Sikkerhedsbelysning er designet til at registrere og afskrække potentielle ubudne gæster, hvilket medvirker til at øge følelsen af sikkerhed i og omkring hjemmet. I dag gør sikkerhedsbelysning til hjemmet langt mere end blot at oplyse områder i og omkring dit hjem. Nu kan det være intelligent.

Et intelligent sikkerhedssystem til hjemmet kan tænde og slukke lys ud fra en forudbestemt tidsplan for at få det til at se ud, som om du er hjemme, registrere og analysere, hvem og hvad der nærmer sig dit hus, registrere og sende mistænkelig aktivitet direkte til din mobil og meget mere. Denne intelligente og responsive type sikkerhedsbelysning giver en mere integreret tilgang, der kan hjælpe med at modvirke uønsket besøg.