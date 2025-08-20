Matter er baseret på principperne om enkelhed, pålidelighed, interoperabilitet og sikkerhed. Det er et kvalitetsstempel for, at enheder vil fungere problemfrit sammen både i dag og i fremtiden.
Philips Hue og Matter
Forbind Hue med andre Smart home produkter og økosystemer ved hjælp af Matter
Matter skaber en forenklet forbundet oplevelse mellem Philips Hue og andre Smart home produkter. Det giver lettere interoperabilitet mellem understøttede Smart home enheder på en pålidelig og sikker måde.
Har du en Hue Bridge eller Bridge Pro? De understøtter allerede Matter
Hue Bridge og Bridge Pro låser op for alle funktioner – inklusive Matter. Bridgen er blevet opdateret til at understøtte Matter, hvilket betyder, at dine Hue lyskilder og tilbehør også automatisk understøtter Matter.¹
Hue pærer, der understøtter Matter
Du kan nu forbinde Matter kompatible pærer direkte til økosystemet i dit intelligente hjem. Få en forenklet, forbundet oplevelse mellem Philips Hue og andre intelligente produkter med Matter.
Matter er en ny standard for forbundne ting, der tilbyder pålidelig og sikker interoperabilitet mellem understøttede intelligente enheder i hjemmet. For at kunne benytte denne integration skal du have Matter kompatible Hue pærer (se efter Matter logoet på pærerne) og en Thread border-router, f.eks. Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4. generation), Nanoleaf eller Google Nest Hub.
Forbindes nemt til andre Smart home enheder
Du kan oprette forbindelse til alle dine favoritter – Amazon Alexa, Apple Home og Google Assistant – og andre intelligente enheder og apps til hjemmet, der understøtter Matter. For at kunne benytte denne integration skal du have Matter kompatible Hue pærer (se efter Matter logoet på pærerne) og en Thread border-router, f.eks. Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4. generation), Nanoleaf eller Google Nest Hub.
Førende inden for intelligent belysning
Philips Hue og vores moderselskab, Signify, er medlemmer i bestyrelsen for Connectivity Standard Alliance (tidligere kendt som Zigbee Alliance). Som aktivt medlem af Matter-styringsudvalget har vi bidraget til udvikling, test og standardisering af denne nye standard.
Hvad du har brug for
Har du allerede en Bridge eller Bridge Pro? Så er du klar! Du modtager softwareopdateringen, der aktiverer Matter automatisk, og du skal ikke bruge noget yderligere.
Alle Philips Hue produkter – både nye og eksisterende – fungerer med Matter, hvis de er tilsluttet via en Hue Bridge.²
Spørgsmål og svar
Hvad er fordelene ved Matter?
Hvilke Hue produkter fungerer med Matter?
Skal jeg bruge en Hue Bridge for at forbinde mine enheder via Matter?
Hvordan opretter jeg forbindelse til Matter?
Er der nogen hardwarekrav for at bruge Matter med Philips Hue?
Fungerer mine intelligente enheder i hjemmet hurtigere med Matter?
- Philips Hue Play HDMI Sync box og drejeknappen på Hue Tap dial switch understøtter ikke Matter.
- Fordi Matter understøttes af Philips Hue Bridge, kan produkter forbundet via Bluetooth ikke anvendes med Matter.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.