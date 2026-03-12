Wall switch module, kablet (1-pak)

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Bridge Pro

Bridge Pro

749,00 kr.

For en Wall switch module, kablet (1-pak) En ny Bridge er nødvendig

Om Wall switch module, kablet (1-pak)

Det kablede Wall switch module sørger for, at dine Philips Hue lyskilder altid har strøm og er tilgængelige – selv når den traditionelle kontakt er slukket. Modulet forsynes med strøm fra elnettet og kræver ingen batterier. Modulet er installeret bag din eksisterende lyskontakt, og lader dig styre lamperne i rum og zoner eller skifte mellem scener ved at tænde og slukke på vippekontakten. Wall switch module kræver en Hue Bridge, som sikrer et stabilt Zigbee netværk, så du bevarer kontrollen over dine lamper – selv når Wi-Fi er nede.

  • Holder Hue lys tilgængeligt
  • Gør almindelige kontakter intelligente
  • Styr lyskilder, rum og zoner
  • Batterifri, kræver nulledning
  • Kræver en Hue Bridge
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