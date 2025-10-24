Med en sølvfarvet Philips Hue White ambiance indbygningsspot i badeværelsesloftet får du et varmt til køligt hvidt lys med indbyggede belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres via Bluetooth eller med den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.