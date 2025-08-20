Philips Hue og Matter

Hue pærer, der understøtter Matter

Du kan nu forbinde Matter kompatible pærer direkte til økosystemet i dit intelligente hjem. Få en forenklet, forbundet oplevelse mellem Philips Hue og andre intelligente produkter med Matter.

Matter er en ny standard for forbundne ting, der tilbyder pålidelig og sikker interoperabilitet mellem understøttede intelligente enheder i hjemmet. For at kunne benytte denne integration skal du have Matter kompatible Hue pærer (se efter Matter logoet på pærerne) og en Thread border-router, f.eks. Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4. generation), Nanoleaf eller Google Nest Hub.