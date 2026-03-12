Bundle: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

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Om Bundle: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

Få justerbart varmt til køligt hvidt lys med fire White ambiance GU10-spots og en Hue Bridge Pro. Indstil den perfekte hvide tone i lyset, og styr det med Hue appen eller stemmen.

  • Varmt til koldt hvidt lys
  • 400 lumen
  • Tilføj 150+ lamper og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør

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