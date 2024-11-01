Brug Alexa til at styre dit lys med din stemme og skabe brugerdefinerede automatiseringer med alle smartenheder i dit hjem.
Hvad du skal bruge
Lad os først sikre os, at du har alt, hvad du behøver for at forbinde Philips Hue til Alexa.
Philips Hue lyskilder
Alle Philips Hue lyskilder kan tilsluttes og styres via Amazon Alexa.
Enhed kompatibel med Alexa
Uanset om du vælger en skærm eller en højttaler, har du brug for en smartenhed, der fungerer med Alexa.
Alexa app
Sørg for, at du har Alexa appen downloadet på din mobil.
Hue Bridge (for fuld funktionalitet)
Det er muligt at forbinde Philips Hue til Alexa ved hjælp af Bluetooth, men Hue Bridge åbner op for endnu flere funktioner.
Hvad du skal gøre
Der findes to måder at forbinde Hue lyskilder til Alexa, afhængigt af om du vil oprette forbindelse med en Hue Bridge eller Bluetooth. Hvis du forbinder med en Hue Bridge, vil du automatisk oprette forbindelse gennem Matter.
Konfigurer med Hue Bridge
- Åben Amazon Alexa appen.
- Under fanen Mere skal du trykke på Færdigheder og Spil.
- Tryk på søgeikonet i øverste højre hjørne.
- Skriv "Philips Hue" i søgefeltet. Tryk på Hue færdigheden.
- Tryk på Aktiver for at bruge.
- Du bliver videresendt til din Philips Hue konto. Log på din konto.
- Vælg den Hue Bridge, du vil forbinde, og tryk på Næste.
- Tryk på Accepter og fortsæt.
- Tryk på Luk.
Konfigurer Philips Hue med Bluetooth
- Tænd dine Philips Hue intelligente lyskilder. Hvis Alexa eller din Alexa app siger "Nye lys fundet", er din enhed klar til brug.
- Hvis din Echo enhed ikke finder lyskilderne, skal du sige "Alexa, discover devices". Når dine lyskilder er fundet, skal du blot sige "Alexa, turn on first light".
Bare sig "Alexa..."
Når du har tilsluttet Philips Hue til Alexa, kan du afprøve disse populære stemmekommandoer!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Spørgsmål og svar
Er Philips Hue kompatibel med Amazon Alexa?
Er Philips Hue kompatibel med Amazon Alexa?
Hvilke Amazon Alexa enheder kan jeg bruge til at styre mine Philips Hue lyskilder?
Hvilke Amazon Alexa enheder kan jeg bruge til at styre mine Philips Hue lyskilder?
Hvorfor vises mine Philips Hue lyskilder ikke i Amazon Alexa appen?
Hvorfor vises mine Philips Hue lyskilder ikke i Amazon Alexa appen?
Få hjælp
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