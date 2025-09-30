Support
  • 2K-video og tovejslyd
  • Fungerer sammen med Philips Hue pærer
  • Dag- og nattesyn
Nærbillede af forsiden af Hue Kablet videodørklokke

Kablet videodørklokke

Gå ikke glip af en besøgende eller en pakke med Hue videodørklokken. Få øjeblikkelige advarsler, når nogen er ved døren eller går forbi. Se alt klart, dag og nat, med skarp 2K-video og Starlight-teknologi. Interager med hvem som helst, hvor som helst, via tovejskommunikation, og gør det lige ved din dør. Aktivér dine Philips Hue pærer med bevægelsesdetektion, og få bedre visuel sikkerhed. Kræver 12-24 V AC – min. 10 V A transformer (medfølger ikke).

Produkt højdepunkter

  • 2K videoopløsning med vidvinkelvisning
  • Bevægelsesregistrering udløser notifikationer og aktiverer Philips Hue lys
  • Tovejslyd, der sikrer nem kommunikation
  • Ægte farvegengivelse både dag og nat
  • Infrarødt night vision
Find din produktmanual

En person nærmer sig hoveddøren til et hus og aktiverer Philips Hue pærer via en videodørklokke.

Sikkerhed, der fungerer med din Philips Hue belysning

Når videodørklokken registrerer bevægelse, tænder dit Philips Hue lys automatisk. Når nogen ringer på dørklokken, blinker dine lys blidt - så du ved, at der er nogen ved din dør.

En person overvåger sin hoveddør med en Hue Secure videodørklokke via Hue appen, mens de ikke er hjemme.

Find ud af, hvem det er, uanset hvor du befinder dig

Få øjeblikkelige advarsler, når der registreres bevægelse. Tjek livevideoen, og tal med besøgende ved hjælp af den indbyggede mikrofon – for at få ro i sindet, selv når du er væk.

En mand styrer sin dørklokke, sin Chime og sine Philips Hue lamper i Hue appen på sin smartphone.

Ultimativ kontrol i én app

Administrer din dørklokke, Chime og Philips Hue lyskilder fra Hue appen – du behøver ikke at bruge flere apps. Få øjeblikkelige advarsler, tilpas indstillinger, og hold dig forbundet, uanset hvor du er, direkte fra din smartphone eller tablet.

En hoveddør med en levering af kasser og et indsat billede, der viser leveringspersonen via en Hue Secure videodørklokke.

Se alt i skarpe detaljer

Få 2K-opløsning og en 180° visning fra top-til-tå – perfekt til at se besøgende og pakker ved din hoveddør.

En pige set gennem et kamera ved hoveddøren, mens hun leverer pakker.

Krystalklar og fuld farvevisning - selv i mørke

Oplev skarpe, naturtro videoer når som helst på døgnet. Starlight-teknologi forbedrer ydeevnen i svagt lys og giver dig et klart farvebillede af dit dørtrin – selv i næsten mørke.

En person installerer en kablet dørklokke ved hjælp af en boremaskine.

Gratis 24-timers videohistorik

Få adgang til de seneste 24 timers videooptagelser gratis fra dine Hue Secure kameraer og videodørklokke, så du nemt kan se enhver begivenhed uden abonnement.

En trådløs Smart Chime i hvid.

Intelligente lydalarmer, hvor som helst i hjemmet

Tilføj en trådløs Smart Chime for at få lydnotifikationer overalt i dit hjem – så du altid ved, når nogen er ved døren.

Køb Chime

Find et abonnement

Nogle funktioner i Secure kameraet kræver et abonnement for at låse dem op. Få mere at vide om de forskellige abonnementer, find ud af, hvad der gør dem unikke, og find det, der passer bedst til dig.

Udforsk abonnementer

Spørgsmål og svar

Hvilke værktøjer skal jeg bruge for at installere Hue Secure videodørklokke?

Har Hue Secure videodørklokke et batteri (backup)?

Fungerer Hue Secure videodørklokke med min eksisterende dørklokke?

Kan jeg selv installere min Hue Secure videodørklokke, eller skal jeg bruge en elektriker?

Hvad er kameraets synsfelt?

Hvad er kameraets opløsning?

Kræver Hue Secure videodørklokke en Hue Bridge?

Er dørklokken vejrbestandig?

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Sort og hvid

  • Materiale

    Plastik

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Emballagemål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Kameraet

Hvad er understøttet

Andet

