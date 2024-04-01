Sådan installerer du en Philips Hue Dimmer switch

Opsætningen af en Dimmer switch er enkel, uanset hvilken metode du bruger, hvilket afhænger af din nuværende opsætning af intelligent belysning:

• med en Bridge: Åbn Hue appen, og gå til Indstillinger > Tilbehør og tryk på det blå plus (+) ikon. Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte din switch til din opsætning.

• Uden en Bridge:

o Peg Dimmer switchen mod den lampe, du vil styre (prøv at holde dig inden for ca. 20 centimeter fra pæren eller lampen).

o Tryk og hold afbryderknappen nede i 3 sekunder, indtil LED'en foran på kontakten begynder at blinke.

o Hold Dimmer switchen i nærheden af den lampe, du vil styre, og tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil lyset blinker tre gange. Efter det tredje blink skal du slippe tænd/sluk-knappen.

Du kan nu styre denne lampe ved hjælp af Dimmer switchen. Gentag for op til 10 pærer. For at fjerne en lyskilde fra Dimmer switchen skal du gentage den samme proces, men holde Hue knappen nede i 10 sekunder.