Bundle: 3 Lily spot + Outdoor sensor
Pakkeprisen er 2.833,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.148,00 kr.
Pakkeprisen er 2.833,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.148,00 kr.
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På lager
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Om Bundle: 3 Lily spot + Outdoor sensor
Oplys dine udendørsområder med farver ved hjælp af Lily spots. Med den medfølgende Outdoor sensor kan du tænde lyset automatisk - og byde dig og dine gæster velkommen med lys.
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- Hvidt og farvet lys
- Bevægelige spots
- Tænd lyset med bevægelse
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871267
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Lily udendørs spot
- 1
- Hue Outdoor sensor
- 1