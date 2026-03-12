Multipack: Enrave lille loftslampe 2-pak

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Om Multipack: Enrave lille loftslampe 2-pak

Få to Enrave loftslamper (lille model) i hvid med to medfølgende Hue Dimmer switches. Ideel til større rum som soveværelset, bryggerset eller gangen. Enrave skaber en blød glød mod loftet og et kraftigt lys nedad – perfekt til både stemning og funktion.

  • Dimmer switch medfølger
  • White ambiance
  • Indbygget LED
  • ±10 års levetid

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Enrave lille loftslampe

Enrave lille loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Dimmer switch medfølger
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939,00 kr.

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