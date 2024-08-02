Tilbud
Bundle: Ambiance gradient lightstrip + forlænger + Bridge Pro
Forbedr dine rum med en Ambiance gradient lightstrip, en forlænger og en Bridge Pro. Få smukke blandinger af tilpassede farver, der giver liv til ethvert rum med intelligent styring via Hue appen.
Nuværende pris er 2.011,95 kr., oprindelig pris er 2.367,00 kr.
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- Fleksibel LED-strip, der kan forlænges
- Nem at installere selv
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Op til 1800 lumen
I denne pakke
1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 m
Med gradient teknologi blander denne lightstrip forskellige farver af lys sammen på én gang. Den kan bøjes og forlænges op til 10 meter, så du kan tilføje en strålende blanding af farver til ethvert rum.Ambiance gradient lightstrip 2 m
1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip forlænger 1 m
Forlæng din Ambiance gradient lightstrip med denne forlænger på 1 meter for at dække et større område med blandet farverigt lys. Kan kun bruges til en Ambiance gradient lightstrip.Ambiance gradient lightstrip forlænger 1 m
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
Specifikationer
Bundles, du måske vil synes om
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
2.479,00 kr.
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 m
1.199,00 kr.
Hue
Motion sensor
339,00 kr.
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
1.649,00 kr.
Hue
Dimmer switch
169,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 3-pak
529,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 2-pak
379,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 2-pak
829,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 3-pak
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pak
1.049,00 kr.