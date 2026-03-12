Bundle: 2 x Secure kablet kameraer

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Om Bundle: 2 x Secure kablet kameraer

Hold øje med dit hjem, fra hvor som helst, med to Secure kablede kameraer, som kan bruges både indendørs og udendørs. Få en 1080p HD-livevisning, tænd lyset eller modtag en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse, eller udløs en lydalarm med et tryk i Hue appen.

  • Kryptering fra start til slut
  • 1080P HD-video
  • Kan sættes i stikkontakten
  • Vægbeslag medfølger
  • Paypal
  • Betal med Klarna
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