Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset, eller få sendt en advarsel til din mobilenhed, når der registreres bevægelse eller lyd, og meget mere. Dette trådløse sikkerhedskamera til hjemmebrug er nemt at montere og installere i ethvert hjem.