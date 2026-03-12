Bundle: 3 Lily spot + Outdoor sensor

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Om Bundle: 3 Lily spot + Outdoor sensor

Oplys dine udendørsområder med farver ved hjælp af Lily spots. Med den medfølgende Outdoor sensor kan du tænde lyset automatisk - og byde dig og dine gæster velkommen med lys.

  • Hvidt og farvet lys
  • Bevægelige spots
  • Tænd lyset med bevægelse
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