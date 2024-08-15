Support
Sikkerhedsbelysning: En omfattende guide

1. september, 2023

Effektiv sikkerhedsbelysning er ikke længere blot et spørgsmål om at installere et par skarpe lamper hist og her. Med de mere og mere tilgængelige intelligente sikkerhedsbelysningssystemer til hjemmet har det aldrig været enklere eller mere effektivt at beskytte dit hjem. Se, hvordan intelligent belysning — og Philips Hue Sikkerhedssystemet til hjemmet, som indkluderer sikkerhedsbelysning til hjemmet, sensorer og kameraer, kan forbedre sikkerheden i dit hjem og give uovertruffen ro i sindet. 

Hvad er sikkerhedsbelysning?

Sikkerhedsbelysning er designet til at registrere og afskrække potentielle ubudne gæster, hvilket medvirker til at øge følelsen af sikkerhed i og omkring hjemmet. I dag gør sikkerhedsbelysning til hjemmet langt mere end blot at oplyse områder i og omkring dit hjem. Nu kan det være intelligent.

Et intelligent sikkerhedssystem til hjemmet kan tænde og slukke lys ud fra en forudbestemt tidsplan for at få det til at se ud, som om du er hjemme, registrere og analysere, hvem og hvad der nærmer sig dit hus, registrere og sende mistænkelig aktivitet direkte til din mobil og meget mere. Denne intelligente og responsive type sikkerhedsbelysning giver en mere integreret tilgang, der kan hjælpe med at modvirke uønsket besøg.

Hvad er de forskellige typer sikkerhedsbelysning?

Der findes mange forskellige typer sikkerhedsbelysning, men de fleste falder ind under en af to kategorier: indendørs sikkerhedsbelysning og udendørs sikkerhedsbelysning.

Indendørs sikkerhedsbelysning

Den eksisterende belysning i dit hjem er faktisk også et kraftfuldt sikkerhedsbelysningsværktøj. Alle de lamper, du bruger til at oplyse eller indrette et rum, er også med til at give forbipasserende indtrykket af, at du er hjemme - også selvom du ikke er det.

Med Philips Hue Secure kan din intelligente sikkerhedsbelysning i hjemmet gøre mere end de grundlæggende funktioner. 'Få det til at se ud, som om du er hjemme'-automatiseringen tænder og slukker automatisk lyset i de rum, du vælger, og giver folk udenfor indtryk af, at nogen er hjemme.

Derudover kan du med Philips Hue Secure udløse en "lysalarm". Hvis dine sensorer eller kamera registrerer bevægelse, kan du tænde lyset til skarpt hvidt eller, hvis du har farvekompatible lyskilder, rødt. 

Et Philips Hue Secure intelligent sikkerhedskamera, der kan udløse sikkerhedsbelysning

Udendørs sikkerhedsbelysning

Ligesom indendørsbelysning kan din udendørs sikkerhedsbelysning også få det til at se ud som om, du er hjemme, når du ikke er det. Sikkerhedsbelysning såsom projektører og stibelysning kan forbindes med kameraer, bevægelsessensorer og kontaktsensorer, der kan analysere og justere til forskellige typer bevægelser og lysforhold. Sammen kan de hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang, øge sigtbarheden om natten og give en følelse af sikkerhed i dine udendørsområder.

En Philips Hue udendørs sensor monteret på en træstolpe i en have

Hvor er det bedst at installere sikkerhedsbelysning?

Når det kommer til installation af sikkerhedsbelysning, spiller strategisk placering en afgørende rolle for at maksimere deres effektivitet. Her er nogle af de bedste steder:

-   Indgangspunkter: Lamper nær indgangspunkter såsom døre, vinduer og garagedøre, samt stier, fortove og indkørsler kan hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang.

-   Mørke områder: Overvej bevægelsesaktiverede lamper for at henlede opmærksomheden på blinde vinkler omkring dit hjem, hvor uønsket adgang kan ske ubemærket.

-   Parkerings- og opbevaringspladser: Sørg for, at disse områder er godt oplyste for at øge følelsen af sikkerhed.

Sikkerhedsbelysningens specifikke placering vil variere ud fra din ejendoms layout og karakteristika, og det er bedst at identificere potentielle sårbarheder og planlægge sikkerhedsbelysningen i overensstemmelse hermed.

Hvordan vælger jeg en udendørs sikkerhedslampe?

Det første skridt, når du skal vælge udendørs sikkerhedsbelysning, er at kontrollere, om de lamper, du overvejer, er kompatible med dit udendørs belysningssystem. Med Philips Hues lav volts udendørsbelysning kan udendørslamperne f.eks. tilsluttes den medfølgende strømforsyning uden kompliceret ledningsføring.

Der er et par andre ting, du bør overveje vedrørende udendørs sikkerhedsbelysning:

-    Lysstyrke og rækkevidde: Bestem, hvor lyst din sikkerhedsbelysning skal være ved at se på dets lysudbytte.

-    Bevægelsesregistrering: Lamper, der kan tændes ved bevægelse, er afgørende i et sikkerhedssystem. Fordi Philips Hue Secure kan bruges med alle dine lamper – både indendørs og udendørs – gør dette det til et endnu mere fleksibelt og omfattende sikkerhedsbelysningssystem.

-    Intelligente indstillinger: Ikke alle Smart Home systemer er intelligente. Philips Hue Secure er baseret på det eksisterende intelligente belysningssystem, så du har adgang til alle systemets intelligente funktioner — plus specialkonstruerede sikkerhedsfunktioner, der kan forbedre dit system. 

Hvor kraftig skal udendørs sikkerhedsbelysning være?

I de fleste tilfælde er sikkerhedsbelysning kraftigere end almindelig belysning. Der er visse undtagelser, såsom stibelysning, da det er et lys med to formål, der er beregnet til at guide dig gennem mørke områder.

Projektører kan ofte give et kraftigere lys. Secure projektørkameraet, som har både en projektør og et sikkerhedskamera — har et lysudbytte på op til 2250 lumen. Mens nogle sikkerhedslamper kan være kraftigere end denne, sikrer dette lysudbytte, at dine projektører tjener to formål: et almindeligt lys, der kan oplyse dit udendørsrum uden at være overvældende kraftigt, og sikkerhedsbelysning, der er tilstrækkelig skarp til at afskrække ubudne gæster.

Derudover er alt Philips Hue belysning nemt at dæmpe - og kan programmeres til at tænde med den lysstyrke, du ønsker - så du får nøjagtigt det lysniveau, du har brug for.

Hvor ofte skal jeg efterse og servicere udendørs sikkerhedsbelysning?

Selvom der ikke er nogen fast tidsramme, foreslår vi at efterse og servicere udendørs sikkerhedsbelysning cirka hver tredje måned. Det er uundgåeligt, at udendørs sikkerhedsbelysning akkumulerer fejl og snavs over tid, hvilket kan påvirke deres ydeevne negativt. Ved regelmæssigt at vedligeholde og rense dine udendørs sikkerhedsbelysning, kan du hjælpe med at sikre, at de fortsat fungerer optimalt og forbliver mindre modtagelige for problemer. 

