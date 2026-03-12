Bundle: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Pakkeprisen er 1.280,95 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.507,00 kr.
Pakkeprisen er 1.280,95 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.507,00 kr.
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Om Bundle: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Få justerbart varmt til køligt hvidt lys med fire White ambiance GU10-spots og en Hue Bridge Pro. Indstil den perfekte hvide tone i lyset, og styr det med Hue appen eller stemmen.
- Varmt til koldt hvidt lys
- 400 lumen
- Tilføj 150+ lamper og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875876
Produktoplysninger
- Hue White ambiance GU10 - spots - 2-pak
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1
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