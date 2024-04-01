Sådan installerer du en Philips Hue Dimmer switch

1. september 2023

En af de største fordele ved intelligent belysning fra Philips Hue er muligheden for at styre dit lys med Philips Hue appen eller din stemme via din Smart home-assistent. Nogle gange er det dog stadig rart at kunne bruge en fysisk kontakt.

Heldigvis giver vi frit valg på alle hylder. Vi har flere forskellige typer tilbehør til din intelligente belysning, bl.a. indendørs og udendørs bevægelsessensorer, Tap dial switch og naturligvis Philips Hue Dimmer switch. Det kan være vanskeligt at installere en traditionel kontakt – selvom det er en standardDimmer switch. Det kræver ofte en elektriker, en dyr kontakt eller din egen ekspertise, hvis du foretrækker at klare installationen selv. Med en Philips Hue Dimmer switch har du dog kun brug for Hue appen, en Hue lyskilde og dine to hænder.

Trin-for-trin guide til installation af en Philips Hue Dimmer switch

Installationen af en Hue Dimmer switch og parring af den med din intelligente lysopsætning kræver meget få trin: Det er en nem, intuitiv proces, der er skabt, så alle kan fuldføre den uden problemer.

Trin 1: Find et godt sted til din Dimmer switch

Fordi en Philips Hue Dimmer switch ikke er beregnet til at dække din traditionelle lyskontakt, har du friheden til at vælge præcis, hvor du gerne vil have din nye intelligente kontakt til at være. Du behøver ikke engang at montere den på væggen med det medfølgende tape – du kan blot bruge den som fjernbetjening fra hvor som helst i dit hjem.

Kontakten består af to dele: vægpladen og fjernbetjeningen, som fastgøres magnetisk til basen og kan bruges overalt, hvor du kan bære den. De bedste steder at installere en Dimmer switch er i nærheden af ​​indgangspartier eller omkring siddeområder i stuen eller spisestuen.

(Valgfrit) Trin 2: Monter vægpladen med tape eller skruer

Dimmer switchen kan monteres på to måder: med den medfølgende tape eller ved at skrue vægpladen ind i væggen (skruer medfølger ikke):

Hvis du beslutter dig for at montere den med tape, skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra tapen, placere vægpladen præcis, hvor du vil have den (sørg for, at den er lige!), og derefter trykke vægpladen fast på væggen.

Selvom der ikke medfølger skruer til Dimmer switchen, kan du bruge disse til at montere vægpladen til væggen. Tag vægpladens bagside af med en skruetrækker, og brug derefter skruer i passende størrelse til skruehullerne på bagsiden. Afhængigt af vægtypen kan du bruge en skruetrækker eller et bor til at fastgøre skruerne. Nogle vægge kan kræve rawplugs, for at det er muligt at fastgøre vægpladen korrekt.

Lys idé: Du kan også placere selve Dimmer switchen (uden vægpladen) på en hvilken som helst magnetisk flade, f.eks. på et køleskab. Prøv det i dit eget hjem!

Trin 3: Tilslut Dimmer switchen til dit intelligente belysningssystem

Opsætningen af en Dimmer switch er enkel, uanset hvilken metode du bruger, hvilket afhænger af din nuværende opsætning af intelligent belysning:

med en Bridge: Åbn Hue appen, og gå til Indstillinger > Tilbehør og tryk på det blå plus (+) ikon. Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte din switch til din opsætning. 

Uden en Bridge:       

o Peg Dimmer switchen mod den lampe, du vil styre (prøv at holde dig inden for ca. 20 centimeter fra pæren eller lampen). 

o Tryk og hold afbryderknappen nede i 3 sekunder, indtil LED'en foran på kontakten begynder at blinke. 

o Hold Dimmer switchen i nærheden af den lampe, du vil styre, og tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil lyset blinker tre gange. Efter det tredje blink skal du slippe tænd/sluk-knappen. 

Du kan nu styre denne lampe ved hjælp af Dimmer switchen. Gentag for op til 10 pærer. For at fjerne en lyskilde fra Dimmer switchen skal du gentage den samme proces, men holde Hue knappen nede i 10 sekunder. 

Trin 4: Tilpas dine indstillinger

Du kan bruge Philips Hue appen til at tilpasse indstillingerne for din Dimmer switch, som du vil, forudsat at du har en Bridge. Åbn appen og gå til Indstillinger > Tilbehør, og tryk derefter på Dimmer switchen, du vil tilpasse.

Fejlfinding af Philips Hue Dimmer switchen

Har du problemer med din Dimmer switch? Nulstil Dimmer switchen ved at trykke og holde alle fire knapper nede samtidigt, indtil LED-indikatoren på kontakten bliver grøn.

Sæt Philips Hue Dimmer switchen tilbage til fabriksindstillinger

Nulstil Dimmer switchen til fabriksindstillinger ved at fjerne batteridækslet og trykke og holde Setup-knappen nede i mindst 10 sekunder, indtil LED-indikatoren på forsiden blinker orange. 

Sæt Philips Hue lyskilderne tilbage til fabriksindstillinger

Nogle gange kan et problem med en Philips Hue lyskilde løses ved at nulstille den til fabriksindstillinger med Philips Hue Dimmer switchen:

  1. Sluk og tænd for lyskilden på følgende måde: Sluk for den, vent 15 sekunder, og tænd den igen.
  2. Hold din Hue Dimmer switch inden for 15 cm af lyskilden.
  3. Tryk og hold både "ON" og "OFF"-knappen nede i mindst 10 sekunder, indtil LED-indikatoren på kontakten bliver grøn.
