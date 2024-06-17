Intet siger december som udendørs julelys på dit hus. Vælg farver, der matcher dit hjems ydre: Sæt større lys langs tagudhænget og derefter mindre istappe-lignende lys nedenunder for et skarpt, rent look, eller brug regnbuelys for en mere utraditionel julestemning.
En lys idé: Intelligent udendørsbelysning fra Philips Hue kan nemt forbedre dit udendørs julepynt. Indstil farvekompatible udendørslys, som f.eks. Lily udendørsspot til julenuancer for at give dit hjem en festlig stemning.
Skab et traditionelt rødt og grønt tema, vælg den mere moderne stil med en sølvskinnende blå scene, eller brug en anden farvepalet til jul med Philips Hue appen. Den måde, du pynter dit hjem op til jul, er personlig - inklusiv måden du bruger intelligente julelys på.
