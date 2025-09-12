*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Kablet sikkerhedskamera med bordstativ
Lad Philips Hue holde øje med dit hjem for dig! Få en skarp, klar 1080p HD-livestream, tænd lyset eller få sendt en advarsel til din mobilenhed, når der registreres bevægelse eller lyd mv. Dette kablede sikkerhedskamera til hjemmebrug leveres med et bordsstativ, så du kan placere det hvor som helst i dit hjem.
Produkt højdepunkter
- Kryptering fra start til slut
- 1080P HD-video
- Kan sættes i stikkontakten
- Stativ medfølger
Få det hele med Philips Hue Bridge
En bridge giver dig den fulde pakke af sikkerhedsfunktioner til det intelligente hjem: lyskilde- og lydalarmer, automatisering af efterligning af tilstedeværelse og muligheden for at udvide opsætning af dit hjems sikkerhed – eller intelligent belysning.
Overvåg dit hjem
Modtag meddelelser direkte på din mobilenhed, hver gang dit sikkerhedskamera registrerer bevægelse. Opret aktivitets- eller pakkezoner for at blive advaret, afhængigt af, hvad der udløser bevægelsen, såsom en person, et dyr, et køretøj eller en pakke.
Få det til at se ud, som om du er hjemme
Brug dit sikkerhedskamera med automatisering af efterligning af tilstedeværelse og tovejstalefunktion for at give dit hjem et lag af sikkerhed – og få ro i sindet under processen.
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort