Gradieret LED-belysning giver lys i flere farver på samme tid, så du får en fejlfri gradient-effekt med flot belysning i høj kvalitet. Hver farve flyder naturligt ind i hinanden for at skabe en helt unik effekt, der gør TV-kiggeri og gaming til en virkelig fængslende oplevelse! Play gradient lightstrip er designet til at sidde bag på skærmen, og den kan nemt monteres bag din skærm og fås i tre størrelser, så den passer perfekt til dit TV. Få din TV-baggrundsbelysning til at fylde din stue helt ud med stemningsbelysning ved hjælp af Signe gradient gulvlamper. Disse smukke og slanke lamper kan stå i hjørnerne af din stue og fylde dem med en fantastisk lysgradient, der blander flere farver sammen. Den lave Signe gradient bordlampe giver den samme unikke effekt og er ideel til at stå på begge sider af dit TV eller på sidebordene. Få den ultimative hjemmebiografsoplevelse med en TV-baggrundsbelysning, der giver en genial blanding af farverigt lys – Play gradient light tube! Læg denne gradient af farverigt lys direkte under skærmen for at fuldende TV-baggrundsbelysningseffekten. Du kan dreje lysrøret 340 grader for at få den perfekte lysvinkel uden blænding på TV'et.