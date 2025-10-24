Hue Dimmer Switch
Styr og dæmp belysningen med en Hue Dimmer switch. Denne intelligente kontakt, der fungerer både som vægkontakt og fjernbetjening, monteres nemt på væggen ved hjælp af den medfølgende tape og kan fjernes fra den magnetiske bund og anvendes som fjernbetjening.
Nuværende pris er 24,95 kr.
Produkt højdepunkter
- Hue Bridge aktiveret
- Trådløs installation
- Batteridrevet
- Nem adgang til lysopskrifter
- Brug den som fjernbetjening
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Materiale
Syntetisk