alarmy lub problemy z wykrywaniem.

Użytkownik oświadcza, że instalacja i obsługa Produktów Hue Secure została przeprowadzona w sposób fachowy i nie narusza żadnych praw stron trzecich, w tym praw innych osób do prywatności. Jeśli instalacja i obsługa Produktów Hue Secure narusza prawa osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek, w stosownych przypadkach, poinformować osoby trzecie o zamiarze takiej instalacji i obsługi oraz uzyskać wszelkie zgody, jakie mogą być potrzebne do takiej instalacji i obsługi Produktów Hue Secure oraz korzystania z Usług Hue Secure.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyraźnie odrzucamy wszelką odpowiedzialność w związku z instalacją, obsługą lub użytkowaniem Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure, w tym wszelkim korzystaniem z Produktów Hue Secure w sposób niezgodny z obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami, kodeksami lub standardami.

Mogą występować tymczasowe przerwy w działaniu Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure wynikające ze względów bezpieczeństwa, awarii systemów (w tym niesprawności sieci Wi-Fi Użytkownika i jej niewystarczającej przepustowości), problemów technicznych, prac konserwacyjnych, testowania, naprawy, Aktualizacji lub innych okoliczności. Dokładamy starań, aby korzystanie z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure przebiegało w maksymalnym możliwym zakresie bez przerw, w ramach ich możliwości technicznych i operacyjnych, Użytkownik nie ma jednak prawa wymagać — a my nie gwarantujemy — zupełnego braku przerw w ich funkcjonowaniu.

Wszelkie funkcje wykrywania dźwięku umożliwiają wyłącznie wychwycenie określonego dźwięku (np. alarmu przeciwpożarowego T3) i stanowią dodatkowy środek bezpieczeństwa, który nie wykrywa obecności zagrożeń (np. dymu). W związku z tym funkcje te nie mogą zastępować urządzenia głównego (np. głównego czujnika dymu, który po jego wykryciu uruchamia alarm, wychwytywany następnie przez funkcję wykrywania dźwięku. Funkcja ta nie daje gwarancji niezawodnego wykrycia pożaru). Do wykrywania zagrożeń Użytkownik musi wykorzystywać urządzenie główne, a my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z wystąpienia zagrożenia ani z nim związane. Korzystanie ze wszelkich funkcji wykrywania dźwięku wymaga spełnienia określonych wymogów (dotyczących m.in. odległości od urządzenia głównego).

c. Tylko do użytku w budynkach mieszkalnych: Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku domowego i na własne potrzeby. Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure nie są przeznaczone do użytku zawodowego ani komercyjnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie inne niż domowe, prywatne.

d. Brak usług monitorowania przez podmioty zewnętrzne: Usługi Hue Secure nie obejmują usług monitorowania ani reagowania kryzysowego świadczonych przez podmioty zewnętrzne, w związku z czym:

nie mamy dostępu do alertów ani nagrań w czasie rzeczywistym;

nie monitorujemy żadnych powiadomień, a w przypadku pojawienia się powiadomienia lub wystąpienia sytuacji awaryjnej nie powiadamiamy o tym służb ratunkowych ani innych osób i nie wysyłamy do domu Użytkownika służb ratunkowych ani innych osób;

nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w reakcji organów ścigania lub innych osób.

Użytkownik powinien sam zgłaszać sytuacje awaryjne, w tym zagrożenia życia, bezpieczeństwa i nagłe wypadki, do odpowiednich służb ratunkowych. W ŻADNYM WYPADKU W SYTUACJI AWARYJNEJ LUB INNEJ NIE WYSYŁAMY SŁUŻB RATUNKOWYCH DO DOMU UŻYTKOWNIKA.

e. Brak eliminacji zdarzeń:

Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure nie służą do ograniczenia ani wyeliminowania niepożądanych zdarzeń, takich jak włamania lub kradzieże. Nie gwarantujemy, że takie zdarzenia się nie wydarzą ani że uda się ich uniknąć. Użytkownik rozumie i akceptuje to, że:

o nie należy polegać na Produktach Hue Secure ani Usługach Hue Secure, jeśli chodzi o wyeliminowanie lub zminimalizowanie występowania zdarzeń takich jak włamania i kradzieże lub ich skutków, oraz

o Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure mogą nie zapobiegać takim zdarzeniom lub ich skutkom ani nie minimalizować ich występowania.

Nie gwarantujemy ani nie dajemy rękojmi, że korzystanie z Produktów Hue Secure lub Usług Hue Secure zapobiega takim zdarzeniom lub ich skutkom lub minimalizuje ich występowanie, lub wpływa na poziom bezpieczeństwa, lub go zwiększa.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure nie zastąpią monitorowanego przez podmiot zewnętrzny systemu powiadamiania o sytuacjach awaryjnych. Nasze systemy są opracowane w celu dostarczania powiadomień w sposób niezawodny i terminowy, jednak nie możemy zagwarantować, że Użytkownik otrzyma wszystkie powiadomienia w odpowiednim czasie.

Użytkownik powinien zapewniać sobie ochronę przed ryzykiem wystąpienia strat poprzez odpowiednią ochronę ubezpieczeniową; Użytkownik odpowiada za uzyskanie takiej ochrony ubezpieczeniowej, którą uważa za konieczną lub wymaganą zgodnie z obowiązującymi wymogami.

f. Obowiązek zapewnienia przez Użytkownika zgodności z prawem:

