Er du træt af at kravle rundt under træet for at tilslutte lyset? Eller står du på tæer for at trække stikket ud inden sengetid? Med en Philips Hue Smart plug hører den slags juletræsproblemer fortiden til. Sæt juletræslysene i en Hue Smart plug for nemt at kunne tænde og slukke dem. Så det er slut med at få grannåle i håret.

En Smart plug giver dig mulighed for at styre dine juletræslys, ligesom du ville gøre med enhver anden Philips Hue lyskilde: med Hue appen, intelligent tilbehør eller med din stemme.

En lys idé: Indstil en rutine i Hue appen, der tænder dine juletræslys, lige før du vågner om morgenen og slukker dem, når du går i seng - helt automatisk.