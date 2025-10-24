Adore indbygningsspot til badeværelse
Med en sølvfarvet Philips Hue White ambiance indbygningsspot i badeværelsesloftet får du et varmt til køligt hvidt lys med indbyggede belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres via Bluetooth eller med den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk