Planer til sikkerhed i hjemmet

Med Hue Secure kan du få ro i sindet med følelsen af, at der altid er nogen hjemme – og med Secure abonnementerne kan du vælge præcis, hvordan du vil overvåge dit hjem i realtid. Vælg den bedste plan til din opsætning for at få mest muligt ud af bright home security med Philips Hue.

Gratis

Philips Hue Secure kameraer omfatter øjeblikkelig, gratis adgang til standardfunktioner, herunder livestreaming, lys- og lydalarmer, øjeblikkelige notifikationer og meget mere.
Basic plan

Få 30 dages videohistorik samt avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og endnu smartere advarsler. Få denne plan på op til to kameraer, og betal pr. kamera.
Plus plan

Få 60 dages videohistorik samt avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og endnu smartere advarsler. Få denne plan på op til 10 kameraer, og betal en fast pris for dem alle.

Sammenlign planer til sikkerhed i hjemmet

Gratis

$0/Year

Basic plan

$39,99 per camera /year

Plus plan

$99,99/Year

Livestreaming via app eller visning via stemmepartner

Lys- og lydalarmer¹ ²

Øjeblikkelige bevægelses-notifikationer¹

End-to-end-kryptering

Mørklægningszoner

Videobilleder

Automatisk til-/frakobling, når du er hjemme eller ude

MotionAware: Brug lys som sensorer² ⁴

Registrerer røgalarmer, aktiverer lys for at advare dig

Fortløbende videooptagelser

Aktivitetszoner

AI-drevet person-, dyr-, køretøjs- og pakke registrering

AI-drevne intelligente alarmer

Videohistorik

30 dage
60 dage

Kameraer

Alle kameraer
Betal pr. kamera
Alle kameraer³

Få adgang til avancerede funktioner med en plan

En videooptagelse fra et 2K Hue Secure kamera, der viser en kvinde, der går hen over en terrasse.

Videooptagelse

Med en plan begynder kameraet at optage, så snart der registreres bevægelse, og videoen krypteres derefter og gemmes i clouden, så du kan eksportere den til din mobilenhed.
Aktivitets- og pakkezoner

Opret en zone for at få mere detaljerede advarsler, der fortæller dig, om en person, en pakke eller et køretøj har udløst dit kamera. Du kan endda udelukke områder, f.eks. fortovet, for at undgå unødvendige advarsler.
Videohistorik

Vælg mellem 30 eller 60 dages videohistorik, og se derefter de optagelser, som dit kamera har foretaget i forbindelse med bevægelseshændelser, der er registreret i det pågældende tidsrum.
En sort Hue Bridge Pro intelligent hub til hjemmet

Opgrader til Hue Bridge Pro — gør dine lamper til sensorer

Gør din belysning mere intelligent med en Hue Bridge Pro. Gør lyset til bevægelsesfølsomme sensorer, der reagerer på bevægelse, sender notifikationer og lyser op i øjeblikket. Derudover kan du låse op for lysalarmer, efterligning af tilstedeværelse og andre lysfunktioner - alt sammen fra det system, du allerede stoler på.

Køb Hue Bridge Pro

Udforsk planer i Philips Hue appen

Er du klar til at få mest muligt ud af dit Secure kamera? Abonnementer er tilgængelige i App Store eller Play Store via Hue appen. For at abonnere på en plan skal du åbne Hue appen og gå til Indstillinger > Sikkerhed > Planer.

Download i App Store Hent det på Google Play

Spørgsmål og svar

Har Secure planer en begrænsning for antallet af kameraer, jeg kan tilføje?

Hvordan kan jeg se, hvor mange dage der er tilbage af min 30-dages gratis prøveperiode på en Secure plan?

Kræver de avancerede funktioner, jeg får med en Secure plan, en Philips Hue Bridge?

Hvad er refusionspolitikken for Secure planer?

Kan du ikke finde svar?

¹Hue Bridge påkrævet.

²Philips Hue pærer eller lamper kræves.

³Maksimalt 10 kameraer.

⁴Hue Bridge Pro påkrævet.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

