Udendørsbundle: 4 Resonate væglampe
4.604,40 kr.
Pakkeprisen er 4.604,40 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 5.116,00 kr.
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På lager
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Om Udendørsbundle: 4 Resonate væglampe
Køb vores populære Resonate bundle. Resonate væglampe i sort retter sit lys i en trekantet form og giver dig mulighed for at oplyse din indgang og din terrasse med elegant, farverigt lys.
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- Integreret LED
- 230V
- Hvidt og farvet lys
- Kræver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871731
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Resonate udendørs væglampe
- 4
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