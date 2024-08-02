Support
Nærbillede af forsiden af Bundle: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Bundle: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Tilpas dit rum med en Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch og en Bridge Pro. Fleksibel intelligent belysning med trådløs styring og jævn dæmpning.

Produkt højdepunkter

  • Hvidt og farvet lys
  • Fleksibel LED-strip, der kan forlænges
  • Batteridrevet kontakt
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
  • Op til 1.700 lm
I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Lightstrip Plus base 2 m

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus base 2 m

Bring farverigt lys til ethvert område af dit hjem! Denne indendørs lightstrip kan bøjes og forlænges op til 10 meter, klæbes fast enhver overflade og lyser i en enkelt nuance af hvidt eller farvet lys.

Lightstrip Plus base 2 m
Nærbillede af forsiden af Hue Dimmer switch

1 x Hue Dimmer switch

Skru op eller ned for lyset, skift mellem belysningsscener, eller få det bedste lys alt afhængigt af tidspunktet på dagen. Hue Dimmer switch kan fastgøres til væggen eller magnetiske overflader, men kan også bruges som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.

Dimmer switch
Nærbillede af forsiden af Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.

Bridge Pro

