Bundle: Secure kablet kamera + farvet E27 pære + Bridge Pro

Beskyt dit hjem med et Hue Secure kablet kamera, en E27-pære og en Bridge Pro. Intelligent sikkerhed og brugertilpasset belysning i én nem pakke.

Produkt højdepunkter

  • Hvidt og farvet lys
  • A60-pære op til 1100 lumen
  • End-to-end-kryptering
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Hue Secure kablet kamera

1 x Hue Secure kablet kamera

Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset, eller få en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse, eller udløs en lydalarm med et tryk i Hue appen. Dette kablede sikkerhedskamera til hjemmebrug er nemt at montere og installere i ethvert hjem.

Secure kablet kamera
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak

1 x Hue White and color ambiance A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Lys dine største rum op med farverig intelligent belysning ved hjælp af disse to intelligente E27 pærer. Med en lysstyrke, der kan sammenlignes med en traditionel 100W pære, kan disse pærer fylde stuer, køkkener og meget andet med farver.

A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Nærbillede af forsiden af Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.

Bridge Pro

