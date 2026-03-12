Sikkerhedsnøgle til Hue dørklokke
Midlertidigt udsolgt
Om Sikkerhedsnøgle til Hue dørklokke
Er skruen blevet væk eller beskadiget? Udskift sikkerhedsskruen på din videodørklokke med denne skrue. Værktøj til sikkerhedsskrue medfølger for nem installation
- Reservedel
- Til videodørklokke
- Inkluderer sikkerhedsværktøj og skrue
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103190024
Design og finish
- Farve
- Rustfrit stål
- Materiale
- Metal
Diverse
- Type
- Reservedele
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103190024
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,02 kg
- Højde
- 86 mm
- Længde
- 52 mm
- Bredde
- 28 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004294701
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103190024
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 4,6 mm
- Samlet længde
- 5,4 mm
- Samlet bredde
- 2 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Diameter
- 5,4 mm
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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