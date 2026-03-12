Multipack: Milliskin indbygningsspots 6-pak, hvid
Pakkeprisen er 1.492,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.658,00 kr.
Pakkeprisen er 1.492,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.658,00 kr.
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På lager
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Om Multipack: Milliskin indbygningsspots 6-pak, hvid
Opgrader dit hjem med en 6-pak White ambiance Milliskin i hvid. Et godt valg til dit køkken og din gang. Få varmt til køligt hvidt lys i alle rum.
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- Varmt til køligt hvidt lys
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871687
Produktoplysninger
- Hue White ambiance Milliskin indbygningsspots (3-pak)
- 2
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