Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sort)
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
Nuværende pris er 1.238,00 kr.
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På lager
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Om Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sort)
Den store Lightguide Globe pære og lampefoden i et tekstureret, blankt design i sort er et perfekt match. Pæren er i mundblæst glas og lampen er 3D-printet af biocirkulære materialer, og tilsammen forener de moderne og traditionelt håndværk i et tidløst design.
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- Indeholder: Lightguide pære
- Indeholder: 3D-printet lampefod
- Perfekt match
- pasform mellem pære og lampe
- Lavet af genbrugsmaterialer
- Mat finish
- glansfuld sort
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871083
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Lightguide G125 globe - E27 pære
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- Hue Cone bordlampe til Lightguide pærer (sort)
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