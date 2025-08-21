Hue sikkerhedssystemet til hjemmet er mere end kameraer og notifikationer. Med en Hue Bridge kan dine lys reagere på aktivitet – de tændes automatisk eller udløser lys- og lydalarmer. Alt administreret i én app.
Inde i Hue sikkerhedssystemet til hjemmet
Undgå uønskede gæster
Uanset om du går ud eller går i seng, kan du tilkoble dit Secure system med et enkelt tryk. Glem ikke at oprette en "Få det til at se ud som om, du er hjemme"-automatisering, hvis du skal ud!
Registrer, hvem der er der
Secure kameraer, sensorer, videodørklokker og Chimes registrerer bevægelse i deres synsfelt og reagerer øjeblikkeligt med lys og app-notifikationer baseret på dine indstillinger.
Få besked med det samme
Find ud af præcis hvor og hvornår bevægelse blev registreret med en notifikation sendt direkte til din mobilenhed. Med et Secure abonnement kan du endda se, om bevægelsen var en person, et dyr, et køretøj eller en pakke.
Bekræft dit svar
Tjek livevisningen i Sikkerhedscenteret for at se, hvad (eller hvem!) der udløste bevægelsesalarmen – og vælg derefter, hvad du vil gøre nu. Hvis du har et Secure abonnement, kan du også tjekke din gemte videohistorik på tidslinjen.
Afskræk potentielle trusler
Virker mistænkelig? Udløs en alarm, hvor lyset blinker, eller udløs sirenen på dit Secure kamera med ét tryk i appen. Du kan endda bruge tovejskommunikation til at advare en potentiel ubuden gæst – eller bare sige hej til et venligt ansigt.
Fuld kontrol over hjemmets sikkerhed og belysning i én app
Hue appen giver dig fuld kontrol over din intelligente sikkerhed og belysning. Administrer Hue kameraer, videodørklokker og sensorer, modtag øjeblikkelige notifikationer og udløs automatiseringer eller alarmer – direkte fra din telefon. Kombiner med intelligent belysning for at øge sikkerheden og tilpasse din opsætning altsammen i én app.
Opgrader til Hue Bridge Pro — gør dine lamper til sensorer
Gør din belysning mere intelligent med en Hue Bridge Pro. Gør lyset til bevægelsesfølsomme sensorer, der reagerer på bevægelse, sender notifikationer og lyser op i øjeblikket. Derudover kan du låse op for lysalarmer, efterligning af tilstedeværelse og andre lysfunktioner - alt sammen fra det system, du allerede stoler på.
Dit privatliv er vores prioritet
Kryptering fra start til slut. Tofaktorgodkendelse. En unik adgangskode til at få adgang til videoklip og historik. Philips Hue Secure er designet til at beskytte dine personlige oplysninger. Vil du vide mere om, hvordan vi administrerer dine data?
