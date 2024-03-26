Support
5 kreative måder at bruge farveskiftende pærer på

1. marts 2024

Intelligente farveskiftende pærer er kendt for deres alsidighed, nemme betjening og millionvis af lysfarver. Men hvad kan du gøre med alle disse farver? Se alle disse innovative metoder til at få mest muligt ud af dine LED-pærer, der skifter farve.

Indstil dynamiske scener

I Philips Hue appen (som nogle måske kalder appen til farveskiftende lyspærer) kan du nemt ændre dit lys med en række farver og lysstyrkeniveauer med dynamiske scener. Du skal bare vælge en af de farvescener, som du har tilføjet i Mine scener, fra scenegalleriet og trykke på afspilningsknappen på scenekortet. Du kan endda ændre, hvor hurtigt den skifter farve, ved at trykke på ikonet med tre prikker. Prøv det ved dit næste sociale arrangement, og giv festen lidt liv med dynamiske scener!

Par, der sidder på sofaen foran et tv med intelligente farvelys projiceret på væggen

Tag din underholdning til det næste niveau

Du kan få en af ​​de bedste oplevelser med farveskiftende Philips Hue pærer med en Bridge. Den giver adgang til alle de intelligente belysningsfunktioner, inklusive synkronisering, så dine farveskiftende belysning synkroniseres med indholdet på din skærm og gør det, der sker på dit TV eller din computer, levende og giver et lysshow, du ikke har set før. 

Skab en fængslende stemning ved at synkronisere dit lys med din skærm. Du kan synkronisere dine intelligente lyskilder med dit TV eller PC-skærm ved at forbinde dem til en Philips Hue Play HDMI sync box til TV. Du kan også installere Hue Sync TV-appen eller downloade Hue Sync desktop-appen på din PC for at skabe en dynamisk visuel oplevelse, der supplerer indholdet på din skærm.

Lys idé: Skal du holde en fest? Få dine gæster til at falde i snak – og danse – ved at synkronisere dit farveskiftende lys til din playliste. Du skal bare synkronisere din musik med Spotify og se på, mens dine lys danser, dæmpes op og ned, og skifter farve i takt med rytmen.

Skab designdetaljer med farveskiftende pærer

Intelligente, farveskiftende pærer kan helt sikkert give den rigtige stemning. Men de kan også blive en del af dit hjems design. Lav farvet lys under dine bogreoler ved hjælp af lightstrips, og få et atmosfærisk baggrundslys til dine bøger og dit inventar. Skab en iøjnefaldende detalje ved at rette farvet lys mod planter eller kunst, eller ret farverigt lys mod bare vægge, og få en unik atmosfære på væggen.

Kvinde, der står ved en baggrundsbelyst bogreol med bøger og pyntegenstande

Brug farveskiftende pærer som timere

I stedet for at bruge en alarm som timer kan du bruge farveskiftende LED-pærer. Fyld stuen med lilla lys, som viser børnene, at de skal færdiggøre det sidste spil før sengetid. Du kan skifte til en mørkere lilla farve fem minutter senere for at vise dem, at deres tid er udløbet. Hvis du tænker på klimaet, kan du bruge dit lys til at holde forbruget nede: Sæt en timer til dit brusebad, og få lyset til at skifte til rødt (eller grønt), når du har overskredet din fastsatte tidsgrænse.

Monter intelligente, farveskiftende pærer udendørs

Lav dit udendørsområde om til forskellige rejsemål ved hjælp af forudindstillede lysscener i Philips Hue appen. Farveskiftende udendørspærer kan skabe den perfekte atmosfære til takeaway-sushi ved at oplyse din baghave med de livlige røde, blå og lilla lys fra Osaka lysscenen. Slip for feriedepression ved at få den samme stemning derhjemme som på stranden på Honolulu eller Palm Beach, eller få en mere kølig stemning på en fugtig aften med arktisk nordlys.

