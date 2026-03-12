Multipack: Enrave lille loftslampe 2-pak
Pakkeprisen er 1.690,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.878,00 kr.
Pakkeprisen er 1.690,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.878,00 kr.
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På lager
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Om Multipack: Enrave lille loftslampe 2-pak
Få to Enrave loftslamper (lille model) i hvid med to medfølgende Hue Dimmer switches. Ideel til større rum som soveværelset, bryggerset eller gangen. Enrave skaber en blød glød mod loftet og et kraftigt lys nedad – perfekt til både stemning og funktion.
- Dimmer switch medfølger
- White ambiance
- Indbygget LED
- ±10 års levetid
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330121
Produktoplysninger
- Hue White ambiance Enrave lille loftslampe
- 2
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