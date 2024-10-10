De bedste idéer til lys i stuen

11. oktober 2024
Vi bruger meget af vores tid i stuen, når vi er hjemme. Fra at underholde gæster til at slappe af på sofaen efter en lang dag, spiller belysningen i din stue en vigtig rolle i at skabe den rigtige stemning eller hjælpe dig med at slappe af. Læs videre for at finde ud af, hvordan du oplyser din stue smukt til enhver lejlighed med disse ideer til stuebelysning.
11. oktober 2024
Find de rigtige lamper til stuen
De tre lag af belysning er baggrundsbelysning, effektbelysning og arbejdslys. Uanset om din stue er stor eller lille, skal du bruge flere kilder af hver. Med en omhyggeligt udvalgt blanding af disse tre typer belysning kan du forvandle atmosfæren i din stue.
Nøglen til at skabe den rigtige lysatmosfære i din stue er at vælge de rigtige lamper til at komplementere enhver aktivitet, du og din familie laver i rummet. Husk også, at lamper skal komplementere indretningen og møblerne i dit værelse.
Stemningsbelysning i stuen
Stemningsbelysning oplyser hele rummet på en ensartet måde. Hvis du leder efter ideer til loftsbelysning i stuen, er nøglen at kombinere to forskellige slags loftsbelysning for at opnå den rette balance mellem lys og samtidig tilføre visuel interesse og stemning.
Lamper til stemningsbelysning
Pendler, væglamper eller indbygningsspots kan alle kombineres for at tilføje dekorative detaljer. Loftspaneler er en anden mulighed. Og hvis du leder efter en loftslampe, der virkelig kan imponere, vil Datura loftspanelet ikke skuffe! Datura har to dæmpbare lyskilder, der kan indstilles til enhver farvekombination, du vælger! Lampens store primære lyskilde spreder et jævnt lys nedad, mens baggrundslyset kaster et skær af diffust lys op i loftet. Datura loftspanelet med to lyskilder i én skaber et dekorativt midtpunkt og kan fås i to slanke, rammeløse former:
Elegante stuelamper
Brug bord- og gulvlamper på en enkel og fleksibel måde for at tilføje lys rundt omkring i stuen. Når du anvender farvekompatible intelligente pærer i dine eksisterende lamper i stuen, kan du dæmpe lyset og indstille dem til en farve, du synes om. Hvis du leder efter en elegant lampe, så gå efter en Flourish eller Iris bordlampe. Vil du oplyse et dunkelt hjørne? En Signe gradient gulvlampe, kan med sin slanke profil passe ind i selv de mindste områder. Når du har fået dine stuelamper placeret, kan du sætte en lysscene på tværs af dem alle, så de passer til enhver stemning - fest, filmaften eller afslapning på sofaen!
Lamper til arbejdsbelysning
Arbejdslys i stuen i form af lavthængende pendler, loftslamper eller gulv- og bordlamper giver mulighed for hyggestunder med læsning og familiespil. Og det bedste ved pendler er, at de ikke er i vejen for nogen former for bevægelse i rummet – da der ingen strømledninger er, som man kan snuble over!
Lamper til effektbelysning
Når det kommer til stuebelysningsideer, skal du være kreativ med accentbelysning! Effektbelysning er designet til at fremhæve særlige faciliteter og individuelle genstande, f.eks. en pejs eller et billede. Accentlys kan endda være et iøjnefaldende statement i sig selv.
Philips Hue Lightguide-pærer er et perfekt eksempel! Lightguide-pærer er håndblæste og fremstillet af krystalklart glas – et ægte statement. Refleksionerne fra inderrøret og belægningen skaber en unik lyseffekt, der komplementerer pærens unikke form. Vælg mellem lille globepære, stor globepære, ellipse, trekantet og Edison. Brug dem i dine eksisterende bordlamper (ingen skærm kræves!), så de passer perfekt til din indretning. Eller hvorfor ikke hænge dem over dit sofabord eller et læsehjørne ved hjælp af den matchende stofledning og den elegant formede afskærmning.
Ideer til LED-lysbånd til stuen
Uanset hvilken aktivitet du laver i stuen, har du brug for den rette stemning. Og en smart måde at fremkalde den rette stemning hver gang er at bruge indendørs LED-lysbånd. De giver dig fleksibiliteten til at tilpasse din stue til ethvert humør og enhver aktivitet - fra en romantisk aften til en komplet spilsession.
Da der er forskellige belysningsområder i din stue, er det vigtigt at overveje de forskellige muligheder. Philips Hue Lightstrip-kollektionen omfatter en række smarte LED-lysbånd, der kan bruges til lange overflader, f.eks. lysrendebelysning i lofter eller til mindre rum som f.eks. bogreoler.
Udforsk vores LED-lydbånd, og find de lightstrips, der passer bedst til din stue.
Lightstrips er også en utrolig alsidig måde til at fremhæve dine møbler med en smart belysning. Bøj og form dem for at få lys og farve lige hvor du har brug for det.
Andre belysningsmuligheder i stuen
Hvis din stue er stor eller mangler naturligt dagslys, bør du overveje alle de lyskilder, du skal bruge for at lyse dit værelse jævnt op. Indbygningsspots med vægbelysning er en fantastisk kombination til at oplyse et stort rum. Til mørke hjørner eller læsekroge skal du vælge høje justerbare gulvlamper eller pendellamper, der giver lys fra oven. LED-lysstrimler er perfekte til at skabe en blød, men ensartet lyseffekt i mørke eller skyggefulde rum som bag tv'et, montrer eller indendørs planter.
Tip: Brug en lysscene i Hue-appen til at matche den stemning, du forsøger at skabe. Du kan gemme dine favoritter, så du nemt kan vælge dem, når du vil!