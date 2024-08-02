Tilbud
Bundle: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Tilpas dit rum med en Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch og en Bridge Pro. Fleksibel intelligent belysning med trådløs styring og jævn dæmpning.
Nuværende pris er 1.102,45 kr., oprindelig pris er 1.297,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- Fleksibel LED-strip, der kan forlænges
- Batteridrevet kontakt
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Op til 1.700 lm
I denne pakke
1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus base 2 m
Bring farverigt lys til ethvert område af dit hjem! Denne indendørs lightstrip kan bøjes og forlænges op til 10 meter, klæbes fast enhver overflade og lyser i en enkelt nuance af hvidt eller farvet lys.Lightstrip Plus base 2 m
1 x Hue Dimmer switch
Skru op eller ned for lyset, skift mellem belysningsscener, eller få det bedste lys alt afhængigt af tidspunktet på dagen. Hue Dimmer switch kan fastgøres til væggen eller magnetiske overflader, men kan også bruges som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.Dimmer switch
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