Prawo dotyczące ochrony prywatności oraz inne przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika mogą nakładać na niego pewne obowiązki w odniesieniu do korzystania przez niego z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure, a Użytkownik rozumie i akceptuje to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie podczas korzystania z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure wszelkich obowiązujących przepisów. Punkt ten dotyczy następujących aspektów zgodności z prawem:

o zgodność z przepisami dotyczącymi nagrywania lub udostępniania treści wideo lub audio, w tym treści, które obejmują osoby trzecie, przestrzeń publiczną lub w inny sposób zawierają informacje dotyczące tożsamości osób fizycznych;

o zgodność z przepisami wymagającymi powiadomienia lub uzyskania zgody stron trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Produktów Hue Secure lub Usług Hue Secure (na przykład przepisy zobowiązujące Użytkownika do umieszczania odpowiednich oznaczeń informujących o nagrywaniu treści audio/wideo). Należy pamiętać, że wszelkie dołączane do Produktów Hue Secure naklejki lub podobne materiały, które mogą być postrzegane jako oznakowanie, nie są dostarczane przez nas w celu zapewnienia zgodności z prawem i to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów;

o zapewnienie, aby Produkty Hue Secure z możliwością nagrywania treści audio i wideo nie były skierowane na miejsca publiczne ani nie znajdowały się w pobliżu obszarów, w których osoby fizyczne mogą spodziewać się zachowania prywatności (takich jak łazienka lub sypialnia);

o zgodność z wszelkimi wymaganiami zakładającymi, że każdy Produkt Hue Secure, który rejestruje treści wideo lub audio, musi zostać zainstalowany pod takim kątem, aby nie nagrywać żadnych obszarów poza granicami nieruchomości Użytkownika (w tym chodników i dróg publicznych);

o zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych biometrycznych; Użytkownik niniejszym oświadcza, że wszystkie dane przesłane w ramach Usług Hue Secure na potrzeby jakiejkolwiek funkcji rozpoznawania twarzy zostały uzyskane zgodnie z tymi przepisami;

o zgodność ze wszelkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi przejrzystości lub powiadamiania władz;

o zgodność z obowiązującymi okresami przechowywania danych osobowych, w tym wybór odpowiedniego, dostosowanego do nich planu subskrypcyjnego;

o ogólnie pojmowana zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usług Hue Secure lub jakichkolwiek Produktów Hue Secure w sposób, który jest sprzeczny z przepisami lub narusza prawa osoby fizycznej.

Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku domowego i na własne potrzeby. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące w miejscu zamieszkania Użytkownika mogą nakładać na niego pewne obowiązki w odniesieniu do korzystania przez niego z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure. W przypadku pewnych danych wideo, audio i związanych z rozpoznawaniem twarzy, które Użytkownik gromadzi za pomocą Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure (np. sygnały i dane wideo i audio) jako Właściciel lub Autoryzowany użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownik pełni rolę administratora części danych gromadzonych przez Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure, my natomiast jesteśmy podmiotem przetwarzającym takie dane.

W odniesieniu do działań podejmowanych przez Użytkownika jako Właściciela lub Autoryzowanego użytkownika, które zgodnie z obowiązującym prawem można zakwalifikować jako czynności o charakterze domowym wykonywane w związku z nagrywaniem lub przesyłaniem strumieniowym treści wideo lub audio za pomocą Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure, jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane Użytkownika w rozumieniu obowiązującego unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679).

W przypadku, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane osobowe, które Użytkownik zebrał podczas korzystania z Produktów Hue Secure i Usług Hue Secure, zastosowanie ma Umowa powierzenia przetwarzania danych Hue Secure („DPA”). Akceptując Zasady korzystania z oferty Hue, Użytkownik akceptuje również postanowienia umowy DPA. Dostęp do treści umowy DPA można uzyskać tutaj: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Jeśli coś poszło nie tak:

Dokładamy starań, aby korzystanie z Usług Hue Secure przebiegało w maksymalnym możliwym zakresie bez przerw, w ramach ich możliwości technicznych i operacyjnych, nie możemy jednak obiecać zupełnego braku przerw w ich funkcjonowaniu. W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo Usługi Hue Secure są udostępniane „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” („AS IS”) i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” („AS AVAILABLE”); w maksymalnym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że Produkty Hue Secure i Usługi Hue Secure będą spełniać wymagania Użytkownika lub będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakości jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych w ramach Usług Hue Secure. Nie gwarantujemy też i niniejszym odrzucamy wszelką odpowiedzialność z tytułu dorozumianej gwarancji, że Usługi Hue Secure będą działać bezbłędnie i w sposób nieprzerwany. Nie gwarantujemy, że dostęp do Usług Hue Secure lub korzystanie z nich nie zostaną przerwane lub ograniczone w związku z pracami konserwacyjnymi, dalszymi pracami rozwojowymi lub z powodu innych zakłóceń.

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przepisy konsumenckie EOG zapewniają mu gwarancję prawną obejmującą zgodność Usług Hue Secure z wymogami umownymi. W ramach tej gwarancji ponosimy odpowiedzialność za wszelkie braki zgodności, które Użytkownik wykryje podczas korzystania z Usług Hue Secure.

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy z funkcjonalnością Usług Hue Secure, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów (na stronie, do której prowadzi poniższy link, można znaleźć nasze dane kontaktowe właściwe dla lokalizacji Użytkownika: https://www.philips-hue.com/support#contact) i w racjonalnym zakresie zapewnić nam niezbędną współpracę. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić usterkę zgłoszoną przez Użytkownika zgodnie z naszą standardową procedurą, która obejmuje: (i) zgromadzenie zgłoszeń o podobnych incydentach pochodzących z różnych źródeł; (ii) dokonanie oceny wpływu z wykorzystaniem narzędzi do oceny, aby określić priorytet incydentu; oraz (iii) zdefiniowanie i wdrożenie rozwiązania stosownego w przypadku danego priorytetu — może to być rozwiązanie tymczasowe (np. szybka poprawka lub sposób obejścia problemu) lub przyszła (krótko- lub długoterminowa) Aktualizacja („ Proces pomocy technicznej ”).

”). Jeśli nie będziemy w stanie usunąć usterki zgodnie z naszym Procesem pomocy technicznej, Użytkownik będzie uprawniony do skorzystania z następujących środków zaradczych w ramach opłaconego planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium (jeśli dotyczy i ma zastosowanie): (i) proporcjonalne obniżenie obowiązującej opłaty subskrypcyjnej; lub (ii) wypowiedzenie planu subskrypcyjnego i uzyskanie zwrotu proporcjonalnej części kwoty już zapłaconej za okres, w którym wystąpił brak funkcjonalności, oraz wszelkich kwot (jeśli dotyczy) już zapłaconych za jakikolwiek przyszły okres. Nasza niemożność usunięcia usterki obejmuje sytuacje, w których: (i) usunięcie usterki jest niemożliwe; (ii) usterka nie została usunięta w związku z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, z jakimi wiązałoby się jej usunięcie; (iii) brak zgodności ujawnia się pomimo naszej próby usunięcia usterki; (iv) usterka jest na tyle poważna, że uzasadniona jest natychmiastowa obniżka ceny lub odstąpienie od umowy; (v) odmawiamy wykonania dodatkowych działań lub (vi) jest oczywiste (dotyczy to także sytuacji, w którym fakt ten potwierdza nasze oświadczenie), że nie możemy usunąć usterki (w rozsądnym terminie lub bez znacznych niedogodności dla Użytkownika).

