Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset eller få sendt en advarsel til din mobilenhed, når der registreres bevægelse eller lyd mv. Dette kablede sikkerhedskamera til hjemmebrug leveres med et bordsstativ, så du kan placere det hvor som helst i dit hjem.