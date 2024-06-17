Support
Sådan forvandler du dit hjem til et vinterlandskab med julebelysning

Sådan forvandler du dit hjem til et vinterlandskab med julebelysning

10. november 2023

Julen er en særlig tid på året for mange - man mindes tidligere juleaftener med familien, mens man pynter træet og huset sammen. I år kan du gøre juletiden endnu mere mindeværdig ved at bruge disse ideer til julelysdekorationer sammen med dine egne traditioner.

Styr dine juletræslys med en Smart plug

Er du træt af at kravle rundt under træet for at tilslutte lyset? Eller står du på tæer for at trække stikket ud inden sengetid? Med en Philips Hue Smart plug hører den slags juletræsproblemer fortiden til. Sæt juletræslysene i en Hue Smart plug for nemt at kunne tænde og slukke dem. Så det er slut med at få grannåle i håret. 

En Smart plug giver dig mulighed for at styre dine juletræslys, ligesom du ville gøre med enhver anden Philips Hue lyskilde: med Hue appen, intelligent tilbehør eller med din stemme.

En lys idé: Indstil en rutine i Hue appen, der tænder dine juletræslys, lige før du vågner om morgenen og slukker dem, når du går i seng - helt automatisk.

Gem en Hue Go blandt gaverne under træet

Forventningens glæde udløses blandt andet, når man åbner gaver. Gør gavebunken under træet endnu mere fristende ved at gemme en Hue Go blandt gaverne. Læg den intelligente lampe i en vinkel, så den lyser op gennem grenene for at tilføje et unikt touch til din julepynt.

En lys idé: Hvis børnene er lidt for interesserede i de gaver, der venter på dem under træet, kan du sætte en Hue bevægelsessensor op ved siden af din Hue Go. Når de kommer for tæt på, tændes lyset - og så ved de, at julemanden holder øje med dem.

Skab en festlig stemning med lightstrips

Glem de traditionelle julelyskæder, og brug lightstrips i stedet. Placer den bag kommoder eller et skab, og sæt julepynt foran - du kan endda lægge falsk sne ovenpå for at få ekstra juleglød!

En lys idé: Når du indstiller en scene i et rum fra Hue appen, skal du trykke på afspilningsikonet på scenekortet for at gøre den dynamisk. Dine farvekompatible lyskilder vil køre gennem scenens farver og gøre det ekstra hyggeligt.

Giv dekorationen på julebordet en hyggelig glød

Ingen julemiddag er komplet uden en flot borddekoration, så uanset om du laver din egen dekoration eller vælger en buket, kan du gøre den glødende med det bløde lys fra en Flourish pendel. Og det bedste af det hele: Flourish pendlen har millioner af lysfarver, så du kan komplementere julebordet med den helt rigtige nuance.

En lys idé: Hvis du har flere Philips Hue lyskilder i dit intelligente belysningssystem, har du dem måske opdelt i tilsvarende rum i Hue appen. Opret en zone for at inkludere alle lyskilderne i dit juledekorerede område, så du hurtigt kan tænde for julehyggen i hele dit hjem.

Oplys julepynten med en Iris bordlampe

Iris bordlampen har både diskret baggrundsbelysning og et primært lys. Den giver det bedste lys når den er rettet mod væggen - så du kan fremhæve dit julepynt, som du vil. Du kan vinkle den mod dit lille julelandskab, eller lade den oplyse væggen bag din yndlings snemandsfigur.

En lys idé: Få det til at sne! Fastgør papirsnefnug til loftet med fiskesnøre - men sørg for at hænge dem mellem væggen og din Iris bordlampe. Når lyset skinner, skaber snefnuggene interessante skygger på væggen og giver en hyggelig vinterstemning.

Ideer til udendørs julebelysning, der kan hjælpe Rudolf med at finde vej

Intet siger december som udendørs julelys på dit hus. Vælg farver, der matcher dit hjems ydre: Sæt større lys langs tagudhænget og derefter mindre istappe-lignende lys nedenunder for et skarpt, rent look, eller brug regnbuelys for en mere utraditionel julestemning.

En lys idé: Intelligent udendørsbelysning fra Philips Hue kan nemt forbedre dit udendørs julepynt. Indstil farvekompatible udendørslys, som f.eks. Lily udendørsspot til julenuancer for at give dit hjem en festlig stemning.

Skab et traditionelt rødt og grønt tema, vælg den mere moderne stil med en sølvskinnende blå scene, eller brug en anden farvepalet til jul med Philips Hue appen. Den måde, du pynter dit hjem op til jul, er personlig - inklusiv måden du bruger intelligente julelys på.

