De bedste idéer til lys i stuen

Når det kommer til stuebelysningsideer, skal du være kreativ med accentbelysning! Effektbelysning er designet til at fremhæve særlige faciliteter og individuelle genstande, f.eks. en pejs eller et billede. Accentlys kan endda være et iøjnefaldende statement i sig selv.

Philips Hue Lightguide-pærer er et perfekt eksempel! Lightguide-pærer er håndblæste og fremstillet af krystalklart glas – et ægte statement. Refleksionerne fra inderrøret og belægningen skaber en unik lyseffekt, der komplementerer pærens unikke form. Vælg mellem lille globepære, stor globepære, ellipse, trekantet og Edison. Brug dem i dine eksisterende bordlamper (ingen skærm kræves!), så de passer perfekt til din indretning. Eller hvorfor ikke hænge dem over dit sofabord eller et læsehjørne ved hjælp af den matchende stofledning og den elegant formede afskærmning.