4. Treści Użytkownika:

a. Usługi Hue Secure obejmują możliwość rejestrowania lub nagrywania treści audio i wideo, otwierania/zamykania zdarzeń oraz oznaczania ich znacznikiem czasu i obrazami (tekst jako podzbiór) przez określone Produkty Hue Secure („Treści Użytkownika”). Nie mamy dostępu do treści audio, wideo i obrazów (tekst jako podzbiór). Dysponujemy natomiast metadanymi pozwalającymi stwierdzić, że w określonym czasie miało miejsce zdarzenie, oraz dokonać klasyfikacji zdarzenia.

b. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje Treści Użytkownika, my natomiast nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani nikogo innego, kto korzysta z jego konta użytkownika, w odniesieniu do jakichkolwiek Treści Użytkownika. Użytkownik musi zadbać o to, aby Produkty Hue Secure rejestrowały Treści Użytkownika tylko w sytuacji, gdy jest on do takiego rejestrowania uprawniony. Użytkownik nie powinien przekazywać żadnych Treści Użytkownika, które poprzez swoją treść, formę, projekt lub w jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje bądź naruszają prawa osób trzecich. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów stanowi podstawę do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Usług Hue Secure lub do dostępu do nich.

c. Nie możemy przeglądać Treści Użytkownika z wyjątkiem (i) metadanych informujących o wystąpieniu zdarzenia w określonym czasie i klasyfikacji zdarzenia; oraz (ii) sytuacji, gdy Treści Użytkownika zostały pobrane przez Użytkownika (wyłącznie jako Administratora) i udostępnione nam według uznania Użytkownika (na przykład w związku z jakością i obsługą klienta). Możemy jednak ujawnić Treści Użytkownika organom ścigania lub organom rządowym, jeśli jest to prawnie wymagane. W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek w pełni współpracować z nami w celu spełnienia takich wymogów prawnych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Hue Secure — żądania ujawnienia informacji https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Konsumenci z Kanady: Jeśli krajem zamieszkania Użytkownika jest Kanada, aby umożliwić nam świadczenie na rzecz Użytkownika Usług Hue Secure, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie Treści Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas Usług Hue Secure. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na anonimizację jego danych osobowych (proces, w wyniku którego nie ma już możliwości powiązania tych danych z konkretną osobą, której dane dotyczą (samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi)) w celu ich wykorzystania w naszych wewnętrznych celach biznesowych.

5. Dostęp do funkcji; Opłaty; Płatność:

a. Po aktywacji Produktów Hue Secure za pośrednictwem aplikacji Hue Użytkownik będzie uprawniony do trzydziestodniowego (30-dniowego) okresu próbnego („Okres próbny”). Po zakończeniu Okresu próbnego Użytkownik ma możliwość (za pośrednictwem aplikacji Hue):

i. korzystać z niektórych dostępnych funkcji bezpłatnie („Bezpłatny dostęp”); lub

ii. wykupić za dodatkową opłatą plan subskrypcyjny. Subskrypcje są dostępne w dwóch różnych planach — Hue Secure Basic i Hue Secure Premium. Użytkownik może wybrać subskrypcję Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium w planie miesięcznym lub rocznym, który będzie obowiązywać aż do anulowania subskrypcji. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEŚLI NIE POWIADOMI NAS PRZED ZAKOŃCZENIEM AKTUALNEGO OKRESU SUBSKRYPCJI, ŻE NIE CHCE JEJ KONTYNUOWAĆ, PLAN SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONY; UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS TAKŻE DO OBCIĄŻANIA GO OBOWIĄZUJĄCĄ W DANYM MOMENCIE OPŁATĄ SUBSKRYPCYJNĄ ZA KAŻDY KOLEJNY OKRES Z WYKORZYSTANIEM METODY PŁATNOŚCI PODANEJ W ODPOWIEDNIM SKLEPIE Z APLIKACJAMI.

b. Pełny opis funkcji dostępnych w ramach Bezpłatnego dostępu i subskrypcji Hue Secure Basic oraz Hue Secure Premium wraz z obowiązującymi opłatami, warunkami płatności i okresami wypowiedzenia znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.philips-hue.com/securityplans. Opłaty za subskrypcję Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium są pobierane z góry, pierwszego dnia okresu subskrypcyjnego, odpowiednio miesięcznego lub rocznego, i są opłacane przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami (Apple lub Google), z którego korzysta Użytkownik („Sklep z aplikacjami Użytkownika”) (w związku z czym mają zastosowanie metody płatności wybrane przez Użytkownika w Sklepie z aplikacjami Użytkownika oraz wszelkie warunki z nimi związane).

c. Gdy Użytkownik składa zamówienie na subskrypcję Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium, między Użytkownikiem a nami zostaje zawarta ważna, wiążąca i wykonalna subskrypcja oraz powstaje związany z tym obowiązek uiszczania odpowiednich opłat zgodnie z obowiązującym planem subskrypcji. Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), udziela wyraźnej zgody na świadczenie przez nas usług w ramach odpowiedniej subskrypcji natychmiast po dokonaniu zakupu oraz na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

d. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania subskrypcji Użytkownika w przypadku, gdy nie otrzymamy płatności od Użytkownika za pośrednictwem Sklepu z aplikacjami Użytkownika; w takiej sytuacji Użytkownik będzie uprawniony wyłącznie do korzystania z Bezpłatnego dostępu.

