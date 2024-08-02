I denne pakke

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus base 2 m Bring farverigt lys til ethvert område af dit hjem! Denne indendørs lightstrip kan bøjes og forlænges op til 10 meter, klæbes fast enhver overflade og lyser i en enkelt nuance af hvidt eller farvet lys. Lightstrip Plus base 2 m

1 x Hue Dimmer switch Skru op eller ned for lyset, skift mellem belysningsscener, eller få det bedste lys alt afhængigt af tidspunktet på dagen. Hue Dimmer switch kan fastgøres til væggen eller magnetiske overflader, men kan også bruges som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet. Dimmer switch