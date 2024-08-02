Tilbud
Bundle: Secure kablet kamera + farvet E27 pære + Bridge Pro
Beskyt dit hjem med et Hue Secure kablet kamera, en E27-pære og en Bridge Pro. Intelligent sikkerhed og brugertilpasset belysning i én nem pakke.
Nuværende pris er 1.908,72 kr., oprindelig pris er 2.407,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Hvidt og farvet lys
- A60-pære op til 1100 lumen
- End-to-end-kryptering
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakke
1 x Hue Secure kablet kamera
Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset, eller få en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse, eller udløs en lydalarm med et tryk i Hue appen. Dette kablede sikkerhedskamera til hjemmebrug er nemt at montere og installere i ethvert hjem.Secure kablet kamera
1 x Hue White and color ambiance A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Lys dine største rum op med farverig intelligent belysning ved hjælp af disse to intelligente E27 pærer. Med en lysstyrke, der kan sammenlignes med en traditionel 100W pære, kan disse pærer fylde stuer, køkkener og meget andet med farver.A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak
1 x Hue Bridge Pro
Den næste generation af Hue smart hub. Med en chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner er den hurtigere og stærkere end nogensinde før. Omdan dine lys til bevægelsessensorer med MotionAware™, byg bro mellem dine sikkerhedsfunktioner og dine lys og meget mere.Bridge Pro