e. Opłaty obowiązujące w momencie wykupu subskrypcji Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium będą obowiązywać przez odpowiedni okres, za który Użytkownik dokonał płatności (na przykład w przypadku wyboru rozliczenia rocznego będzie to cena obowiązująca w danym roku, a w przypadku wyboru rozliczenia miesięcznego będzie to cena obowiązująca w danym miesiącu). Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie w obrębie jurysdykcji Użytkownika.

f. Możemy aktualizować Bezpłatny dostęp oraz subskrypcję Hue Secure Basic i/lub Hue Secure Premium, wprowadzając nowe funkcje, zmieniając dowolną funkcję lub jej składnik bądź zaprzestając ich oferowania (tymczasowo lub na stałe) lub nakładając ograniczenia na niektóre funkcje i/lub zmieniając obowiązujące opłaty, warunki płatności, okresy wypowiedzenia lub inne warunki. Wszystkie te aktualizacje i zmiany określamy łącznie mianem „Aktualizacji planu”. Powiadomimy Użytkownika o Aktualizacji planu (za pośrednictwem poczty e-mail lub aplikacji Hue); w okresie subskrypcyjnym, w którym otrzymaliśmy już płatność Użytkownika za dany plan subskrypcyjny, wszelkie Aktualizacje planu będą dostępne dla Użytkownika przez pozostałą część okresu, za który Użytkownik zapłacił. Na przykład, jeśli Użytkownik ma roczną subskrypcję, a my udostępnimy dodatkowe funkcje w tym już opłaconym przez Użytkownika okresie rocznym, to takie funkcje będą dostępne do użytku w ramach już uiszczonej opłaty za ten okres (nie będziemy w danym okresie naliczać dodatkowych opłat za dodane funkcje). Jeśli Użytkownik nie chce kontynuować swojego planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium z powodu Aktualizacji planu, może zakończyć taką subskrypcję zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć swój plan Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium, jeśli Aktualizacja planu negatywnie wpłynie na jego dostęp do odpowiedniego planu lub korzystanie z niego, chyba że taki negatywny wpływ jest jedynie niewielki. . W takim przypadku Użytkownik będzie mieć prawo do wypowiedzenia swojego planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od (i) otrzymania informacji o Aktualizacji planu lub (ii) daty wejścia Aktualizacji planu w życie, w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności: UMOWA DOTYCZĄCA OFERTY HUE SECURE JEST ZAWIERANA WYŁĄCZNIE NA KORZYŚĆ UŻYTKOWNIKA. DLATEGO, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED (I) WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, POZWAMI, PROCESAMI I WSZELKIMI INNYMI DZIAŁANIAMI PRAWNYMI PODJĘTYMI WOBEC NAS PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, A WYNIKAJĄCYMI Z UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY HUE SECURE, PRODUKTÓW HUE SECURE LUB USŁUG HUE SECURE LUB MAJĄCYMI Z NIMI ZWIĄZEK („DZIAŁANIE STRONY TRZECIEJ”) ORAZ (II) WSZELKIMI POWIĄZANYMI STRATAMI, SZKODAMI, UGODAMI I ORZECZENIAMI (W TYM PRZED KOSZTAMI OBSŁUGI PRAWNEJ ORAZ KOSZTAMI PONOSZONYMI PRZEZ NAS LUB NAŁOŻONYMI NA NAS, A SPOWODOWANYMI LUB ZWIĄZANYMI Z JAKIMKOLWIEK TAKIM DZIAŁANIEM STRONY TRZECIEJ („STRATY SPOWODOWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ”), NAWET JEŚLI TAKIE DZIAŁANIE STRONY TRZECIEJ I STRATY SPOWODOWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ WYNIKAJĄ Z NASZEGO ZANIEDBANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU I SKALI, NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI LUB WARUNKU, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NARUSZENIA PRYWATNOŚCI LUB INNEGO BŁĘDU. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANE W TAKI SPOSÓB, ABY WYMAGAŁO ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, CO SPRAWIŁOBY, ŻE TEN PUNKT STAŁBY SIĘ, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NIEWAŻNY I/LUB NIEWYKONALNY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. TEN OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NASZYCH UMYŚLNYCH, BEZMYŚLNYCH, CELOWYCH LUB NIEROZWAŻNYCH NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ, A TAKŻE NASZYCH RAŻĄCYCH ZANIEDBAŃ W TYCH STANACH/PROWINCJACH/KRAJACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU RAŻĄCYCH ZANIEDBAŃ. W NINIEJSZYM DOKUMENCIE „STRONA TRZECIA” OZNACZA DOWOLNĄ OSOBĘ LUB DOWOLNY PODMIOT, KTÓRE NIE SĄ STRONĄ UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY HUE SECURE, W TYM M.IN. WSPÓŁMAŁŻONKA, CZŁONKA RODZINY, GOŚCIA, SĄSIADA, NAJEMCĘ LUB FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ.

7. Odpowiedzialność:

a. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, WIELOKROTNE ANI WTÓRNE (W TYM KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ) ANI ZA UTRACONY ZYSK, KTÓRE WYNIKAJĄ Z USŁUG HUE SECURE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĄDŹ SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA (UMOWNE, DELIKTOWE LUB INNEGO RODZAJU) NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRZEDMIOTOWE USŁUGI HUE SECURE W CIĄGU POPRZEDNICH DWUNASTU (12) MIESIĘCY. TO OGRANICZENIE MA CHARAKTER KUMULATYWNY I NIE ULEGNIE ZWIĘKSZENIU W WYNIKU WYSTĄPIENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO INCYDENTU LUB ROSZCZENIA. SIGNIFY WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWOLNEGO RODZAJU PO STRONIE NASZYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE BĘDZIEMY W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI (W TYM TREŚCI UŻYTKOWNIKA), W TYM M.IN. ZA BŁĘDY I POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ USŁUG HUE SECURE LUB W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM NA TAKIE TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG HUE SECURE.

b. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG HUE SECURE NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ I TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH TREŚCI UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z USŁUG HUE SECURE I ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z UŻYTKOWANIA PRZEZ NIEGO USŁUG HUE SECURE, W TYM ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA, ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE POZYWAĆ NAS Z POWODU TAKICH ROSZCZEŃ.

