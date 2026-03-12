Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sandfarvet)

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På lager
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Om Lightguide stor globe + Cone bordlampe (sandfarvet)

Den store Lightguide Globe pære og lampefoden i et tekstureret, mat design er et perfekt match. Pæren er i mundblæst glas og lampen er 3D-printet af biocirkulære materialer, og tilsammen forener de moderne og traditionelt håndværk i et tidløst design.

  • Indeholder: Lightguide pære
  • Indeholder: 3D-printet lampefod
  • Perfekt match
  • pasform mellem pære og lampe
  • Lavet af genbrugsmaterialer
  • Mat sandfarvet finish
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