31. marts 2023
Tænk på lys, der oplyser væggene, som at male med lys - en nem måde at give dit hjem en makeover uden at skulle male væggene eller købe nye møbler.
Lys, der oplyser væggene, handler simpelthen bare om at få lys direkte på væggene i stedet for ind mod midten af et rum. Når du dækker dine vægge med lys, skaber du bløde områder med ensartet, spredt farve og undgår skarpt genskin. Så uanset hvilken stemning du leder efter, kan du se, hvordan lys, der oplyser væggene, kan skabe den helt rette stemning i ethvert rum!
Lys, der oplyser væggene, i dit hjem
Ingen billeder på din væg? Intet problem! Hver væg bliver et tomt lærred, der bare venter på at blive fyldt med intelligent belysning - og du har 16 millioner farver i din palet at lege med.
Signe gulvlamper er en fantastisk mulighed for at forvandle tomme vægge og ubemærkede hjørner til fantastiske fokuspunkter. Sæt dem sammen med Signe bordlamper for at få den helt rigtige lysmængde og den optimale blanding af farve, præcis hvor du har brug for det.
Og mens oplyste vægge kan forvise skygger og forskønne rummet, kan det også fungere som diskret arbejdslys. Placer en Bloom bordlampe eller et par Play light bars på din skænk. Ret dem i en vinkel for at få lyset til at ramme væggen og fylde den side, du læser, med en afslappende glød. Oplyste vægge er en fryd for øjnene!
Udendørslys, der oplyser væggene
I regn eller sol vil du kunne transportere dig selv til enhver årstid (og destination!) uanset årstiden, når du giver dine udendørs vægge og hegn masser af farverig intelligent belysning.
Giv din havevæg en Miami Beach-makeover. Placer et par Amarant projektør langs din havesti, og peg dem mod væggen. Indstil dem til pastelrosa og neongul, og gå fra havestien til Ocean Drive!
Amarant projektørens aflange design er lavet til at kaste lys over store, flade områder. Den vægoplysende effekt kan også skabe en levende kulisse til middagen på terrassen, hvor den fremhæver teksturer i murværk, mens den spreder diffust lys på dit bord.
Hvis du vil være ekstra kreativ, kan du placere spots foran din baghaves fremtrædende elementer. Flotte planter og træer eller endda havenisser! — fremhæv dem med lys, og lad dem kaste atmosfæriske skygger på dine vægge og hegn.
Lily udendørsspot er en nem måde at opnå denne effekt på. Lily spots er nemme at sætte i jorden, kan gemmes i enhver krog og kan pege i stort set alle retninger. De er gode til at tilføje et kraftfuldt lys, der vil føje dybde til dit udendørsområde.