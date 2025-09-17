Support
  • Fungerer i alle hjem
  • Leveres dæmpbar
  • Nem at installere selv
Nærbillede af forsiden af Hue White 1-pak A67 B22

1-pak A67 B22

Få klart, blødt lys i garagen, køkkenet eller i et helt tredje rum med en Philips Hue White pære med et lysudbytte på hele 1600 lumen (svarende til 100 watt) og trådløs dæmpning. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få adgang til alle funktioner af intelligente belysning.

Fatning

Lysfarve

Model

Form

Pakning

Download produkt informationsarket

Produkt højdepunkter

  • White
  • Bluetooth-baseret
  • Hue Bridge aktiveret
  • Kraftfuldt, klart hvidt lys
  • Straksbetjening via Bluetooth
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se det prisvindende udvalg af intelligente LED-pærer

Oplev det bredeste udvalg af former, størrelser og stilarter. Disse intelligente pærer giver som standard mulighed for øjeblikkelig dæmpning og høj lyskvalitet, og du kan tænde lys i dit hjem på din helt egen måde.

Sammenlign Philips Hue farveområderne

Brug blødt, dæmpbart hvidt lys til funktionelle rum eller varmt til køligt lys til hverdagens øjeblikke. Vil du have mere? Få den ultimative belysning med fyldigt, effektivt lys i millioner af farver.

blød varm hvid indstilling

Blød hvid

White serien giver et blødt, varmt hvidt lys med mulighed for øjeblikkelig trådløs dæmpning.

varm til kølig hvid indstilling

Varm til kølig hvid

White ambiance serien tilbyder 50.000 nuancer af varmt hvidt lys til køligt dagslys og giver mulighed for øjeblikkelig trådløs dæmpning.

millioner af farver indstilling

Millioner af farver

White and color ambiance serien giver både varmt til køligt hvidt lys og lys i millioner af farver – og ja, der er også mulighed for øjeblikkelig trådløs dæmpning!

Styr din opsætning med appen

Tænd og sluk lyset, skru op og ned for lysstyrken i rummet, indstil scener og meget mere – alt sammen i Philips Hue appen.

Bliv håndfri med stemmestyring

Enkle stemmekommandoer giver dig mulighed for at styre dine pærer med Amazon Alexa, Google Assistant eller Siri.

Styr belysningen på din måde

Brug Philips Hue appen, din stemme eller intelligent tilbehør til at styre din opsætning.

Philips Hue pærer fungerer problemfrit sammen med intelligent tilbehør såsom Hue dimmer switch eller Hue Smart button.

Passer til alle hjem

Alle vores intelligente LED-pærer har standardfatningsstørrelser og -typer, hvilket betyder, at de passer ind i næsten alle lamper.

Klar til brug

Det er lige så nemt som at skrue en pære i – helt bogstaveligt. Når vores intelligente LED-pærer først sidder i din lampe, kan de dæmpes, forstærkes og sætte stemningen med det samme.

Hvor kan man placere intelligente pærer?

Spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på Philips Hue pærerne af typen White, White ambiance og White and color ambiance?

Fungerer Philips Hue pærer sammen med normale lamper?

Hvad er rækkevidden for en Hue Bridge-styret Philips Hue opsætning?

Hvad er rækkevidden for en Bluetooth-styret Philips Hue opsætning?

Hvordan ved jeg, om jeg kan bruge en spot med min transformer?

1 Find MR16-transformatorkompatibilitetslisten her.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

