Et grundigere kig på udendørs vægbelysning

24/01/2024

At navigere rundt i verdenen af dekorative væglamper til udendørs brug kan virke overvældende, især for dem, der er nye inden for dette område. For at gøre det mere overskueligt, har vi sammensat en guide, der dykker ned i brugen af udendørs belysning. Her får du indsigt i de forskellige typer af armaturer, der er tilgængelige på markedet, samt praktiske råd til installation og håndtering af dit udendørs belysningssystem.

Udendørs vægmonterede lamper og deres anvendelser

Moderne udendørs vægbelysning kan tjene en lang række funktioner, men de bruges normalt til følgende:

  • Opgrader dit hjems udvendige udtryk.
  • Skab en indbydende stemning under udendørs samvær.
  • Forøg sikkerheden og trygheden for en beroligende effekt.

Du kan fokusere på at fremhæve arkitektoniske træk, skabe et hyggeligt udendørs opholdsrum eller give passende belysning til stier. Men du kan også lave alle tre på samme tid (i forskellig grad selvfølgelig!). Bare find ud af, hvad du har brug for først. Det hjælper dig med at vælge armaturer baseret på funktioner, der matcher dine behov, og hjælper med placering for optimal effektivitet.

Udforsk yderligere idéer til udendørs belysning her.

Typer af udvendig vægbelysning

Når du har fastslået formålet med din udendørs vægmonterede belysning, kan du vælge mellem et bredt udvalg af stilarter og funktioner. Fra minimalistiske, elegante designs, der ubesværet smelter sammen med moderne indretninger, til mere udsmykkede og traditionelle armaturer, der tilfører et tidløst præg, findes der en elegant udendørs væglampe for enhver smag.

Væglamper er elegante udendørs væglamper, kendt for deres æstetiske og funktionelle egenskaber, og fås i alt fra klassiske lanterne-stilarter til mere moderne design. 
Med op- og nedadgående udendørs væglamper stråler lyset både fra toppen og bunden, hvilket er ideelt til større områder som en udvendig væg.
Projektører er designet til at skabe dynamisk og atmosfærisk belysning og forbedre synligheden for ekstra sikkerhed i haver, på terrasser og i indkørsler, og tilføjer både stil og sikkerhed til dine udendørs områder.
Spotlys er designet til at skabe dynamisk og atmosfærisk belysning og forbedre synligheden for ekstra sikkerhed i haver, på terrasser og i indkørsler, og tilføjer både stil og sikkerhed til dine udendørs områder.
Væglanterner er kendt for deres klassiske og tidløse udseende og har et traditionelt eller vintage design, der giver rustik charme og samtidig giver rigelig belysning.
Det omfangsrige sortiment af indbyggede væglamper tilbyder en bred vifte af tilpasningsmuligheder, der giver dig frihed til at kreere en unik udendørs belysning, der afspejler dine personlige smag. Nogle indbyggede modeller, som Dymera-væglampen, har dobbelte lysstråler, der lyser både op og ned, og hvis lysstyrke kan styres individuelt.
Strømforsyningen til indbyggede udendørs væglamper

At forstå, hvor forskellige moderne planmonterede udvendige væglamper forsynes med strøm, er også en væsentlig del af valget af den rigtige løsning. Hos Philips Hue tilbyder vi to typer udendørslamper:

Standardnetstrøm, der er tilkoblet direkte til dit hjemmes elektriske system, sikrer en stabil og pålidelig lyskilde, ideel til områder, der kræver kontinuerlig belysning, som f.eks. sikkerheds- og underholdningszoner.

Lavspænding, som nemt kan installeres ved at tilslutte den til almindelige udendørs stikkontakter. Giver en alsidig og brugervenlig mulighed for belysning af havegange, fremhævelse af landskabselementer og etablering af indbydende udendørsmiljøer.

Da hver strømkilde har forskellige styrker, er det bedst at tilpasse din udendørsbelysningsopsætning, så den passer til dine præferencer og behov.

Personalisering af udvendige væglamper

Betjeningen af moderne, indbyggede udendørs væglamper kan være både enkel og ubesværet med et smart belysningssystem som Philips Hue. Med Philips Hue-appen kan du nemt styre og tilpasse dine udendørs lamper direkte fra din smartphone eller tablet.

Udforsk en palet med mere end 16 millioner farver og et spektrum af hvide lyse nuancer. Oplys genstande, træer eller stier for at gøre dit udendørsområde til dit eget. Og gem dine yndlingskonfigurationer og genkald dem øjeblikkeligt med et enkelt tryk på Hue-appen.

Desuden giver appen mulighed for at indstille automatiske tidsplaner for din udendørs belysning, så lysene aktiveres og deaktiveres på specifikke tidspunkter eller i forbindelse med dine bevægelser. Dette er ikke blot en smart måde at spare energi på, når belysningen ikke er nødvendig, men også en effektiv metode til at transformere dit udendørs område med lys, der er både funktionelt og æstetisk betagende.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

