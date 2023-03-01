Styr dit Philips Hue lys med Google Assistant ved hjælp af en lang række stemmekommandoer.
Hvilke Google Home stemmekommandoer har du brug for?
- Tænd alt lys.
- Sluk alt lys.
- Hvilke lamper er tændt i stuen?
- Hvilke lamper er tændt i køkkenet?
- Dæmp lyset i gangen.
- Sluk mine lamper.
- Væk mine lamper.
- Tænd for Slap af i dagligstuen.
- Tænd for Læs på kontoret.
Philips Hue fungerer med OK Google til stemmestyring af dine lyskilder. Bare sig "OK Google", og erstat disse eksempler med dine egne personlige lys- og rumindstillinger.
Google Home farvekommandoer
- Gør lyset i stuen lyseblåt.
- Sæt lyset i gangen til guld.
- Gør lyset limegrønt.
- Gør lyset i dagligstuen lilla.
- Gør min natbordslampe pink.
- Gør lyset i køkkenet orange.
Der findes mange andre farver, som du kan bruge, herunder højrød, laksefarvet, orange, gul, grøn, turkisblå, cyan, himmelblå, blå, lilla, lyserød og lavendel.
Blid søvn- og vågnekommandoer
- Tænd langsomt for Vågn op.
- Væk mig klokken 7. Denne kommando indstiller en morgenalarm, der sætter lyset til gradvist at begynde at lyse 30 minutter før.
- Væk mig på hverdage klokken 7.
- Sluk langsomt for Vågn op.
- Sluk mine lamper.
- Tænd min lamper.
- Tænd lyset i Brians værelse.
- Sluk lyset i Cindys værelse.
Funktionen til at falde i søvn og vågne op på en blid måde er inspireret af lysets virkning på din søvncyklus. Du kan indstille din personlige solopgang eller solnedgang blot ved at spørge Google. Blid opvågning med alarmsynkronisering understøttes i øjeblikket ikke på mobile enheder.