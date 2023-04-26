Når du forbinder Philips Hue med Apple Home, kan du bruge Siri til at styre lyset med din stemme.
Hvilke Siri stemmekommandoer har du brug for?
De 10 vigtigste Siri kommandoer til Philips Hue
- Tænd lyset.
- Sluk lyset.
- Sluk lyset nedenunder.
- Skru helt op for lyset i stuen.
- Juster lysstyrken nedenunder til 50 %.
- Hvilke lys er tændt i stuen?
- Gør lyset blåt i soveværelset.
- Godmorgen.
- Godnat.
- Tænd for Læs i stuen.
Grundlæggende Siri kommandoer
- Find alle mine Hue lyskilder.
- Tænd min skrivebordslampe.
- Er lyset tændt nedenunder?
- Gør stuen lysere.
Siri farvekommandoer
- Gør lyset i stuen lyseblå.
- Sæt lyset i gangen til guld.
- Gør lyset limegrønt.
- Gør lyset i dagligstuen lilla.
- Gør min natbordslampe pink.
- Sæt lyset i køkkenet til orange.
Philips Hue intelligent belysning tilbyder 16 millioner farver, så du har alle mulighed for at være kreativ med de farver, du beder Siri om at indstille. Vælg mindre kendte farver som højrød, laksefarvet, turkisblå, cyan, himmelblå, magenta, chartreuse eller lavendel for virkelig at personliggøre dit hjem.
Belysningsløsninger og scenekommandoer
- Sæt lyset i køkkenet til Få ny energi.
- Tænd for Daggry på havet i stuen.
- Sæt lyset til Solnedgang på savannen på kontoret.
- Tænd Gyldent efterår i hulen.
- Indstil soveværelset til Blå lagune.
Ud over én farve kan du bruge stemmekommandoer til at indstille belysningsløsninger, som er farvekombinationer, der er udformet af belysningsdesignere for at give den optimale belysning til dine daglige aktiviteter, eller scener. Inden du kan bruge disse kommandoer, skal du gemme de scener, du vil bruge i HomeKit.
Hue sync box kommandoer
- Tænd for sync box.
- Sluk for sync box.
- Sæt sync box til at starte.
- Sær sync box til at stoppe.
- Sæt sync box til PlayStation 4.
- Indstil Hue sync box intensitet til diskret.
- Indstil Hue sync box intensitet til moderat.
- Indstil Hue sync box intensitet til høj.
- Indstil Hue sync box intensitet til intens.
- Sæt sync box til spil/film/musik.