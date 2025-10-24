Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Adore indbygningsspot til badeværelse

Adore indbygningsspot til badeværelse

Med en sølvfarvet Philips Hue White ambiance indbygningsspot i badeværelsesloftet får du et varmt til køligt hvidt lys med indbyggede belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres via Bluetooth eller med den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • GU10 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer

