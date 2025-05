Co to jest mostek Hue Bridge? To serce i mózg Twojego inteligentnego systemu oświetleniowego, który nawiązuje połączenie się z Twoim routerem. To centrum sterowania, które zapewnia dostęp do pełnego zestawu atrakcyjnych funkcji — sterowania domu, głosowego, automatyzacji oświetlenia i rozrywki, której będziesz mógł doświadczyć na wyższym poziomie.