8. Okres obowiązywania; Wypowiedzenie:

a. Okres obowiązywania: Umowa dotycząca oferty Hue Secure rozpoczyna się w momencie pierwszego użycia dowolnego Produktu Hue Secure lub skorzystania z dowolnej Usługi Hue Secure i wygasa w chwili nabrania mocy obowiązującej przez wypowiedzenie złożone przez nas lub przez Użytkownika.

b. Wypowiedzenie:

Użytkownik może wypowiedzieć płatny plan Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium w dowolnym momencie, zgodnie z okresami wypowiedzenia obowiązującymi dla planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium Użytkownika.

Prawo do wypowiedzenia umowy z podaniem przyczyny pozostaje nienaruszone zarówno dla nas, jak i dla Użytkownika.

O ile Umowa dotycząca oferty Hue Secure nie zostanie wypowiedziana w sposób, o którym mowa powyżej, jej postanowienia obowiązują tak długo, jak długo Użytkownik korzysta z jakichkolwiek Produktów Hue Secure.

c. Konsekwencje wypowiedzenia: Z chwilą wypowiedzenia planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium Użytkownika wszystkie Treści Użytkownika przechowywane przez nas w imieniu Użytkownika poza nowym okresem przechowywania zostaną usunięte. Po usunięciu konta Hue należącego do Użytkownika wszystkie metadane dotyczące zdarzeń oraz dane konfiguracyjne zostaną zanonimizowane, a Treści Użytkownika — usunięte.

9. Warunki mające zastosowanie do pewnych krajów. Niniejszy punkt 9 zawiera warunki mające zastosowanie do mieszkańców pewnych krajów. Jeżeli występują jakiekolwiek rozbieżności między treścią niniejszego punktu 9 a jakimikolwiek postanowieniami Umowy dotyczącej oferty Hue Secure innymi niż punkt 9, nadrzędne znaczenie ma punkt 9.

a. Punkt 3g (podpunkt 4):

i. następujące zdanie zostaje dodane w przypadku Użytkowników, których miejscem zamieszkania jest Republika Czeska: W odniesieniu do wszelkich usterek Użytkownikowi przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym.

ii. następujące zdanie zostaje dodane w przypadku Użytkowników, których miejscem zamieszkania są Węgry: Użytkownikowi przysługują prawa przyznane w dekrecie rządowym 373/2021 (VI.30.) i Kodeksie Cywilnym, które mają zastosowanie łącznie.

b. Punkt 5d:

i. zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Polska: W przypadku, gdy nie otrzymamy płatności Użytkownika za pośrednictwem Sklepu z aplikacjami Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do anulowania subskrypcji Użytkownika w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia zamówienia przez Użytkownika, a Użytkownik będziesz uprawniony wyłącznie do korzystania z Bezpłatnego dostępu.

c. Punkt 6:

i. zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem — jeżeli krajem zamieszkania Użytkownika jest jedno z następujących państw: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Węgry, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria — Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie Umowy dotyczącej oferty Hue Secure zgodnie z obowiązującym prawem.

d. Punkt 7:

i. zostaje w całości zastąpiony przez następujące postanowienia, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Austria lub Niemcy: Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Signify podlega odpowiedzialności obligatoryjnej, np. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkty („Produkthaftungsgesetz”), w przypadkach umyślnego działania, rażącego zaniedbania, utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu bądź naruszenia podstawowych zobowiązań umownych („wesentliche Vertragsverletzungen”). Jednak, poza przypadkami objętymi ustawą o odpowiedzialności za produkty oraz przypadkami rażącego zaniedbania bądź utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych będzie ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód typowych dla relacji umownej.

ii. zostanie w całości zastąpiony następującymi postanowieniami, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Belgia, Chorwacja, Czechy, Grecja, Włochy, Węgry, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania: W maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w odniesieniu do żadnej innej odpowiedzialności, która nie może zostać wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem, np. w przypadku umyślnego spowodowania szkody bądź odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania.

iii. zostaje całkowicie usunięty, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Polska, Rumunia, Hiszpania.

e. Punkt 8c:

i. następujące zdanie dodaje się, jeżeli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Republika Czeska: Niniejszy punkt ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

f. Jeśli krajem zamieszkania Użytkownika jest Rumunia, zastosowanie ma następujący dodatkowy punkt: Użytkownik zgadza się, że Umowa dotycząca oferty Hue Secure nie zawiera żadnych nietypowych (standardowych) klauzul w rozumieniu wyraźnie zdefiniowanym w rumuńskim prawie. Z chwilą zaakceptowania Umowy dotyczącej oferty Hue Secure Użytkownik nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie klauzule w niej zamieszczone, w szczególności następujące ustępy: 3.b–e, 3.f punkt 1 podpunkt 2, 3.f punkt 2, 4.b i 6.

g. Jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Kanada (z wyjątkiem prowincji Quebec):

punkt 9 Zasad korzystania z oferty Hue odnoszący się do Umowy dotyczącej oferty Hue Secure zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem:

ROZSTRZYGANIE SPORÓW W TRYBIE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO.

Ten punkt ma zastosowanie, jeśli (i) kraj zamieszkania lub kraj siedziby Użytkownika to Kanada (z wyjątkiem prowincji Quebec); lub (ii) kraj zamieszkania lub siedziby Użytkownika to nie Kanada (z wyjątkiem prowincji Quebec), ale Użytkownik wnosi przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia w Kanadzie (z wyjątkiem prowincji Quebec).

a. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH ZAMIESZKAŁYCH W PROWINCJI QUEBEC, (I) UMOWA DOTYCZĄCA OFERTY HUE SECURE PODLEGA PRAWU PROWINCJI ONTARIO. Z WYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYCH W NIEJ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU PRAWA ORAZ PRAWA KOLIZYJNEGO; ORAZ (II) ZARÓWNO MY, JAK I UŻYTKOWNIK ZGADZAMY SIĘ ZRZEC SIĘ WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM LUB POZWIE REPREZENTACYJNYM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE MOGŁYBY PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, GDYBY ZGŁOSIŁ SIĘ DO SĄDU, RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W ARBITRAŻU.

WSZELKIE ROSZCZENIA, SPORY LUB RÓŻNICE ZDAŃ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z POSTANOWIEŃ UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY TEŻ INNYCH PRZESŁANEK, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POJAWIŁY SIĘ WCZEŚNIEJ, ISTNIEJĄ OBECNIE CZY TEŻ WYSTĄPIĄ W PRZYSZŁOŚCI, W TYM ROSZCZENIA USTAWOWE, DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA, OPARTE NA SYSTEMIE PRAWA „COMMON LAW”, BĘDĄCE WYNIKIEM UMYŚLNEGO DELIKTU, ROSZCZENIA NAKAZOWE I SŁUSZNOŚCIOWE) MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE Z UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY HUE SECURE LUB Z USŁUG HUE SECURE LUB ZWIĄZANE Z TĄ UMOWĄ LUB TYMI USŁUGAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE I OSTATECZNIE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU.

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE PRZEBIEGA BEZ UDZIAŁU SĘDZIEGO I ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRZY OGRANICZONYM POZYSKIWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO OD STRON I POSTĘPOWANIU DWUINSTANCYJNYM. ARBITRAŻ MUSI PRZEBIEGAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ OFERTY HUE SECURE; W RAMACH ARBITRAŻU MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE TAKIE SAME ODSZKODOWANIA I WYDANE TAKIE SAME NAKAZY ZADOŚĆUCZYNIENIA JAK W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ).

b. W przypadku wszelkich sporów, czy to rozstrzyganych w sądzie, czy to w drodze arbitrażu, Użytkownik musi najpierw dać nam możliwość rozstrzygnięcia roszczenia, wysyłając nam pisemny opis roszczenia na adres podany w punkcie (h). Zarówno Użytkownik, jak i my zgadzamy się negocjować roszczenie w dobrej wierze. Jeśli Użytkownikowi i nam nie uda się rozstrzygnąć roszczenia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez nas wspomnianego opisu roszczenia i jeśli w tym czasie Użytkownik będzie podejmować starania w dobrej wierze, aby rozwiązać roszczenie bezpośrednio z nami, Użytkownik będzie mógł dochodzić roszczeń w drodze arbitrażu.

c. REGULAMIN ARBITRAŻU I FORUM. Arbitraż podlega odpowiednio krajowej ustawie o arbitrażu obowiązującej w prowincji, w której zamieszkuje Użytkownik, oraz odnośnym postanowieniom Regulaminu Arbitrażu organizacji ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/ ) („Regulamin ADRIC”) w każdym względzie, chyba że w treści niniejszego dokumentu wyraźnie uzgodniono inaczej. Żądania arbitrażu należy zgłaszać organizacji ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC”) zgodnie z Regulaminem ADRIC; żądania takie muszą zawierać: (1) imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny i adres e-mail strony ubiegającej się o arbitraż; (2) oświadczenie dotyczące roszczeń, których strona chce dochodzić, i podstaw faktycznych tych roszczeń; (3) opis żądanego środka zaradczego i dokładne, wykonane w dobrej wierze obliczenie kwoty będącej przedmiotem sporu (żadne zabezpieczenia roszczeń ani koszty obsługi prawnej nie będą wliczane do obliczonej kwoty będącej przedmiotem sporu, chyba że takie zabezpieczenie ma na celu zapewnienie zapłaty) oraz (4) podpis strony wnoszącej o arbitraż. Żądanie arbitrażu należy również dostarczyć do Działu Prawnego firmy Signify pod adres Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Bez względu na stanowiące inaczej postanowienia Regulaminu ADRIC, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego arbitra (wybranego zgodnie z Regulaminem ADRIC), którym będzie prawnik lub były sędzia. Miejscem arbitrażu będzie stolica prowincji, w której znajduje się główne miejsce zamieszkania Użytkownika na dzień wejścia w życie niniejszej Umowy dotyczącej oferty Hue Secure. Na prośbę Użytkownika rozprawa arbitrażowa może jednak odbyć się w miejscu znajdującym się w promieniu 45 kilometrów od głównego miejsca zamieszkania Użytkownika na dzień wejścia w życie niniejszej Umowy dotyczącej oferty Hue Secure. Strony zgadzają się, że arbitraż może przebiegać wirtualnie, a arbiter ma możliwość zarządzenia wirtualnego arbitrażu na wniosek którejkolwiek ze stron. Jeśli forum ADRIC nie jest dostępne na potrzeby arbitrażu, strony wspólnie wybiorą alternatywne forum arbitrażowe.

d. UPRAWNIENIA ARBITRA — Arbiter będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z podleganiem pod arbitraż lub wykonalnością tego postanowienia arbitrażowego, w tym wszelkich zaskarżeń dotyczących przesadności i innych, które miałyby dowodzić, że postanowienie arbitrażowe lub niniejsza Umowa dotycząca oferty Hue Secure są nieważne, nieobowiązujące lub w inny sposób podlegają unieważnieniu. Arbiter będzie upoważniony do przyznania dowolnego zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub na zasadach słuszności. Każde orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla każdej ze stron i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

e. HONORARIA I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ. Użytkownik i my zgadzamy się, że będziemy odpowiadać za uregulowanie opłat początkowych związanych z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z Regulaminem ADRIC przekraczających kwotę 200 USD w przypadku roszczeń o wartości 75 000 USD lub mniejszej. Użytkownik może być uprawniony do ubiegania się o zwrot honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygra w arbitrażu, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo i Regulamin ADRIC. O ile arbiter nie stwierdzi, że roszczenie Użytkownika było błahe lub zgłoszone w celu nękania, zgadzamy się, że nie będziemy dochodzić i niniejszym zrzekamy się wszelkich praw, które możemy mieć na mocy obowiązującego prawa lub Regulaminu ADRIC, do odzyskania honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygramy w arbitrażu.

f. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH ZAMIESZKAŁYCH W PROWINCJI QUEBEC, strony zgadzają się, że obie strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych i że każda ze stron może dochodzić roszczeń przeciwko drugiej stronie wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym. ARBITRAŻE ZBIOROWE I POZWY ZBIOROWE SĄ NIEDOZWOLONE. UŻYTKOWNIK ORAZ MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIA, ZARÓWNO ARBITRAŻOWE, JAK I SĄDOWE, BĘDĄ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, MASOWEGO LUB REPREZENTATYWNEGO LUB JAKO UCZESTNIKA POZWU ZBIOROWEGO, SKONSOLIDOWANEGO LUB REPREZENTATYWNEGO. Trybunał arbitrażowy nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania reprezentatywnego lub zbiorowego. Trybunał arbitrażowy nie ma uprawnień do rozpatrywania wykonalności tego zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego, a wszelkie zaskarżenia zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego można wnieść wyłącznie do sądu właściwej jurysdykcji.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe warunki arbitrażu będą egzekwowane.

g. WYJĄTKI DOTYCZĄCE ARBITRAŻU. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zachowuje prawo do rozpatrzenia sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, pod warunkiem, że spór mieści się w granicach jurysdykcji tego sądu i w inny sposób kwalifikuje się do rozpatrzenia przez ten sąd, strona dochodzi zindywidualizowanego zadośćuczynienia, a powództwo będzie toczyć się w tym sądzie i nie zostanie wycofane ani zaskarżone do sądu powszechnego.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w tym punkcie, żadne z postanowień zawartych w tym punkcie nie uniemożliwia Użytkownikowi wniesienia roszczenia, wniosku lub zarzutu do dowolnej odpowiedniej agencji rządowej lub administracyjnej lub trybunału ani ubiegania się o zadośćuczynienie na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów, o ile i w stopniu, w jakim upoważniają Użytkownika do tego przepisy obowiązującego prawa i wyklucza wyłączne odwołanie się do arbitrażu przed sporem. Ten punkt nie uniemożliwia również federalnym, regionalnym lub lokalnym agencjom administracyjnym orzekania w sprawie roszczeń i przyznawania środków zaradczych na podstawie tych roszczeń, jeśli i w zakresie, w jakim zasady obowiązującego ustawodawstwa wykluczają wyłączne odwołanie się do arbitrażu przed sporem. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym punkcie nie uniemożliwia ani nie usprawiedliwia braku spełnienia przez stronę jakichkolwiek warunków zawieszających i/lub wyczerpania środków administracyjnych na mocy obowiązującego prawa przed dostarczeniem wezwania do arbitrażu. Spory między stronami, które mogą nie podlegać arbitrażowi uzgodnionemu przed sporem, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są wyłączone z zakresu tego punktu.

h. WYCOFANIE ZGODY: Niezależnie od powyższego, Użytkownik może postanowić dochodzić swojego roszczenia w sądzie, jeśli wycofa zgodę na postanowienia niniejszego punktu 9 w ciągu trzydziestu dni od daty pierwszego zaakceptowania Umowy dotyczącej oferty Hue Secure za pośrednictwem naszej aplikacji. Użytkownik może wycofać zgodę na te postanowienia, korzystając z formularza na stronie Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) lub wysyłając nam pisemne powiadomienie zawierające imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika użyte do przesłania informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji na adres:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym punkcie lub jeśli postanowienia niniejszego punktu 9 zostaną uznane za niewykonalne lub jeśli nie mają one zastosowania do Użytkownika, cały punkt 9 zostanie uznany za nieważny i w takim przypadku Użytkownik nieodwołalnie podda się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów prowincji Ontario do rozstrzygania wszelkich pozwów lub postępowań sądowych dozwolonych na mocy niniejszego punktu. Jeśli jakakolwiek część tego punktu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez dowolnego arbitra lub sąd właściwej jurysdykcji, za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny nie zostanie uznany ten punkt jako całość, lecz jedynie ta jego część, która jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna; część tego punktu uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną zostanie wykreślona z tego punktu.

h. Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych:

punkt 9 Zasad korzystania z oferty Hue odnoszący się do Umowy dotyczącej oferty Hue Secure zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem:

ROZSTRZYGANIE SPORÓW W TRYBIE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO.

Niniejszy punkt 9 ma zastosowanie, jeśli (i) kraj zamieszkania lub siedziby Użytkownika to Stany Zjednoczone; lub (ii) kraj zamieszkania lub siedziby Użytkownika nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ale Użytkownik wnosi jakiekolwiek roszczenia przeciwko nam w Stanach Zjednoczonych.

a. UMOWA DOTYCZĄCA OFERTY HUE SECURE PODLEGA PRAWU STANU NEW JERSEY, Z WYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYCH W NIM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU PRAWA I KOLIZJI PRAW, ORAZ (II) UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ ZRZEC WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM LUB POZWIE REPREZENTACYJNYM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE MOGŁYBY PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, GDYBY ZGŁOSIŁ SIĘ DO SĄDU, RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W ARBITRAŻU.

WSZELKIE ROSZCZENIA, SPORY LUB RÓŻNICE ZDAŃ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z POSTANOWIEŃ UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY TEŻ INNYCH PRZESŁANEK, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POJAWIŁY SIĘ WCZEŚNIEJ, ISTNIEJĄ OBECNIE CZY TEŻ WYSTĄPIĄ W PRZYSZŁOŚCI, W TYM ROSZCZENIA USTAWOWE, DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA, OPARTE NA SYSTEMIE PRAWA „COMMON LAW”, BĘDĄCE WYNIKIEM UMYŚLNEGO DELIKTU, ROSZCZENIA NAKAZOWE I SŁUSZNOŚCIOWE) MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE Z UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY HUE SECURE LUB Z USŁUG HUE SECURE LUB ZWIĄZANE Z TĄ UMOWĄ LUB TYMI USŁUGAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE I OSTATECZNIE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU.

