Når videodørklokken registrerer bevægelse, tænder dit Philips Hue lys automatisk. Når nogen ringer på dørklokken, blinker dine lys blidt - så du ved, at der er nogen ved din dør.
- 2K-video og tovejslyd
- Fungerer sammen med Philips Hue pærer
- Dag- og nattesyn
Kablet videodørklokke
Gå ikke glip af en besøgende eller en pakke med Hue videodørklokken. Få øjeblikkelige advarsler, når nogen er ved døren eller går forbi. Se alt klart, dag og nat, med skarp 2K-video og Starlight-teknologi. Interager med hvem som helst, hvor som helst, via tovejskommunikation, og gør det lige ved din dør. Aktivér dine Philips Hue pærer med bevægelsesdetektion, og få bedre visuel sikkerhed. Kræver 12-24 V AC – min. 10 V A transformer (medfølger ikke).
Produkt højdepunkter
- 2K videoopløsning med vidvinkelvisning
- Bevægelsesregistrering udløser notifikationer og aktiverer Philips Hue lys
- Tovejslyd, der sikrer nem kommunikation
- Ægte farvegengivelse både dag og nat
- Infrarødt night vision
Sikkerhed, der fungerer med din Philips Hue belysning
Find ud af, hvem det er, uanset hvor du befinder dig
Få øjeblikkelige advarsler, når der registreres bevægelse. Tjek livevideoen, og tal med besøgende ved hjælp af den indbyggede mikrofon – for at få ro i sindet, selv når du er væk.
Ultimativ kontrol i én app
Administrer din dørklokke, Chime og Philips Hue lyskilder fra Hue appen – du behøver ikke at bruge flere apps. Få øjeblikkelige advarsler, tilpas indstillinger, og hold dig forbundet, uanset hvor du er, direkte fra din smartphone eller tablet.
Se alt i skarpe detaljer
Få 2K-opløsning og en 180° visning fra top-til-tå – perfekt til at se besøgende og pakker ved din hoveddør.
Krystalklar og fuld farvevisning - selv i mørke
Oplev skarpe, naturtro videoer når som helst på døgnet. Starlight-teknologi forbedrer ydeevnen i svagt lys og giver dig et klart farvebillede af dit dørtrin – selv i næsten mørke.
Gratis 24-timers videohistorik
Få adgang til de seneste 24 timers videooptagelser gratis fra dine Hue Secure kameraer og videodørklokke, så du nemt kan se enhver begivenhed uden abonnement.
Intelligente lydalarmer, hvor som helst i hjemmet
Tilføj en trådløs Smart Chime for at få lydnotifikationer overalt i dit hjem – så du altid ved, når nogen er ved døren.
Spørgsmål og svar
Hvilke værktøjer skal jeg bruge for at installere Hue Secure videodørklokke?
Hvilke værktøjer skal jeg bruge for at installere Hue Secure videodørklokke?
Har Hue Secure videodørklokke et batteri (backup)?
Har Hue Secure videodørklokke et batteri (backup)?
Fungerer Hue Secure videodørklokke med min eksisterende dørklokke?
Fungerer Hue Secure videodørklokke med min eksisterende dørklokke?
Kan jeg selv installere min Hue Secure videodørklokke, eller skal jeg bruge en elektriker?
Kan jeg selv installere min Hue Secure videodørklokke, eller skal jeg bruge en elektriker?
Hvad er kameraets synsfelt?
Hvad er kameraets synsfelt?
Hvad er kameraets opløsning?
Hvad er kameraets opløsning?
Kræver Hue Secure videodørklokke en Hue Bridge?
Kræver Hue Secure videodørklokke en Hue Bridge?
Er dørklokken vejrbestandig?
Er dørklokken vejrbestandig?
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort og hvid
Materiale
Plastik