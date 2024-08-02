I denne pakke

1 x Hue Secure kablet kamera Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset, eller få en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse, eller udløs en lydalarm med et tryk i Hue appen. Dette kablede sikkerhedskamera til hjemmebrug er nemt at montere og installere i ethvert hjem. Secure kablet kamera

1 x Hue White and color ambiance A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak Lys dine største rum op med farverig intelligent belysning ved hjælp af disse to intelligente E27 pærer. Med en lysstyrke, der kan sammenlignes med en traditionel 100W pære, kan disse pærer fylde stuer, køkkener og meget andet med farver. A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak