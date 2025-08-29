Med Hue Secure kan du få ro i sindet med følelsen af, at der altid er nogen hjemme – og med Secure abonnementerne kan du vælge præcis, hvordan du vil overvåge dit hjem i realtid. Vælg den bedste plan til din opsætning for at få mest muligt ud af bright home security med Philips Hue.
Planer til sikkerhed i hjemmet
Gratis
Philips Hue Secure kameraer omfatter øjeblikkelig, gratis adgang til standardfunktioner, herunder livestreaming, lys- og lydalarmer, øjeblikkelige notifikationer og meget mere.
Basic plan
Få 30 dages videohistorik samt avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og endnu smartere advarsler. Få denne plan på op til to kameraer, og betal pr. kamera.
Plus plan
Få 60 dages videohistorik samt avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og endnu smartere advarsler. Få denne plan på op til 10 kameraer, og betal en fast pris for dem alle.
Sammenlign planer til sikkerhed i hjemmet
Livestreaming via app eller visning via stemmepartner
Lys- og lydalarmer¹ ²
Øjeblikkelige bevægelses-notifikationer¹
End-to-end-kryptering
Mørklægningszoner
Videobilleder
Automatisk til-/frakobling, når du er hjemme eller ude
MotionAware: Brug lys som sensorer² ⁴
Registrerer røgalarmer, aktiverer lys for at advare dig
Fortløbende videooptagelser
Aktivitetszoner
AI-drevet person-, dyr-, køretøjs- og pakke registrering
AI-drevne intelligente alarmer
Videohistorik
Kameraer
Få adgang til avancerede funktioner med en plan
Videooptagelse
Med en plan begynder kameraet at optage, så snart der registreres bevægelse, og videoen krypteres derefter og gemmes i clouden, så du kan eksportere den til din mobilenhed.
Aktivitets- og pakkezoner
Opret en zone for at få mere detaljerede advarsler, der fortæller dig, om en person, en pakke eller et køretøj har udløst dit kamera. Du kan endda udelukke områder, f.eks. fortovet, for at undgå unødvendige advarsler.
Videohistorik
Vælg mellem 30 eller 60 dages videohistorik, og se derefter de optagelser, som dit kamera har foretaget i forbindelse med bevægelseshændelser, der er registreret i det pågældende tidsrum.
Opgrader til Hue Bridge Pro — gør dine lamper til sensorer
Gør din belysning mere intelligent med en Hue Bridge Pro. Gør lyset til bevægelsesfølsomme sensorer, der reagerer på bevægelse, sender notifikationer og lyser op i øjeblikket. Derudover kan du låse op for lysalarmer, efterligning af tilstedeværelse og andre lysfunktioner - alt sammen fra det system, du allerede stoler på.
Spørgsmål og svar
Har Secure planer en begrænsning for antallet af kameraer, jeg kan tilføje?
Hvordan kan jeg se, hvor mange dage der er tilbage af min 30-dages gratis prøveperiode på en Secure plan?
Kræver de avancerede funktioner, jeg får med en Secure plan, en Philips Hue Bridge?
Hvad er refusionspolitikken for Secure planer?
Kan du ikke finde svar?
¹Hue Bridge påkrævet.
²Philips Hue pærer eller lamper kræves.
³Maksimalt 10 kameraer.
⁴Hue Bridge Pro påkrævet.
