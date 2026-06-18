15. juli 2024
Lad os være ærlige, ingen børn har lyst til at høre: "Det er sengetid!" Men i stedet for at sige de frygtede ord kan du bruge natlamper til børn til at hjælpe dine unger med at falde i søvn.
15. juli 2024
Lad os være ærlige, ingen børn har lyst til at høre: "Det er sengetid!" Men i stedet for at sige de frygtede ord kan du bruge natlamper til børn til at hjælpe dine unger med at falde i søvn.
Det rigtige lys i natlampen til dine børns soveværelse fjerner ikke kun dine børns frygt for "monstrene under sengen", det vil også opmuntre dem til at sove på deres eget værelse.
Prøv disse idéer til natlamper til børn for at få de små til at falde i søvn.
Søvn er afgørende for ethvert barns udvikling. Du kan bruge LED-lys til at hjælpe dine børn med at nikke og sove roligt.
Vidste du, at vores hjerner kan registrere, hvornår på dagen lyset kommer ind i vores øjne? Hvis dine børn tilbringer deres aftener i stærkt oplyste rum, kan deres hjerner blive narret til at tro, at det er dag – og det forstyrrer deres naturlige søvncyklus. De vil føle sig mere vågne, selv når det er sengetid! Sørg derfor for at dæmpe lysniveauet i dit hjem om aftenen.
En god idé: Indstil en 'Gå i seng'-automatisering i Philips Hue appen. Denne automatisering dæmper langsomt lyset, indtil det er slukket, hvilket signalerer, at det er tid til at sove.
Efterhånden som børnenes sovemønstre og præferencer udvikler sig, er det uvurderligt at kunne flytte en natlampe fra sengen den ene aften til skrivebordet i den anden ende af rummet den næste aften. Bærbare natlamper giver dig fleksibiliteten til at prøve forskellige arrangementer, så du kan se, hvad der fungerer bedst for dit barn.
Få mere at vide om den bærbare Philips Hue Go.
Med den rigtige vægmonterede soveværelseslampe kan du få en løsning, der fungerer som arbejdslys, omgivende lys og endda natlys. Med intelligente væglamper kan du tilpasse dem til tidspunktet på dagen eller øjeblikket. Så du får kraftigt koncentreret lys til lektietimerne, dæmpet lys, når det er tid til at slappe af, og meget svagt natlys, når det er tid til at gå i seng.
Bliv inspireret med flere ideer til væglamper til soveværelset.
Lamperne i børneværelset skal være inden for rækkevidde og nemme at bruge, så børnene hurtigt kan finde og tænde dem i mørket. Ved at tilføje en sengelampe ved siden af sengen kan du være med til at opmuntre dine børn til at læse en bog, inden de går i seng.
En god idé: Hvis lamperne i dine børns værelser ikke er ved siden af sengen, kan du i stedet overveje at bruge en intelligent Dimmer switch. Disse bærbare og batteridrevne kontakter kan placeres på natbordet, så børnene har nem adgang til lyset på alle tider af døgnet.
Ligesom væglamper kan dit barns loftslamper i soveværelset tilpasses til ethvert tidspunkt på dagen – fra opvågningstid til sengetid. Brugen af en Dimmer switch gør denne type lampe velegnet som natlampe med den perfekte mængde lys til at hjælpe dit barn med at sove trygt.
Hvis dit barn ofte står op midt om natten for at få et glas vand eller bruge badeværelset, kan en bevægelsessensor guide dem gennem huset med det rigtige lys. En bevægelsessensor giver dig mulighed for at skifte til en bestemt indstilling på dine lamper i løbet af aftenen og natten – i dette tilfælde en lav, varm glød for at hjælpe med at holde dem i den søvnige tilstand.
Vil du have, at dine børn får mere kontrol over deres belysning? Stemmestyrede lys giver dem mulighed for at fortælle deres lamper, hvad de skal gøre fra deres egen seng. Ud over at hjælpe dine børn med at falde i søvn hurtigere, vil det at invitere dine børn ind i beslutningsprocessen for deres soveværelsesbelysning hjælpe med at fremme en følelse af ansvar.
Udforsk, hvordan Philips Hue soveværelsesbelysning kan hjælpe dig med at tilpasse disse ideer til dine børns natlamper.