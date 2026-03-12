Den store Lightguide Globe pære og lampefoden i et tekstureret, mat design er et perfekt match. Pæren er i mundblæst glas og lampen er 3D-printet af biocirkulære materialer, og tilsammen forener de moderne og traditionelt håndværk i et tidløst design.



Indeholder: Lightguide pære

Indeholder: 3D-printet lampefod

Perfekt match

pasform mellem pære og lampe

Lavet af genbrugsmaterialer

Mat sandfarvet finish