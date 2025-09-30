Support
  • 2K-video og tovejslyd
  • Fungerer sammen med Philips Hue pærer
  • Dag- og nattesyn
Nærbillede af forsiden af Hue Kablet videodørklokke

Nyhed

Kablet videodørklokke

Gå ikke glip af en besøgende eller en pakke med Hue videodørklokken. Få øjeblikkelige advarsler, når nogen er ved døren eller går forbi. Se alt klart, dag og nat, med skarp 2K-video og Starlight-teknologi. Interager med hvem som helst, hvor som helst, via tovejskommunikation, og gør det lige ved din dør. Aktivér dine Philips Hue pærer med bevægelsesdetektion, og få bedre visuel sikkerhed. Kræver 12-24 V AC – min. 10 V A transformer (medfølger ikke).

Midlertidigt udsolgt

Vil du gerne vide, hvornår produktet er på lager igen?

Tilmeld dig for at modtage en e-mail, når dette produkt er på lager igen. Vi sender kun denne e-mail én gang. Læs vores Privatlivspolitik for at få flere oplysninger.

  • Køb nu, betal senere med Klarna
  • Fri fragt over 500 kr.
  • 30 dages gratis retur
  • 2-3 dages levering
  • Sikker checkout

Produkt højdepunkter

  • 2K videoopløsning med vidvinkelvisning
  • Bevægelsesregistrering udløser notifikationer og aktiverer Philips Hue lys
  • Tovejslyd, der sikrer nem kommunikation
  • Ægte farvegengivelse både dag og nat
  • Infrarødt night vision
Se alle produktspecifikationer
Find din produktmanual

Købes ofte sammen med

Nyhed
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center

679,00 kr.

Smart plug

Hue

Smart plug

Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

749,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Wall switch module 2-pak

Hue

Wall switch module 2-pak

Monteres bag din eksisterende vægkontakt
Tilpasset valg af scene
Styr din Hue belysning med din eksisterende vægkontakt
Kræver en Hue Bridge

599,00 kr.

Nyhed
Devote Hue slim loftslampe M

Loftslamper

Devote Hue slim loftslampe M

Jævn lysfordeling
⌀ 42,1 cm
Op til 2900 lumen
Mat hvid syntetisk

899,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

379,00 kr.

Nyhed
A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Hue White and color ambiance

A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Op til 1600 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve

599,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Kerte - E14 pærer - 2-pak

Hue White and color ambiance

Kerte - E14 pærer - 2-pak

Hvidt og farvet lys
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

829,00 kr.

20% rabat med Bridge!
GU10 - spots - 2-pak

Hue White ambiance

GU10 - spots - 2-pak

Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

379,00 kr.

-10%
Multipack: GU10 - spots - 6-pak

Multipack: GU10 - spots - 6-pak

Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.058,00 kr.

952,20 kr.

20% rabat med Bridge!
Smart plug

Hue

Smart plug

Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

269,00 kr.

Nyhed
Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

Hue White and color ambiance

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

14 m lyskæde
20 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen

1.649,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Krone - E14 pære - 1-pak

Hue White

Krone - E14 pære - 1-pak

Blødt, hvidt lys
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

169,00 kr.

20% rabat med Bridge!
GU10 - spots - 3-pak

Hue White ambiance

GU10 - spots - 3-pak

Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

529,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor

Trådløs installation
Batteridrevet
Tåler udendørs brug
Automatiserer dit lys

449,00 kr.

Nyhed
Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 2-pak

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 2-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

299,00 kr.

Se alle produkter
En person nærmer sig hoveddøren til et hus og aktiverer Philips Hue pærer via en videodørklokke.

Sikkerhed, der fungerer med din Philips Hue belysning

Når videodørklokken registrerer bevægelse, tænder dit Philips Hue lys automatisk. Når nogen ringer på dørklokken, blinker dine lys blidt - så du ved, at der er nogen ved din dør.

En person overvåger sin hoveddør med en Hue Secure videodørklokke via Hue appen, mens de ikke er hjemme.

Find ud af, hvem det er, uanset hvor du befinder dig

Få øjeblikkelige advarsler, når der registreres bevægelse. Tjek livevideoen, og tal med besøgende ved hjælp af den indbyggede mikrofon – for at få ro i sindet, selv når du er væk.

En mand styrer sin dørklokke, sin Chime og sine Philips Hue lamper i Hue appen på sin smartphone.

Ultimativ kontrol i én app

Administrer din dørklokke, Chime og Philips Hue lyskilder fra Hue appen – du behøver ikke at bruge flere apps. Få øjeblikkelige advarsler, tilpas indstillinger, og hold dig forbundet, uanset hvor du er, direkte fra din smartphone eller tablet.

En hoveddør med en levering af kasser og et indsat billede, der viser leveringspersonen via en Hue Secure videodørklokke.

Se alt i skarpe detaljer

Få 2K-opløsning og en 180° visning fra top-til-tå – perfekt til at se besøgende og pakker ved din hoveddør.

En pige set gennem et kamera ved hoveddøren, mens hun leverer pakker.

Krystalklar og fuld farvevisning - selv i mørke

Oplev skarpe, naturtro videoer når som helst på døgnet. Starlight-teknologi forbedrer ydeevnen i svagt lys og giver dig et klart farvebillede af dit dørtrin – selv i næsten mørke.

En person installerer en kablet dørklokke ved hjælp af en boremaskine.

Gratis 24-timers videohistorik

Få adgang til de seneste 24 timers videooptagelser gratis fra dine Hue Secure kameraer og videodørklokke, så du nemt kan se enhver begivenhed uden abonnement.

En trådløs Smart Chime i hvid.

Intelligente lydalarmer, hvor som helst i hjemmet

Tilføj en trådløs Smart Chime for at få lydnotifikationer overalt i dit hjem – så du altid ved, når nogen er ved døren.

Køb Chime

Find et abonnement

Nogle funktioner i Secure kameraet kræver et abonnement for at låse dem op. Få mere at vide om de forskellige abonnementer, find ud af, hvad der gør dem unikke, og find det, der passer bedst til dig.

Udforsk abonnementer

Spørgsmål og svar

Hvilke værktøjer skal jeg bruge for at installere Hue Secure videodørklokke?

Har Hue Secure videodørklokke et batteri (backup)?

Fungerer Hue Secure videodørklokke med min eksisterende dørklokke?

Kan jeg selv installere min Hue Secure videodørklokke, eller skal jeg bruge en elektriker?

Hvad er kameraets synsfelt?

Hvad er kameraets opløsning?

Kræver Hue Secure videodørklokke en Hue Bridge?

Er dørklokken vejrbestandig?

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Sort og hvid

  • Materiale

    Plastik

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Emballagemål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Kameraet

Hvad er understøttet

Andet

Support til Hue

Kan du ikke finde det svar, du ledte efter?

Husk at gennemse Support

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay