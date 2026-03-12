Bundle: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Pakkeprisen er 2.166,30 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 2.407,00 kr.
Pakkeprisen er 2.166,30 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 2.407,00 kr.
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På lager
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Om Bundle: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Lys dine vægge op i alle farver med tre Play light bars i hvid og en Bridge Pro. Perfekt til fordybende underholdning og farverigt lys på dine vægge.
- Hvidt og farvet lys
- Oplyser vægge
- 2000-6500 K
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875999
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak
- 1
- Hue White and color ambiance Play light bar extension
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1