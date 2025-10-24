Adore indbygningsspot til badeværelse
Med en sølvfarvet Philips Hue White ambiance indbygningsspot i badeværelsesloftet får du et varmt til køligt hvidt lys med indbyggede belysningsløsninger. Brug den med det samme med Bluetooth, eller tilslut den til en Hue Bridge og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 399,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk