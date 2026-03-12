Få justerbart varmt til køligt hvidt lys med fire White ambiance GU10-spots og en Hue Bridge Pro. Indstil den perfekte hvide tone i lyset, og styr det med Hue appen eller stemmen.

Varmt til koldt hvidt lys

400 lumen

Tilføj 150+ lamper og tilbehør

Styr med app, stemme eller tilbehør