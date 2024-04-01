Sådan installerer du en Philips Hue Dimmer switch

1. september 2023
En af de største fordele ved intelligent belysning fra Philips Hue er muligheden for at styre dit lys med Philips Hue appen eller din stemme via din Smart home-assistent. Nogle gange er det dog stadig rart at kunne bruge en fysisk kontakt.
Heldigvis giver vi frit valg på alle hylder. Vi har flere forskellige typer tilbehør til din intelligente belysning, bl.a. indendørs og udendørs bevægelsessensorer, Tap dial switch og naturligvis Philips Hue Dimmer switch. Det kan være vanskeligt at installere en traditionel kontakt – selvom det er en standardDimmer switch. Det kræver ofte en elektriker, en dyr kontakt eller din egen ekspertise, hvis du foretrækker at klare installationen selv. Med en Philips Hue Dimmer switch har du dog kun brug for Hue appen, en Hue lyskilde og dine to hænder.