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE PRZEBIEGA BEZ UDZIAŁU SĘDZIEGO I ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRZY OGRANICZONYM POZYSKIWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO OD STRON I POSTĘPOWANIU DWUINSTANCYJNYM. ARBITRAŻ MUSI PRZEBIEGAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ OFERTY HUE SECURE; W RAMACH ARBITRAŻU MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE TAKIE SAME ODSZKODOWANIA I WYDANE TAKIE SAME NAKAZY ZADOŚĆUCZYNIENIA JAK W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ).

b. W przypadku wszelkich sporów, czy to rozstrzyganych w sądzie, czy to w drodze arbitrażu, Użytkownik musi najpierw dać nam możliwość rozstrzygnięcia roszczenia, wysyłając pisemny opis roszczenia do naszego działu ds. satysfakcji klientów na adres: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 i przesyłając na ten sam adres kopię swojego pisma do działu prawnego firmy Signify (Signify Legal Department). Zarówno Użytkownik, jak i my zgadzamy się negocjować roszczenie w dobrej wierze. Jeśli Użytkownikowi i nam nie uda się rozstrzygnąć roszczenia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez nas wspomnianego opisu roszczenia i jeśli w tym czasie Użytkownik będzie podejmować starania w dobrej wierze, aby rozwiązać roszczenie bezpośrednio z nami, Użytkownik będzie mógł dochodzić roszczeń w drodze arbitrażu.

c. Arbitraż będzie administrowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z regułami arbitrażu konsumenckiego (ang. Consumer Arbitration Rules) i uzupełniającymi procedurami rozstrzygania sporów konsumenckich („Regulamin AAA”) obowiązującymi w danym momencie, z wyjątkiem zmian wprowadzonych niniejszym punktem 9. (Aby zapoznać się z Regulaminem AAA, należy przejść na stronę adr.org.). Reguły arbitrażu konsumenckiego stanowią w szczególności, że:

• roszczenia mogą być zgłaszane organizacji AAA online (www.adr.org);

• arbitrzy muszą być neutralni i żadna ze stron nie może jednostronnie wybrać arbitra;

• arbitrzy muszą ujawnić wszelkie swoje uprzedzenia, a także interes, jaki mają w związku z wynikiem arbitrażu oraz wszelkie relacje z każdą ze stron;

• strony zachowują prawo do dochodzenia według własnego uznania zadośćuczynienia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w przypadku niektórych roszczeń;

• opłata początkowa za zgłoszenie roszczenia jest dla konsumenta ograniczona do kwoty 200 USD;

• konsument wybiera miejsce rozprawy i może uczestniczyć w niej na żywo, telefonicznie, w ramach wideokonferencji lub, w przypadku roszczeń do kwoty 25 000 USD, poprzez złożenie dokumentów;

• arbiter może zasądzić wszelkie środki, jakie strony mogłyby uzyskać w sądzie, w celu rozstrzygnięcia indywidualnego roszczenia strony.

Arbitraż zostanie przeprowadzony przed jedynym neutralnym arbitrem z lokalizacji, w której ma mieć miejsce arbitraż, lub z jej okolicy. Arbitraż zostanie przeprowadzony w miejscu możliwie dogodnym dla Użytkownika. Arbiter będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z podleganiem pod arbitraż lub wykonalnością tego postanowienia arbitrażowego, w tym wszelkich zaskarżeń dotyczących przesadności i innych, które miałyby dowodzić, że postanowienie arbitrażowe lub niniejsza Umowa dotycząca oferty Hue Secure są nieważne, nieobowiązujące lub w inny sposób podlegają unieważnieniu. Arbiter będzie upoważniony do przyznania dowolnego zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub na zasadach słuszności. Każde orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla każdej ze stron i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

d. MODYFIKACJA REGULAMINU AAA — HONORARIA I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ. Użytkownik i my zgadzamy się, że będziemy odpowiadać za uregulowanie opłat początkowych związanych z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z Regulaminem AAA przekraczających kwotę 200 USD w przypadku roszczeń o wartości 75 000 USD lub mniejszej. Użytkownik może być uprawniony do ubiegania się o zwrot honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygra w arbitrażu, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo i Regulamin AAA. O ile arbiter nie stwierdzi, że roszczenie Użytkownika było błahe lub zgłoszone w celu nękania, zgadzamy się, że nie będziemy dochodzić i niniejszym zrzekamy się wszelkich praw, które możemy mieć na mocy obowiązującego prawa lub Regulaminu AAA, do odzyskania honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygramy w arbitrażu.

e. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO. Strony zgadzają się, że obie strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych i że każda ze stron może dochodzić roszczeń przeciwko drugiej stronie wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym. ARBITRAŻE ZBIOROWE I POZWY ZBIOROWE SĄ NIEDOZWOLONE. UŻYTKOWNIK ORAZ MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIA, ZARÓWNO ARBITRAŻOWE, JAK I SĄDOWE, BĘDĄ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, MASOWEGO LUB REPREZENTATYWNEGO LUB JAKO UCZESTNIKA POZWU ZBIOROWEGO, SKONSOLIDOWANEGO LUB REPREZENTATYWNEGO. Trybunał arbitrażowy nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania reprezentatywnego lub zbiorowego. Trybunał arbitrażowy nie ma uprawnień do rozpatrywania wykonalności tego zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego, a wszelkie zaskarżenia zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego można wnieść wyłącznie do sądu właściwej jurysdykcji.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe warunki arbitrażu będą egzekwowane.

f. Prawo do skorzystania z arbitrażu na mocy postanowień niniejszej Umowy dotyczącej oferty Hue Secure jest chronione — a każdy arbitraż również regulowany — przez Federalną ustawę o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act) (9 U.S.C. § 1 i kolejne). Obie strony zgadzają się, że relacje między stronami obejmują handel międzypaństwowy. O wydanie orzeczenia na podstawie decyzji arbitra można zwrócić się do sądu właściwej jurysdykcji lub złożyć wniosek do takiego sądu o sądowe uznanie decyzji arbitra i nakaz jej wykonania, zależnie od przypadku.

WYJĄTKI DOTYCZĄCE ARBITRAŻU. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zachowuje prawo do rozpatrzenia sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, pod warunkiem, że spór mieści się w granicach jurysdykcji tego sądu i w inny sposób kwalifikuje się do rozpatrzenia przez ten sąd, strona dochodzi zindywidualizowanego zadośćuczynienia, a powództwo będzie toczyć się w tym sądzie i nie zostanie wycofane ani zaskarżone do sądu powszechnego.

wersja z września 2025 r. — obowiązuje od Aplikacji 5