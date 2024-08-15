Det første skridt, når du skal vælge udendørs sikkerhedsbelysning, er at kontrollere, om de lamper, du overvejer, er kompatible med dit udendørs belysningssystem. Med Philips Hues lav volts udendørsbelysning kan udendørslamperne f.eks. tilsluttes den medfølgende strømforsyning uden kompliceret ledningsføring.
Der er et par andre ting, du bør overveje vedrørende udendørs sikkerhedsbelysning:
- Lysstyrke og rækkevidde: Bestem, hvor lyst din sikkerhedsbelysning skal være ved at se på dets lysudbytte.
- Bevægelsesregistrering: Lamper, der kan tændes ved bevægelse, er afgørende i et sikkerhedssystem. Fordi Philips Hue Secure kan bruges med alle dine lamper – både indendørs og udendørs – gør dette det til et endnu mere fleksibelt og omfattende sikkerhedsbelysningssystem.
- Intelligente indstillinger: Ikke alle Smart Home systemer er intelligente. Philips Hue Secure er baseret på det eksisterende intelligente belysningssystem, så du har adgang til alle systemets intelligente funktioner — plus specialkonstruerede sikkerhedsfunktioner, der kan forbedre dit system.