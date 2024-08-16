Tænk på lys, der oplyser væggene, som at male med lys - en nem måde at give dit hjem en makeover uden at skulle male væggene eller købe nye møbler.

Lys, der oplyser væggene, handler simpelthen bare om at få lys direkte på væggene i stedet for ind mod midten af et rum. Når du dækker dine vægge med lys, skaber du bløde områder med ensartet, spredt farve og undgår skarpt genskin. Så uanset hvilken stemning du leder efter, kan du se, hvordan lys, der oplyser væggene, kan skabe den helt rette stemning i ethvert rum!