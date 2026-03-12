Udendørsbundle: 4 Resonate væglampe

4.604,40 kr.

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På lager
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Om Udendørsbundle: 4 Resonate væglampe

Køb vores populære Resonate bundle. Resonate væglampe i sort retter sit lys i en trekantet form og giver dig mulighed for at oplyse din indgang og din terrasse med elegant, farverigt lys.

  • Integreret LED
  • 230V
  • Hvidt og farvet lys
  • Kræver en Hue Bridge

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