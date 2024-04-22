Giv dit udendørsområde en forvandling med LavVolt-lamper

31. marts 2024

En af fordelene ved intelligent belysning er, hvor nemt det er at bruge - uanset om du styrer dine lamper ved hjælp af Hue appen, din stemme, sensorer eller intelligente kontakter. Men det er også utrolig nemt at sætte op (ja, selv udendørslamperne!) takket være LavVolt serien af intelligente udendørslamper. Disse produkter giver dig en lang række muligheder, uanset om du ønsker udendørslamper langs havestien til at hjælpe dig rundt i din have eller spotlamper i bede, der skaber den helt rigtige atmosfære til enhver lejlighed. 

Hvad er udendørsbelysning med lav spænding?

Vores LavVolt-produkter er en serie af Philips Hue lamper med lav volt og er specielt designet til dine udendørsområder. I stedet for at tilslutte lamperne direkte til dit hjems elektricitet (også kendt som lampeudtag), sættes lamper med lav volt blot i et standard vægkontakt. I Danmark er standarden 230V til både indendørs- og udendørslamper. LavVolt-lamper bruger en transformer til at reducere denne spænding.

Transformeren i Philips Hue LavVolt-produkterne er i Philips Hue strømforsyningen, som kommer i to varianter: 100 W og 40 W. 

Udendørsområde oplyst med udendørslys med lav volt

Hvordan installeres udendørsprodukter med lav spænding?

Når du installerer udendørs belysning med lav spænding, skal du kun bruge tre ting for at komme i gang:

  • En strømforsyning
  • LavVolt-lamper
  • Kabler

Bemærk: Alle lamper med lav spænding leveres med de nødvendige kabler. Lily base kit og Outdoor lightstrips kommer med både en strømforsyning og de nødvendige kabler. Til alle andre LavVolt-produkter medfølger en strømforsyning ikke. Tjek emballagen for at sikre dig, at du har alt, hvad du behøver for at komme i gang.

  1. Placer lampen, hvor du vil, og sørg for, at den er inden for 15 meter fra den nærmeste Philips Hue lampe i dit hus eller Hue Bridge.
    (Hvorfor? Spørger du måske. Philips Hue intelligent belysning danner et mesh-netværk, hvor hver lyskilde udvider Zigbee-signalet. Hvis din udendørslampe er for langt fra det nærmeste lyskilde eller din Hue Bridge, vil du ikke være i stand til at kommunikere med dit system).
  2. Tilslut forlængerledningen mellem lamperne og strømforsyningerne. Hvis din lampe er placeret tæt nok på strømforsyningen, er dette muligvis ikke nødvendigt.
  3. Sæt strømforsyningen i en udendørs stikkontakt.
  4. Tilføj lamperne til dit system i Hue appen.
Dette er en meget enkel opsætning, når du vil i gang med at bruge intelligent udendørsbelysning - men med LavVolt-systemet er det lige så nemt at udvide og forlænge som det er at sætte det i stikkontakten.
Hænder, der slutter Philips Hue udendørs belysning med lav spænding til et T-stykke for at udvide en belysningsopsætning.

Vælg den rigtige strømforsyning til din opsætning

Når du tilføjer nye LavVolt-produkter til din eksisterende opsætning, skal du huske på, at én strømforsyning kun kan forsyne strøm til et hvis antal lamper. For at finde ud af hvor mange lamper, du kan forbinde til én enkelt strømforsyning, skal du blot lægge wattforbruget sammen på lamperne:

LavVolt-opsætning med en 40 W strømforsyning

Her er et eksempel på en opsætning af LavVolt-produkter, der bruger en 40 W strømforsyning og to forskellige typer lamper: Lily spot og Calla piedestal. Både Lily spots og Calla piedestaler er 8 W hver, hvilket resulterer i denne opsætning:

Lily (8 W x 3) + Calla (8 W x 2) = 40 W

Diagram over en udendørs Philips Hue belysningsopsætning, der er forbundet til en 40 watts strømforsyning.

LavVolt-opsætning med en 100 W strømforsyning

Her er et eksempel på en opsætning af LavVolt-produkter, der bruger en 100 W strømforsyning og tre forskellige typer lamper: Lily spot, Calla piedestal og en Outdoor lightstrip på 2 m. Både Lily spots og Calla piedestaler er på 8 W hver, mens en Outdoor lightstrip på 2 m er på 19 W. 

Calla piedestaler (8 W x 6) + Outdoor lightstrip 2 m (19 W x 1) + Lily spots (8 W x 3) = 91 W

Diagram over en Philips Hue udendørs belysningsopsætning forbundet til en 100-watt strømforsyning.
