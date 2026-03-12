Bundle: 3 x Play light bar + Bridge Pro

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Om Bundle: 3 x Play light bar + Bridge Pro

Lys dine vægge op i alle farver med tre Play light bars i hvid og en Bridge Pro. Perfekt til fordybende underholdning og farverigt lys på dine vægge.

  • Hvidt og farvet lys
  • Oplyser vægge
  • 2000-6500 K
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
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