Adore indbygningsspot til badeværelse
Med en Philips Hue White ambiance badeværelsesspot i sølv får du et varmt til køligt hvidt lys med indbyggede belysningsløsninger. Spotlampen kan nemt styres via Bluetooth eller med den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 419,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk