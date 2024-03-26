5 kreative måder at bruge farveskiftende pærer på

Du kan få en af ​​de bedste oplevelser med farveskiftende Philips Hue pærer med en Bridge. Den giver adgang til alle de intelligente belysningsfunktioner, inklusive synkronisering, så dine farveskiftende belysning synkroniseres med indholdet på din skærm og gør det, der sker på dit TV eller din computer, levende og giver et lysshow, du ikke har set før.

Skab en fængslende stemning ved at synkronisere dit lys med din skærm. Du kan synkronisere dine intelligente lyskilder med dit TV eller PC-skærm ved at forbinde dem til en Philips Hue Play HDMI sync box til TV. Du kan også installere Hue Sync TV-appen eller downloade Hue Sync desktop-appen på din PC for at skabe en dynamisk visuel oplevelse, der supplerer indholdet på din skærm.

Lys idé: Skal du holde en fest? Få dine gæster til at falde i snak – og danse – ved at synkronisere dit farveskiftende lys til din playliste. Du skal bare synkronisere din musik med Spotify og se på, mens dine lys danser, dæmpes op og ned, og skifter farve i takt med rytmen.