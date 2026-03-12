Multipack: Enrave lille loftslampe 2-pak

Få to Enrave loftslamper (lille model) i hvid med to medfølgende Hue Dimmer switches. Ideel til større rum som soveværelset, bryggerset eller gangen. Enrave skaber en blød glød mod loftet og et kraftigt lys nedad – perfekt til både stemning og funktion.

Dimmer switch medfølger

White ambiance

Indbygget LED

±10 års levetid